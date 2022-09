GoPro Hero11 Black & Creator Edition: Dein Leben, Deine Kamera

Sport, Reisen, Alltag, Lifestyle, Fitness oder Familie: Worum sich Dein Leben auch dreht, GoPro hat die passende Kamera für Dich. Die GoPro Hero11 gibt es daher nicht nur als Black-Modell, sondern auch als Creator Edition. Welches Modell am besten zu Dir passt, finden wir hier heraus.

Bewährtes Action-Cam-Erfolgskonzept

GoPro – die Marke steht seit Jahren für vielseitige und kompakte Action-Cams. Die Kameras machen so gut wie alles mit, vom Tauchen bis zum Fallschirmspringen. Daran ändert sich auch in der neuen Generation nichts. Die GoPro Hero11 Black bleibt kompakt, wasserdicht und vielseitig einsetzbar.

fullscreen GoPro hält am bisherigen Erfolgskonzept fest – und will es weiter ausbauen. Bild: © GoPro 2022

Aber: Der Hersteller ist sich bewusst, dass nicht jeder dieselben Ansprüche an eine Kamera stellt. Während es für Extremsportler wichtiger ist, eine besonders kleine und leichte Action-Cam mit auf ihre Abenteuer zu nehmen, benötigt ein Vlogger eine Kamera mit gutem Licht und Ton (oder der Möglichkeit, Mikro und Licht anzuschließen). Aus diesem Grund gibt es 2022 zwei neue Hero11-Modelle: die Hero11 Black und die Hero11 Black Creator Edition.

GoPro Hero11: Das ist neu

Bevor wir auf die Unterschiede zwischen den Modellen eingehen, klären wir, was bei allen Hero11-Versionen neu ist. Die GoPro Hero11 Black ist die bisher leistungsstärkste GoPro. Beide Modelle arbeiten mit dem GP2-Prozessor und einem neuen Bildsensor, der einen größeren Bildausschnitt abbildet als jede vorherige Generation. Die Fotoauflösung wächst auf bis zu 27 Megapixel, die Kameralinse erfasst dank HyperView so viel wie nie zuvor. Damit sind weite filmische Aufnahmen ebenso möglich wie extra hohe Social-Media-Posts.

fullscreen Eine neue Linse und ein neuer Sensor fangen noch mehr Details ein. Bild: © GoPro 2022

Videos filmt die GoPro Hero11 mit bis zu 5,3K-Auflösung und bietet eine noch bessere Videostabilisierung als das Vorgängermodell. Damit die Action-Cam nicht schneller aufgibt als Du, ist ein neuer Akku an Bord, der noch länger durchhält – und jetzt auch besser mit Kälte zurechtkommt. Außerdem neu sind drei Zeitraffereffekte für die Nacht.

Geblieben sind die kompakten Abmessungen, das wasserdichte Gehäuse (bis zu zehn Metern Tiefe) sowie das bekannte GoPro-Mount-Ökosystem. Das heißt, Du kannst alle bisherigen Halterungen weiterhin benutzen – von Klebepads über Brustgurte bis zu Helmhalterungen.

fullscreen Du kannst die GoPro Hero11 Black mit jeglichem GoPro-Zubehör kombinieren. Bild: © GoPro 2022

Die wichtigsten Details auf einen Blick:

Technische Daten GoPro Hero11 Black Prozessor GP2-Prozessor Sensorgröße 1/1,9" Bildformat HyperView 8:7 Fotoauflösung 27 Megapixel Fotofunktionen doppelter Zoom

Einzelfoto

Nachtfoto

Serienfotos mit 30 fps

HDR + RAW Videoformate 5,3K60

4K120

2,7K240

und mehr Videofunktionen Videoschleife

8x Slo-Mo

24,7-MP-Standbilder

HyperSmooth 5.0, Livestreaming in 1080p

Webcam-Modus Zeitraffer 5,3K-TimeWarp-Video

Startrails

Lichtmalerei

Auto-Lichtspuren

5,3K-Zeitraffervideo

Zeitrafferfoto

5,3K-Zeitraffervideos bei Nacht

Zeitrafferfoto bei Nacht Bedienung einfache Point-and-Shoot- und Profi-Bedienoptionen

Sprachsteuerung Datenübertragung drahtloser Auto-Upload in die Cloud via Quik-App

per USB-Kabel

per SD-Karte am PC

Hero11 Black: Der starke Alleskönner

fullscreen Eignet sich für Einsteiger und Profis: die vielseitige GoPro Hero11 Black. Bild: © GoPro 2022

Zeit, auf die Unterschiede zwischen den drei neuen GoPro-Modellen einzugehen. Das vielseitigste Modell für die meisten Anwendungszwecke bleibt die GoPro Hero11 Black. Die bisher leistungsstärkste GoPro überzeugt mit ihren zahlreichen Foto- und Videofunktionen sowie mit leichter und intuitiver Bedienung.

Nutzt Du zum ersten Mal eine GoPro, profitierst Du von der einfachen Point-and-Shoot-Möglichkeit: Einfach Deinen Bildausschnitt wählen und den Auslöser drücken – den Rest erledigt die Kamera. Sie wählt automatisch die passenden Aufnahmeeinstellungen für die jeweilige Situation. Das aufgenommene Material wird automatisch über Dein Heim-WLAN in die Cloud hochgeladen, wenn Du die GoPro zum Aufladen anschließt. Im Anschluss erhältst Du ein Highlight-Video aufs Smartphone, das Du schnell und einfach teilen kannst.

Fortgeschrittene und Action-Cam-Vertraute profitieren von den zahlreichen Profi-Bedienfunktionen. Die Feinabstimmungen zu Foto- und Videoeinstellungen lassen sich unter anderem über den Touchscreen auf der Rückseite der Kamera vornehmen. Ein weiteres LC-Display an der Vorderseite dient zur Kontrolle des optimalen Bildausschnitts, wenn Du Dich selbst filmst.

fullscreen Ein Farbdisplay an der Vorderseite hilft dabei, alles Wichtige im Blick zu behalten. Bild: © GoPro 2022

Alles im Blick zu behalten, fällt mit der neuen GoPro Hero11 Black einfacher denn je. Der neue Bildsensor liefert das bisher weiteste Sichtfeld einer Hero-Kamera. Die immersiven 8:7-Aufnahmen lassen sich auch im Nachhinein noch zuschneiden, ohne dass Details oder Texturen verloren gehen. Die Bildqualität kann sich ebenfalls sehen lassen: Die neuen 5,3K-Videos bieten eine 91 Prozent höhere Auflösung als 4K. Zeitlupenaufnahmen sind beispielsweise in 4K-Auflösung mit 120 Bildern pro Sekunde oder in 2,7K-Auflösung mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde möglich.

Hero11 Black Creator Edition: Hollywood in Deiner Hand

fullscreen Die Hero11 Black Creator Edition kommt mit Griff, Mikro und Licht. Bild: © GoPro 2022

Weil Content-Creators noch einmal ganz andere Ansprüche an eine kompakte Kamera stellen als Extremsportler, gibt es noch eine Variante der Hero11 Black. Die Creator Edition will die ultimative Vlogging-Kameralösung mit GoPro-DNA sein. Das Topmodell ist dementsprechend nicht nur robust gebaut, sondern auch besonders gut ausgestattet. Es bietet einen Akkugriff, ein externes Richtmikrofon sowie ein LED-Licht – für Vlogs, Filmproduktionen oder Livestreams.

Foto- und Videoauflösungen, Bildstabilisierung, Sensor und Akku sind die gleichen wie bei der Hero11 Black. Zur All-in-one-Lösung für Vlogger wird die Creator Edition also durch das mitgelieferte Zubehör.

fullscreen Der Akkugriff kann zum Filmen aus der Hand oder als Stativ genutzt werden. Bild: © GoPro 2022

Der Akkugriff Volta verlängert die Akkulaufzeit: Damit kannst Du beispielsweise bis zu vier Stunden lang in 4K-Auflösung filmen. Gleichzeitig dient der Griff als Fernbedienung. So kannst Du die Action-Cam bequem mit einer Hand bedienen und Dich gleichzeitig aufs Vloggen oder Streamen konzentrieren. Brauchst Du beide Hände, klappst Du einfach die Füße des Akkugriffs aus und verwandelst ihn so in ein Stativ.

Das Media Mod, das Du der Kamera einfach wie eine Hülle an- oder ausziehst, bietet unter anderem ein integriertes Richtmikrofon mit Windschutz für verbesserte Sprachaufzeichnung und weniger Wind- und Umgebungsgeräusche. Zusätzlich sind ein 3,5-Millimeter-Mikrofonanschluss, ein HDMI-Ausgang für die Wiedergabe an externen Monitoren sowie zwei Gold-Shoe-Halterungen für Leuchten, LC-Displays oder weitere Mikros an Bord.

fullscreen Das Zubehörset macht die Creator Edition fit für professionelle Anwendungen. Bild: © GoPro 2022

Das Light Mod findet ebenfalls am Media Mod der Creator Edition Platz. Die LED-Beleuchtung ermöglicht eine großflächige, weiche und gleichmäßige Ausleuchtung Deines Motivs. Sie bietet vier Helligkeitsstufen mit bis zu 200 Lumen sowie einen Strobe-Modus.

Selbst wenn sämtliches Zubehör angebracht ist, ist die Hero11 Black Creator Edition immer noch deutlich kompakter und leichter als viele andere Vlogging-Kameras. In Sachen Vielseitigkeit macht ihr keiner was vor.

Welche GoPro Hero11 Black ist die richtige für Dich?

fullscreen Die Hero11 Black und Black Creator Edition: Hart im Nehmen sind sie beide. Bild: © GoPro 2022

Welche Kamera der GoPro-Hero11-Black-Reihe am besten zu Dir passt, hängt von den geplanten Einsatzszenarien, Deinen Ansprüchen an eine Action-Cam und Deinem Budget ab.

Die GoPro Hero11 Black ist die einsteigerfreundlichere Kamera von den beiden. Das Standardmodell bietet sowohl eine einfache und intuitive Bedienung mittels LC-Display als auch die Feinabstimmung von Foto- und Videofunktionen für professionelle Anwendungszwecke.

Die höherpreisigere GoPro Hero11 Black Creator Edition richtet sich vor allem an Kreativschaffende. Mit ihrem umfangreichen Zubehör macht sie professionelle Video- und Filmaufnahmen möglich. Und das im kompakten und leichten Format.

