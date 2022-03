Glücklicher Kunde bekommt Mac Studio versehentlich Tage vor Release

Glück muss man haben! Eigentlich erscheint der neue Mac Studio erst am 18. März. Doch ein glücklicher Apple-Fan hat den Power-PC bereits jetzt auspacken und in Betrieb nehmen können.

Simon heißt der Glückspilz. Der Apple-Fan hat sich den neuen Mac Studio vorbestellt – und ihn bereits Tage vor dem Release bekommen, wie er der französischen Apple-Webseite Mac4Ever verriet. Damit ist er vermutlich der erste Kunde weltweit, der den leistungsstarken Rechner zu Hause in Betrieb nehmen kann. Der offizielle Verkauf startet nämlich erst am 18. März. Somit wären eigentlich australische und neuseeländische Apple-Kunden als Erstes mit dem Mac Studio beliefert worden.

Mac Studio Jetzt kaufen bei

Erste Live-Bilder des Mac Studio

Der glückliche Apple-Kunde konnte den Mac Studio also jetzt bereits auspacken und zu Hause einrichten. Er war somit auch in der Lage, die ersten Fotos abseits von Apples Präsentation auf dem "Peek Performance"-Event zu machen und zu teilen.

Der Mac Studio wurde beim Apple-Event am 8. März offiziell vorgestellt und ist seit dem 11. März vorbestellbar. Der neue Apple-Rechner richtet sich vor allem an Kreativschaffende wie Musiker, Designer und Entwickler. Wer viel Rechenpower benötigt und das nötige Kleingeld übrig hat, kann sich den Mac Studio mit Apples neuem M1-Ultra-Chipsatz bestellen. Der Chip verfügt über 20 Rechenkerne und eine 64-Core-GPU. Der aktuell leistungsstärkste Chip für einen PC lässt sich außerdem mit bis zu 128 GB Arbeitsspeicher kombinieren. Die Preise für den Mac Studio starten bei 2.299 Euro, mit M1-Ultra-Chip an Bord werden mindestens 4.599 Euro fällig.