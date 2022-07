Google Pixel 6a: Die spannendsten Features in der Übersicht

Mit Google Pixel 6a bringt Google eine kostengünstige Alternative zu Pixel 6 auf den Markt. Du bekommst zum kleineren Preis fast alle Features, die Pixel 6 auch hat – da lässt sich die etwas geringere Leistung locker verschmerzen. Welche Unterschiede es zum Standardmodell gibt und welche exklusiven Pixel-Features Pixel 6a bietet, erfährst Du hier.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit Google.

Google Pixel 6a: Diese Hardware steckt im Smartphone

fullscreen Pixel 6a gibt es in den Farben Charcoal (im Bild), Chalk und Sage. Bild: © Google 2022

Pixel 6a ist eine leicht abgespeckte Variante des Pixel 6. Auf viel Leistung musst Du aber nicht verzichten. Herzstück ist, wie auch beim Pixel 6 und dem Top-Modell Pixel 6 Pro, der leistungsstarke Chip Google Tensor. Auch der der interne Speicher fällt mit 128 GB genau so groß aus wie beim Pixel 6. Lediglich der Arbeitsspeicher ist mit 6 GB etwas kleiner als beim Standardmodell mit seinen 8 GB.

Kleine Unterschiede gibt es ebenso beim Display. Der OLED-FHD+-Screen des Pixel 6a bietet eine Bildwiederholrate von 60 statt 90 Hertz und ist mit 6,1 Zoll geringfügig kleiner als der des Pixel 6 mit 6,4 Zoll – ideal für Nutzer, die handliche Smartphones bevorzugen.

Die Hauptkamera von Pixel 6a löst mit 12,2 Megapixeln und nicht wie bei Pixel 6 mit 50 Megapixeln auf. Statt des Laser-Autofokussensors (LDAF) gibt es zudem einen Autofokus mit Dual-Pixel-Phasenerkennung (PDAF). Der Akku von Pixel 6a ist mit einer Kapazität von 4.410 mAh ebenfalls etwas kleiner als bei Pixel 6, und Du kannst ihn nur via Kabel aufladen.

Das sind dann auch schon die Hardware-Unterschiede zwischen Pixel 6a und Pixel 6. An Funktionen und Software bekommst Du bei Pixel 6a so ziemlich alles, was auch Pixel 6 und Pixel 6 Pro zu bieten haben. Welche exklusiven Features Pixel 6a von anderen Smartphones unterscheidet, liest Du jetzt.

Google Tensor: Leistung und Sicherheit vereint

fullscreen Der Google-Tensor-Chip liefert viel Leistung und hat eine zusätzliche Sicherheitsebene. Bild: © GOOGLE 2022

Googles hauseigener Chip Google Tensor, der auch im Pixel 6a und Pixel 6 Pro zum Einsatz kommt, hat im Vergleich zur vorherigen Pixel-Generation eine um bis zu 80 Prozent höhere Leistung. Ein dedizierter Tensor-Sicherheitskern sorgt in Kombination mit dem Titan-M2-Chip für eine zusätzliche Hardware-Sicherheitsebene, die Deine auf Pixel 6a abgelegten Daten zuverlässig vor Angriffen schützen.

Google Tensor ist optimal auf Android 12 zugeschnitten und kombiniert eine starke Performance mit einer langen Akkulaufzeit.

Effizienter Akku: Bis zu 72 Stunden ohne Aufladen

Google Tensor sorgt dafür, dass Pixel 6a sparsam mit den Ressourcen des Akkus haushaltet. Das Pixel-Phone merkt sich Deine Lieblings-App und versorgt sie mit genug Energie, während bei selten genutzten Apps Energie eingespart wird. Dadurch hast Du bei normaler Nutzung von Pixel 6a genug Strom für mindestens einen ganzen Tag.

Mit dem Extrem-Energiesparmodus verlängerst Du die Laufzeit von Pixel 6a sogar auf bis zu 72 Stunden, in dem Modus reduziert das Gerät seine Funktionen auf ein Minimum. Welche Features und Apps weiterhin ausgeführt werden, legst Du selbst fest. Ist der Akku fast leer, kannst Du ihn innerhalb kürzester Zeit per Schnellladen mit 18 Watt wieder füllen. Das dafür nötige Ladegerät ist aber nicht im Lieferumfang von Pixel 6a enthalten.

Kamera-Zauberei: Magischer Radierer, detaillierte Porträts & strahlende Nachtaufnahmen

fullscreen Mit den smarten Kamera-Features von Pixel 6a gelingen Dir immer gute Fotos. Bild: © Google 2022

Das Kameramodul auf der Rückseite von Pixel 6a besteht aus einer 12,2-Megapixel-Hauptkamera und einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. In einer runden Aussparung im Display findet eine Selfie-Kamera mit einer Auflösung von 8 Megapixeln Platz. Wie für die Pixel-Reihe typisch, ist weniger die Kamera-Hardware, sondern vielmehr die Foto-Software der Star. Pixel 6a glänzt hier mit einigen exklusive Pixel-Features.

Empfehlung des Autors: Tech So benutzt Du den Magischen Radierer bei Pixel 6 & Pixel 6 Pro

Der Magische Radierer entfernt unkompliziert unerwünschte Objekte und Personen nachträglich aus Aufnahmen. Du kannst auch die Farben von Objekten verändern, um sie in den Mittelpunkt zu rücken oder den Fokus auf andere Bildbereiche zu lenken. Der Scharfzeichner sorgt dafür, dass Gesichter in Porträtaufnahmen besonders gut zur Geltung kommen. Mit dem Feature lassen sich selbst verwackelte und unscharfe Aufnahmen in eindrucksvolle Porträts verwandeln.

Im Nachtmodus gelingen Dir auch bei schwachem Licht ansehnliche Aufnahmen von leuchtenden Städten in der Dunkelheit, dem Sternenhimmel und Partys in Clubs. Dank Real Tone sind zudem die Hauttöne von Personen besonders authentisch.

Software und exklusive Pixel-Features

Die perfekte Abstimmung zwischen Software und Hardware ist auch beim Pixel 6a einer der größten Pluspunkte. Das vorinstallierte Android 12 mit der Benutzeroberfläche Material You ermöglicht Dir eine vollständige Personalisierung des Betriebssystems. Du hast etwa die Möglichkeit, Farbgebung, Schriftarten und das Icon-Design nach Deinen Wünschen anzupassen. Android 12 kann außerdem die Akzentfarbe der Benutzeroberfläche an Dein verwendetes Hintergrundbild anpassen.

Empfehlung des Autors: Tech Android 13: Diese neuen Features bringt das große Update

Besitzer eines Pixel-Phones gehören zu den ersten Nutzern, die neue Android-Versionen erhalten. Das Update auf Android 13, das im Herbst 2022 erscheint, kannst Du auf Pixel 6a direkt zum Release ausprobieren. Zudem garantiert Google, dass Du fünf Jahre lang Sicherheits-Updates erhältst. So kannst Du Dein Smartphone gefahrlos über einen langen Zeitraum verwenden und trägst zu mehr Nachhaltigkeit bei.

fullscreen Mit der Live-Übersetzung sind Fremdsprachen keine Barrieren mehr. Bild: © Google 2022

Pixel-Nutzer können sich über weitere exklusive Funktionen freuen, die andere Android-Smartphones nicht bieten. Wenn Du gern auf Reisen gehst, ist die Live-Übersetzung eine große Erleichterung bei der Kommunikation. Das Feature übersetzt in Echtzeit die Beschriftung von Schildern, Chats und sogar Unterhaltungen in elf Sprachen – und dafür ist nicht einmal eine Interverbindung nötig.

Das Feature Call Screening ermöglicht es mithilfe des Google Assistant, schon vor dem Annehmen eines Anrufs zu erfahren, wer Dich anruft und aus welchem Grund. Spam-Anrufe gehören damit der Vergangenheit an. Regelmäßige Feature Drops sorgen zudem dafür, dass sich der Funktionsumfang Deines Pixel 6a stetig erweitert.

Google Pixel Buds A-Series: Kostenlose Wireless-Kopfhörer für Vorbesteller

fullscreen Die In-Ears Google Pixel Buds A-Series sind die perfekte Ergänzung zu Pixel 6a. Bild: © Google 2022

Du kannst Dir vorstellen, dass Pixel 6a Dein nächstes Smartphone wird? Es lohnt sich, das Gerät vorzubestellen: Du erhältst dann Google Pixel Buds A-Series kostenlos dazu.

Die Wireless-Kopfhörer zeichnen sich durch einen satten und klaren Klang aus. Der Akku der kabellosen In-Ear-Kopfhörer liefert genug Strom, um zweieinhalb Stunden lang zu telefonieren oder bis zu fünf Stunden Musik zu hören. Mit dem mitgelieferten Ladecase hast Du unterwegs 24 Stunden Akkulaufzeit als Reserve. Zudem verfügen Pixel Buds A-Series über eine automatische Klanganpassung an die Lautstärke der Umgebung, eignen sich dank ihrer Passform und Wasserbeständigkeit bestens für Sport und unterstützen den Google Assistant.

Die Premium-Kopfhörer Pixel Buds Pro bieten zusätzlich eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mit Silent Seal. Sie reduziert Umgebungsgeräusche auf ein Minimum, damit Du Deine Musik ungestört genießen kannst. Möchtest Du die Umgebungsgeräusche hören, etwa beim Überqueren einer Straße, schaltest Du per Knopfdruck in den Transparenzmodus und bekommst wieder alles mit. Mit dem Akku des Ladecase kommen Pixel Buds Pro auf eine maximale Laufzeit von 31 Stunden.

fullscreen Mit der aktiven Geräuschunterdrückung der Pixel Buds Pro kannst Du Deine Musik ungestört genießen. Bild: © Google 2022

Release und Preis

Pixel 6a startet lässt sich ab dem 21.Juli vorbestellen. Eine Woche später ist das Pixel-Phone dann auch im Handel erhältlich. Das Smartphone kostet 459 Euro und ist in den Farben Chalk, Charcoal und Sage erhältlich.