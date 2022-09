Google cancelt fast fertiges Pixelbook

Mit dem Pixelbook brachte Google 2017 erstmals ein Chromebook mit vergleichbarer Qualität zu einem Macbook auf den Markt. Über ein neues Modell im Jahr 2023 wurde lange spekuliert. Jetzt bricht Google die Entwicklung ab und löst das zugehörige Team auf.

Nach Informationen von The Verge war die Arbeit am nächsten Pixelbook bereits weit fortgeschritten, als die spontane Entscheidung fiel, das Projekt aufzugeben. Noch im Mai habe Googles Hardware-Chef Rick Osterloh dem Technikportal versichert, man werde "auch in Zukunft Pixelbooks herstellen".

Google-Chef fährt Sparkurs

Die Auflösung des Teams steht wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem Sparkurs von Google-Chef Sundar Pichai. Wie Business Insider berichtet, hatte dieser angesichts des wirtschaftlichen Klimas bereits im Juli die Neuanstellungen des Konzerns reduziert. Dabei machte er zudem die Ankündigung, Google werde die Weiterentwicklung in einigen Bereichen pausieren.

Die Auflösung des Pixelbook-Teams scheint ein Resultat dieser Strategie zu sein. Google selbst will die Entscheidung nicht bestätigen. Gegenüber The Verge kommentiert das Unternehmen aber, dass man Teammitglieder in Zeiten sich wandelnder Prioritäten neuen Aufgaben zuweise.

Google macht weiter Hardware

Trotz der jüngsten Entwicklungen werden am 6. Oktober neue Geräte von Google erwartet. Dann will das Unternehmen das Pixel 7, das 7 Pro und eine neue Pixel Watch vorstellen. Gerüchten zufolge könnten auch neue Nest-Home-Produkte dabei sein, wie GSMArena schreibt.

Im Mai dieses Jahres verkündete Google außerdem, so 9to5Mac, dass es ein Pixel-Tablet auf den Markt bringen wolle. Ein solches Gerät könnte wohl im Jahr 2023 erscheinen.