Google Pixel 6 Pro erstmals in Leak-Video zu sehen

In einem Monat wird vermutlich das Google Pixel 6 Pro offiziell vorgestellt. Bereits jetzt ist allerdings ein erstes Leak-Video des neuen Smartphones im Internet aufgetaucht.

Das erste Hands-On-Video des Pixel 6 Pro wurde vom YouTuber M. Brandon Lee auf Twitter verbreitet. Wie Mishaal Rahman von XDA Developers anmerkt, stammt der kurze Clip offenbar aus einem Computershop in Nigeria. Das mag im ersten Moment etwas seltsam klingen, passt aber durchaus zur Leak-Geschichte der Pixel-Smartphones, die in der Vergangenheit oftmals zuerst in Ländern wie Kuba, Vietnam oder der Ukraine auftauchten.

Design könnte für Diskussionen sorgen

In den nächsten Tagen dürfte es also durchaus weitere Leak-Videos in dieser Form geben. Allerdings handelt es sich bei dem gezeigten Pixel 6 Pro anscheinend nicht um die finale Version – es kann also noch durchaus letzte kleine Änderungen am Design geben, ehe das Smartphone mutmaßlich am 19. Oktober offiziell gezeigt wird.

Auffällig ist bei dem Leak-Video auf jeden Fall, wie glänzend das gezeigte Smartphone ist. Auch das an den Seiten sehr stark abgerundete Display dürfte zum Release des Pixel 6 Pro durchaus für Gesprächsstoff sorgen.

Tensor: Der erste Google-eigene Chip

Größte Neuerung beim Pixel 6 (Pro) ist sicherlich der eingebaute Chip Tensor SoC, der von Google selbst entwickelt und gebaut wurde. Ähnlich wie Apple mit seinem iPhone setzt damit auch Google in Zukunft noch stärker auf die Eigenentwicklung von Kernkomponenten, statt diese bei externen Unternehmen einzukaufen. Die bisherigen Pixel-Smartphone-Generationen waren alle mit Prozessorchips von Qualcomm ausgestattet. Der Tensor-Chip soll vor allem für noch bessere Fotos und Videos sorgen.