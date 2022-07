Google Drive für Mac: Schritt für Schritt zu mehr Speicher

Mit Google Drive bekommst Du einen umfangreichen Cloud-Speicher für Deinen Mac spendiert. Dank integrierter Webapps wie Google Docs und Google Tabellen kannst Du außerdem Dokumente für Freunde und Arbeitskollegen freigeben. Und so funktioniert Google Drive mit der offiziellen App für den Mac.

Warum lohnt sich Google Drive für Mac

Google Drive ist ein sogenannter Filehosting-Dienst. Damit werden Dateien in eine Cloud im Internet hochgeladen, auf die Du auch von anderen Geräten aus zugreifen kannst. Mit Google Drive kannst Du beispielsweise eine Tabellenkalkulation in die Cloud hochladen und das Dokument separat mit Arbeitskollegen bearbeiten. Jeder Nutzer bekommt in Google Drive 15 GB Speicher kostenlos. Benötigst Du mehr Speicher, kannst Du kostenpflichtig upgraden.

Google-Konto erstellen und App herunterladen

fullscreen Mit Google Drive kannst Du Dokumente aus Google Docs oder Google Tabellen bequem in der Cloud hochladen und für andere Nutzer bereitstellen. Bild: © Google LLC 2019

Bevor Du den Cloud-Speicher Google Drive nutzen kannst, benötigst Du ein Google-Konto. Hast Du ein Google-Konto erstellt, musst Du die offizielle App "Google Drive for Desktop" für Deinen Mac herunterladen. Nach der Installation kannst Du Dateien wie Fotos und Dokumente in der Cloud hochladen und mit anderen Nutzern teilen.

Hinweis: Die App "Google Drive for Desktop" ersetzt auf dem Mac die ursprüngliche Google-Anwendung "Backup & Sync".

So klappt das Speichern in Google Drive

Sobald Du ein Google-Konto erstellt hast und die Google-Drive-App installiert hast, kannst Du Deine Dateien mit Google Drive synchronisieren und in der Cloud hochladen. Dabei kannst Du Deine Dateien entweder streamen oder spiegeln.

Dateien mit Google Drive spiegeln

Wenn Du Dateien spiegelst, werden Deine Dateien sowohl in der Cloud als auch auf Deinem Mac gespeichert. Google Drive legt dafür einen Ordner ("Meine Ablage") auf dem Mac an. Dementsprechend wird Festplattenspeicher benötigt. Du kannst von überall aus auf Deine Dateien in der Cloud zugreifen und sie bearbeiten – auch ohne Internetverbindung.

Dateien mit Google Drive streamen

Wenn Du Dateien streamst, werden Deine Dateien in der Cloud hochgeladen. Festplattenspeicher wird nur beansprucht, wenn Dateien in der Cloud geöffnet oder sie offline verfügbar gemacht werden. Du benötigst also eine aktive Internetverbindung, wenn Du auf Dateien zugreifen möchtest, die nicht offline abgespeichert wurden.

Spiegeln oder Streamen? So kannst Du die Einstellung auswählen:

Öffne Google Drive auf Deinem Mac. Klicke in den Einstellungen auf "Ordner aus Google Drive". Wähle unter " Synchronisierungsoptionen für ‚Meine Ablage‘" entweder "Dateien streamen" oder "Dateien spiegeln" aus.

Andere Ordner synchronisieren

Du kannst neben dem Standardordner "Meine Ablage" auch andere Ordner von Deinem Mac mit Google Drive synchronisieren. Allerdings kannst Du dann nur Dateien streamen und nicht spiegeln. Öffne Google Drive auf Deinem Mac und klicke in den Einstellungen auf "Ordner von meinem Computer". Über das Menü kannst Du die Ordner auswählen, die mit Google Drive synchronisiert werden sollen.

Zusammenfassung