Große Surface-Weihnachtsaktion: Das sind die besten Angebote

Entscheide Dich jetzt für ein Surface-Gerät von Microsoft – und erhalte einen Gutschein im Wert von bis zu 120 Euro gratis dazu. Wir haben alle Infos zur großen Surface-Weihnachtsaktion bei SATURN und werfen einen Blick auf die besten Angebote.

Du wolltest schon immer ein Surface-Gerät haben und die Vorteile der leistungsstarken Serie kennenlernen? Dann ist nun der beste Zeitpunkt dazu. Im Rahmen der Surface-Weihnachtsaktion bekommst Du bei SATURN für jedes qualifizierte Surface-Gerät einen Gutschein gratis im Anschluss an die Aktion – in Höhe von 50, 80 oder sogar 120 Euro! Diesen Coupon kannst Du gegen passendes Microsoft-Zubehör eintauschen, etwa Kopfhörer, Tastaturen, Mäuse und andere praktische Accessoires.

Alle Infos zu großen Surface-Weihnachtsaktion

fullscreen Sichere Dir jetzt Gutscheine bis maximal 120 Euro für passendes Microsoft-Zubehör. Bild: © TURN ON 2021

Laufzeit: 16.– 31.12.2021

Aktion sowohl auf SATURN.de als auch in den SATURN-Märkten

50-Euro-Coupon beim Kauf folgendes Geräts: Surface Go 2, Surface Go 3 oder Laptop Go

80-Euro-Coupon beim Kauf folgendes Geräts: Surface Pro 8 oder Surface Laptop 4

120-Euro-Coupon beim Kauf eines Surface Book 3

Surface Go 2, Surface Go 3 und Laptop Go: Vielseitige Geräte mit starker Akkulaufzeit

Alltägliche Aufgaben, E-Mails, Streaming und cloudbasiertes Gaming – all das und viel mehr kannst Du mit dem Surface Go 2 und Surface Go 3 erledigen. Die praktischen 2-in-1-PCs verfügen über einen 10,5 Zoll großen Touchscreen, der Inhalte in scharfen 1.920 x 1.280 Pixeln darstellt.

Auf dem Surface Go 3 ist bereits Windows 11 Home S vorinstalliert, auf dem Surface Go 2 befindet sich Windows 10 Home S. Ein kostenloses Upgrade auf Windows 11 ist möglich, sobald verfügbar.

Besonders hervorzuheben ist die starke Akkulaufzeit der kompakten Geräte: Bis zu zehn Stunden sind mit dem Surface Go 2 drin, der Akku des Surface Go 3 hält sogar eine Stunde länger durch.

Noch besser schlägt sich der Laptop Go, der erst nach 13 Stunden wieder an die Stromversorgung muss. Im Vergleich zu den Surface-Go-Geräten handelt es sich beim Laptop Go um ein klassisches Notebook mit einer größeren Bildschirmdiagonale von 12,4 Zoll. Mit seinem Intel-Core-i5-Prozessor ist der Laptop Go zudem leistungsstärker als die Surface-Go-Modelle, mit dem Gerät kannst Du auch komplexere Aufgaben erledigen. Ausgeliefert wird der Laptop Go mit Windows 10 Home S, ein kostenloses Upgrade auf Windows 11 ist möglich, sobald erhältlich.

Surface Pro 8 und Surface Laptop 4: Flexibel und leistungsstark

Das Surface Pro 8 ist das bislang leistungsstärkste Gerät aus der Surface-Pro-Reihe. Der vielseitige 2-in-1-PC bietet einen 13 Zoll großen PixelSense-Touchscreen mit einer hohen Bildwiederholungsrate von 120 Hz. Apps und Spiele profitieren von einer besonders flüssigen Darstellung, die sich vor allem beim Surfen im Netz positiv bemerkbar macht. Dank modernem Kickstand kannst Du das Surface Pro 8 flexibel nutzen und platzieren, ein Winkel von fast 180 Grad ist möglich.

Surface Book 3: High-End-Laptop für höchste Ansprüche

Das Surface Book 3 ist das leistungsstärkste Notebook von Microsoft – und ideal geeignet für sehr anspruchsvolle Aufgaben. Das in den Größen 13,5 und 15 Zoll erhältliche Modell kombiniert Leistungsstärke mit den Vorzügen eines Laptops, Tablets und mobilen Studios. Im Inneren werkelt ein Intel Core i5 oder i7 der zehnten Generation, der von bis zu 32 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Das Ergebnis: maximale Leistung für professionelle Software.

So kannst Du selbst große Videodateien mühelos bearbeiten und aktuelle Games auf Deinem Surface Book 3 spielen. Je nach Modell beträgt die Akkulaufzeit bis zu 17,5 Stunden, sodass Du auch längere Arbeitstage problemlos überstehst. Als Betriebssystem ist Windows 10 vorinstalliert, ein kostenloses Upgrade auf Windows 11 ist möglich, wenn verfügbar.

