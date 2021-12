Google-Jahresrückblick: Das war 2021 in Deutschland angesagt

Das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende zu und das bedeutet: es ist Zeit für den Google-Jahresrückblick. Wie jedes Jahr veröffentlicht Google die Top-10-Suchanfragen aus unterschiedlichen Kategorien. In diesem Jahr dominierten vor allem die Themen Corona, Fußball und Politik die Charts.

Wichtig zu erwähnen ist, dass der Google-Jahresrückblick nicht die absolute Menge an Suchanfragen für einen Begriff abbildet, sondern das prozentuale Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Das erklärt, warum zum Beispiel Dauerbrenner wie Fortnite nicht in den Trends erscheinen. Aber genug geredet, werfen wir einen Blick auf die Themen, die die Deutschen 2021 am meisten auf Google suchten.

Das sind angesagtesten Suchbegriffe in Deutschland im Jahr 2021

Allgemeine Suchbegriffe

2021 ist ein sportliches Jahr. Mit EM 2021, Bundesliga und Olympia 2021 sind gleich drei Sportthemen in den Top 10. Aber auch die Bundestagswahl 2021 und Corona zählten in diesem Jahr zu den Top-Performern.

EM 2021 Bundestagswahl 2021 Corona Bundesliga Olympia 2021 Whatsapp Störung Biontech Aktie Zapfenstreich Merkel Gamestop Aktie Kasia Lenhardt

Schlagzeilen

Die Kategorie Schlagzeilen ist recht politisch geprägt. Hier befindet sich die Bundestagswahl 2021 auf dem ersten Platz. Außerdem dabei Merkels Zapfenstreich und der Truppenrückzug aus Afghanistan. Aber auch die Hochwasserkatastrophe, der Bahnstreik und die Blockade im Suezkanal waren 2021 wichtige Themen in Deutschland.

Bundestagswahl 2021 Corona Zapfenstreich Merkel Afghanistan Israel Hochwasser Bahnstreik Suezkanal China Rakete Vulkanausbruch La Palma

Persönlichkeiten

In der Kategorie Persönlichkeiten tummeln sich bekannte Namen aus unterschiedlichsten Bereichen. An der Spitze befindet sich der dänische Fußballer Christian Eriksen, der in diesem Jahr nach einem Zusammenbruch auf dem Spielfeld wiederbelebt werden musste. Neben anderen Fußballern sind auch die drei Kanzlerkandidaten vertreten sowie Alec Baldwin, der in einen tragischen Unfall an einem Filmset verwickelt war.

Christian Eriksen Alec Baldwin Gil Ofarim Armin Laschet Olaf Scholz Annalena Baerbock Mike Singer Michael Ballack Thomas Gottschalk Jerome Boateng

Abschiede

In der Kategorie Abschiede listet Google die meisten Suchanfragen nach verstorbenen Stars auf. Hier stehen Kasia Lenhardt, Willi Herren und Prinz Philip auf den oberen drei Rängen.

Kasia Lenhardt Willi Herren Prinz Philip Jan Hahn Philipp Mickenbecker Horst Eckel Gabby Petito Gerd Müller Barby Kelly Emilio Ballack

Deutsche Politiker:innen

Die Liste der meistgesuchten Politiker:innen führt nicht etwa Ex-Kanzlerin Angela Merkel oder Neukanzler Olaf Scholz an. Hier steht der CDU-Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet ganz oben auf dem Treppchen.

Armin Laschet Olaf Scholz Annalena Baerbock Angela Merkel Andrea Nahles Nicole Bauer Alice Weidel Christian Lindner Markus Söder Bärbel Bas

Serien

Bei den Serien führt, wenig überraschend, das südkoreanische Netflix-Highlight "Squid Game" die Rangliste an. Aber auch das Historiendrama "Bridgerton" und die Krimiserie "Lupin" standen bei Google-Nutzern hoch im Kurs.

Squid Game Bridgerton Lupin Ginny & Georgia Wer hat Sara ermordet? Outer Banks Sex Education Cobra Kai Shadow and Bone Fate: The Winx Saga

Warum-, Was-, Wie-Fragen

In den Warum-Fragen tummeln sich Fragen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Mit dabei sind Ausfälle von Social-Media-Plattformen, die EM 2021, DSDS und Corona.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Was-Fragen. Hier dominieren allerdings Fragen zu den Corona-Maßnahmen. Und auch bei den Wie-Fragen interessieren sich die meisten Deutschen hauptsächlich für COVID-19, aber auch für das Alter unterschiedlicher Promis. Besonders viele Deutsche fragten sich in diesem Jahr wie alt eigentlich die Queen, Thomas Gottschalk, Helene Fischer und Thomas Müller sind.

Warum-Fragen

Warum geht Whatsapp nicht? Warum trägt Rüdiger eine Maske? Warum ist Dieter Bohlen nicht mehr bei DSDS? Warum geht Roblox nicht? Warum ist der Himmel gelb? Warum ist Benzin so teuer? Warum steigen die Corona-Zahlen? Warum funktioniert Instagram nicht? Warum ist der Wendler nicht mehr bei DSDS? Warum fressen Hunde Gras?

Was-Fragen

Was kostet ein PCR-Test? Was ist das Kuba-Syndrom? Was ist mit Whatsapp los? Was ist 2G plus? Was bedeutet rawr? Was ist Clubhouse? Was sind medizinische Masken? Was bedeutet 2G? Was ist Abseits? Was bedeutet 3G plus?

Wie-Fragen