Google Pixel 6a: Erste Bilder und Hardware-Gerüchte aufgetaucht

Mit dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro meldete Google sich in diesem Jahr erfolgreich in der High-End-Klasse zurück. Das Unternehmen scheint aber auch der Mittelklasse treu zu bleiben, denn kürzlich tauchten erste Bilder und Gerüchte über die Hardware des Pixel 6a auf, der abgespeckten Variante der regulären Pixel-6-Modelle.

Der bekannte Leaker Steve Hemmerstoffer veröffentlichte in Kooperation mit 91mobiles erste Bilder des Pixel 6a, die auf CAD-Rendern basieren. Optisch ist die Mittelklasse-Variante des Google-Smartphones kaum von seinen großen Brüdern zu unterscheiden: Auf der Vorderseite ist ein 6,2 Zoll großes Display mit schmalen Rändern zu sehen. Die Selfie-Kamera kommt in einem Loch im Bildschirm unter. Auf der Rückseite erwartet uns wieder ein balkenförmiges Kameramodul, in dem zwei Sensoren untergebracht sind.

Diese Hardware könnte im Pixel 6a stecken

Über die Hardware-Ausstattung des Pixel 6a gibt es bisher noch keine verlässlichen Informationen. Gerüchten zufolge soll es sich bei dem 6,2 Zoll großen Bildschirm um ein OLED-Display handeln, unter dem auch der Fingerabdrucksensor verbaut sein soll. Als Prozessor könnte womöglich ein Snapdragon 778G zum Einsatz kommen, es wäre aber auch ein schwächere Variante von Googles Tensor-Chips denkbar. Der Prozessor könnte wahlweise von 6 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher unterstützt werden. Beim internen Speicher scheint eine 128-GB-Option realistisch.

Release und Preis

Da bisher kaum Informationen über das Pixel 6a bestätigt sind, lassen sich auch noch keine genaueren Vorhersagen zum Release oder Preis machen. Das Smartphone könnte irgendwann im Laufe des nächsten Jahres erscheinen und würde dann wohl direkt mit Android 12 ausgeliefert werden.

Der Preis des Pixel 6a hängt stark von Hardware-Ausstattung des Smartphones ab. Hier könnte sich Google an den Mittelklasse-Smartphones anderer Hersteller orientieren, um konkurrenzfähig zu sein.