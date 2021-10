"God of War"-PC-Version: Kämpft Kratos auch auf Windows-Rechnern?

Die "God of War"-Games gehören zu den populärsten PlayStation-Spielen überhaupt. Vor allem der jüngste Teil aus dem Jahr 2018 begeisterte mit Gameplay und Story. Aber gibt es auch Hoffnung für Kratos-Fans ohne Sony-Konsole? Hier erfährst Du, ob ein PC-Release geplant ist – und was Du bis dahin als Ersatz spielen kannst.

Der Traum vieler PC-Spieler wird endlich wahr: Nach der PC-Portierung von "Horizon Zero Dawn" und dem angekündigten PC-Release von "Uncharted 4" soll nun auch "God of War" für Windows-Rechner erscheinen. Der Release des ehemals PS4-exklusiven Meisterwerks ist am 14. Januar 2022. Hier kannst Du bereits den Ankündigungs-Trailer der PC-Version von "God of War" bewundern.

Das ist über die "God of War"-PC-Version bekannt

"God of War" wird am 14. Januar sowohl über Steam als auch den Epic Games Store verfügbar sein. Käufer der PC-Version erhalten zusätzlich zum Spiel noch folgende Bonus-Ingame-Gegenstände:

Todesschwur-Rüstungssets für Kratos und Atreus

Wächter des Verbannten -Schilddesign

-Schilddesign Faustschild der Schmiede -Schilddesign

-Schilddesign Seelenschild der Lichtalben -Schilddesign

-Schilddesign Dökkskjöldur-Schilddesign

In puncto Grafik dürfen PC-Besitzer über jede Menge Verbesserungen im Vergleich zur PS4-Version freuen. Wer über eine entsprechend starke Grafikkarte verfügt, kommt in den Genuss einer nativen 4K-Auflösung mit unbegrenzter Framerate. Über umfangreiche Grafikeinstellungen soll "God of War" aber auch auf schwächeren Systemen spielbar sein. Bis auf den benötigten Speicherplatz von 80 GB sind bisher noch keine weiteren Hardware-Anforderungen bekannt.

fullscreen "God of War" sieht auf dem PC noch um einiges eindrucksvoller als auf der PS4 aus. Bild: © Sony 2021

Entwickler Santa Monica Studio verspricht höher auflösende Schatten und verbesserte Screen-Space-Reflexionen (SSR). Da mit SSR bereits eine Methode zur Darstellung von Reflexionen implementiert ist, wird Raytracing wohl nicht zum Einsatz kommen. Zudem sollen Ground Truth Ambient Occlusion (GTAO) und Screen Space Directional Occlusion (SSDO) für eine besonders realistische Ambient Occlusion (Verschattung) sorgen. Spieler mit einem Ultrawide-Monitor dürfen sich über die Unterstützung des 21:9-Bildformats freuen.

Wer eine Nvidia-Grafikkarte besitzt, kann von DLSS profitieren und damit eine hohe Auflösung und eine hohe Framerate unter einen Hut bekommen. Außerdem wird auch Nvidias Reflex-Technologie unterstützt, die für eine geringere Eingabeverzögerung sorgt.

"God of War" für den PC kann sowohl mit Maus und Tastatur als auch mit Controller gezockt werden. Neben dem Dualshock 4- und dem Dualsense-Controllern von Sony werden aber auch noch eine ganze Reihe andere Gamepads unterstützt.

fullscreen Ob Du Kratos und Atreus auf dem PC mit Maus und Tastatur oder Controller steuerst, bleibt Dir überlassen. Bild: © Sony 2021

"God of War"-Alternativen: Mit diesen Games vertreibst Du Dir die Wartezeit

Damit Du Dich bis zum PC-Release von "God of War" nicht langweilst, haben wir an dieser Stelle noch ein paar Alternativen für Dich, die Dir die Wartezeit ein wenig versüßen.

"God of War"-Reihe über PS Now auf PC spielen

Sonys Cloud-Gaming-Dienst PlayStation Now erlaubt es Dir seit geraumer Zeit, Games für PS3 und PS4 im Rahmen eines monatlichen Abos zu streamen – und zwar nicht nur auf die PS4, sondern auch auf dem PC. "God of War" (2018) befindet sich aktuell leider nicht in der Auswahl der verfügbaren Spiele, dafür aber alle restlichen Games aus der "God of War"-Reihe:

"God of War HD" (PS3)

"God of War 2 HD" (PS3)

"God of War 3: Remastered" (PS4)

"God of War: Ascension" (PS3)

"God of War: Chains of Olympus" (PS3)

"God of War: Ghost of Sparta" (PS3)

Spiele mit ähnlichem Gameplay oder Setting wie "God of War"

fullscreen "Assassin's Creed Valhalla" kommt dem Setting und Gameplay von "God of War" am nähesten. Bild: © Ubisoft 2021

Sollten Dir das Gameplay und die Grafik der klassischen "God of War"-Teile zu altbacken sein, haben wir hier noch ein paar PC-Games für Dich, die spielerisch oder beim Setting in die gleiche Kerbe wie "God of War" schlagen.