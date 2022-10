Halloween-Apps: Spannende Anwendungen zum Gruseln

Am 31. Oktober wird's gruselig! Passend dazu präsentieren wir Dir Halloween-Apps mit Gruselfaktor – zum spaßigen Zeitvertreib, für die Halloween-Party oder zum Erschrecken von Freunden und Verwandten.

Sich selbst in einen Zombie verwandeln, Kürbisse schnitzen oder Gruselspiele spielen – das geht nicht nur in der realen Welt, sondern auch digital. Gruselige Soundboards oder Klingeltöne sorgen auf Halloween-Partys für Special Effects. Und richtig Hartgesottene tauchen mit ihrem Smartphone in die apokalyptischen Welten von Horror-Games ab. Wir haben Dir ein paar Gruseltipps für Halloween zusammengestellt.

ZombieBooth 2: So siehst Du als Zombie aus

Du könntest Dich auch einfach vor dem ersten Kaffee am Morgen fotografieren, aber die App ZombieBooth 2 kann Dich vermutlich noch besser aussehen lassen wie einen Untoten. Wähle einfach ein Foto aus, das zombifiziert werden soll und lasse die App das Foto verwandeln. Wer möchte, wählt aus einer Vielzahl Blut unterlaufener Augen, verwesender Münder, gruseligen Accessoires und passenden Filtern selbst aus – und teilt das Ergebnis anschließend mit seinen Freunden. Die Grusel-App an sich ist kostenlos, enthält jedoch In-App-Käufe.

Unheimliche Klingeltöne: Gehen durch Mark und Bein

fullscreen Die App mit Gruselklingeltönen ist einfach zu bedienen. Bild: © Google/Play Store 2022

Du möchtest, dass alle im Raum zusammenzucken, wenn Dein Handy klingelt? Dann ist eine Halloween-App mit einer Auswahl an gruseligen Klingeltönen die richtige Wahl: Für Android gibt es die App Unheimliche Klingeltöne, für iOS heißt sie Beängstigende Klingeltöne. Beide Apps stammen vom selben Entwickler, sind intuitiv zu bedienen und kostenlos. Sie kommen auch ohne In-App-Käufe aus.

Schaurige Soundeffekte: Apps für Android & iOS

fullscreen Vom selben Entwickler gibt es auch eine Halloween-App für Gruselsounds. Bild: © Apple/App Store 2022

Wer nicht darauf warten will, dass das Handy klingelt, installiert sich für Halloween einfach eine Soundeffekte-App. Auf dem iPhone kannst Du Dir zum Beispiel mit der kostenlosen App Unheimlich Sound-Effekte auf Fingertipp gruselige Sounds und Musik liefern lassen. Für die passende Halloween-Stimmung auf dem Android-Smartphone sorgen beispielsweise die Apps Spooky Halloween Sounds oder Creepy Halloween Soundboard. Alle drei Apps kannst Du kostenlos herunterladen und ganz einfach bedienen.

Tipp: Verbinde Dein Handy mit einer Bluetoothbox oder einem anderen Lautsprecher, um alle Anwesenden auch durch schaurige Lautstärke zu erschrecken.

Hintergrund zum Gruseln: Halloween-Wallpaper für Android & iOS

fullscreen Kostenlose Wallpaper auf Deinem Smartphonedisplay unterstreichen die Halloween-Stimmung noch. Bild: © Apple/App Store 2022

Eingefleischte Halloween-Fans verkleiden zum Fest des Horrors nicht nur sich selbst, sondern auch ihr Smartphone. Dafür bieten sich kostenlose Wallpaper-Apps mit einer großen Auswahl an fertig designten Hintergründen an. Die gibt es auch passend zu Halloween mit lauter gespenstisch-schönen Motiven. Auf dem iPhone kannst Du beispielsweise HD Halloween Wallpapers & Backgrounds Free nutzen, für Android-Smartphones gibt es unter anderem Halloween Live Wallpaper inklusive animierter Bildschirmschoner. Beide Apps sind kostenlos.

Virtuelles Kürbisschnitzen: Zaubere individuelle Gruselfratzen

fullscreen Der digitale Kürbis ist schneller und einfacher geschnitzt als der echte. Bild: © Google/Play Store 2022

Kürbisse gehören zu Halloween wie Eier zu Ostern – am besten mit gruseligen Fratzen verziert. Wenn Dir das Schnitzen zu anstrengend und zu viel Schmadderkram ist, kannst Du es einfach aufs Smartphone verlegen: mit einer App wie Mr. Pumpkin Carving für iOS oder Pumpkin Carver für Android. Beide Anwendungen sind kostenlos und bieten verschiedene Gruseldesigns sowie Schnitz- und Dekorierfunktionen.

Into the Dead 2: Stelle Dich den Zombies im Horror-Game

Hartgesottene tauchen zu Halloween in Horrorwelten auf dem Smartphone ab und kämpfen gegen Untote in der Zombieapokalypse. Into the Dead 2 hat eine USK-Empfehlung ab 16 Jahren und stellt Dich vor die Herausforderung, Deine Familie vor Zombies zu retten. Wähle dazu aus mächtigen Waffen und mache den Untoten den Garaus. Das Horror-Game ist für iOS und Android erhältlich und kostenlos mit optionalen In-App-Käufen.