Handy-Recycling: Wohin mit dem alten Smartphone?

Die Freude über das neue Smartphone währt im Schnitt gerade einmal 18 bis 24 Monate – dann gönnen sich die meisten bereits ein frischeres Modell. Doch wohin mit dem Altgerät: verkaufen, verschenken oder gleich in den Müll? Wir verraten, was für den Geldbeutel und was für die Umwelt am besten ist.

Raus aus den Schubladen

fullscreen Laut Hochrechnungen der BITKOM sollen sich mehr als 200 Millionen Alt-Handys in deutschen Haushalten befinden. Bild: © Statista/Bitkom 2021

Eine Hochrechnung der BITKOM aus einer Befragung von rund 1.000 Personen ergab, dass sich in deutschen Haushalten im Jahr 2021 circa 206 Millionen alte Handys befinden müssten. Auch wenn es auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, ein Ersatzgerät griffbereit zu haben, ist die Gerätehortung aus ökologischen Gesichtspunkten bedenklich.

Denn in den Smartphones stecken jede Menge seltene und wertvolle Ressourcen, die durch die Lagerung nicht zurück in den Rohstoffkreislauf gelangen. Aus Nachhaltigkeitsperspektive betrachtet sollten die Geräte also entweder möglichst lang im Einsatz bleiben oder, nachdem sie nicht mehr verwendet werden, in den Rohstoffzyklus zurückgeführt werden. Doch wohin mit den ungenutzten Altgeräten?

Wo alte Handys loswerden?

fullscreen Speziell bei älteren iPhones können auch lange nach dem Marktstart noch gute Verkaufspreise erzielt werden. Bild: © TURN ON 2018

Wer sich regelmäßig ein neues Smartphone leistet und einigermaßen achtsam mit seinem aktuellen Gerät umgeht, hat gute Chancen, auf dem Gebrauchtmarkt noch den einen oder anderen Euro einzustreichen. Besonders lukrativ ist das für Besitzer gefragter Modelle.

Ein kurzer Check auf unterschiedlichen Ankaufplattformen im Internet verrät, dass ein gebrauchtes iPhone X mit 256 GB im sehr guten Zustand noch zwischen 230 und 360 Euro bringt (Stand: Oktober 2021, abhängig vom verfügbaren Zubehör, Akkuzustand, etc.).

Smartphones versteigern

Wer den Aufwand nicht scheut, der erreicht auf Versteigerungsplattformen wie eBay den größten Kreis an Interessenten. Allerdings kosten das Erstellen und Betreuen einer Auktion Zeit und Mühe, ohne dass man sich sicher sein kann, dass das alte Smartphone einen zahlungswilligen Abnehmer findet. Etwas formloser und direkter verläuft die Abwicklung hingegen auf eBay Kleinanzeigen. Anders als beim großen Bruder fallen beim regionalen Anzeigenportal für Privatpersonen keine Gebühren an. Wohnst Du allerdings nicht in einer Großstadt oder einem Ballungsgebiet, bleibt der Kreis der potenziellen Käufer überschaubar.

Handys verkaufen

Einfacher und schneller gestaltet sich der direkte Verkauf an sogenannte Online-Ankaufservices wie mySwooop, ZOXS, wirkaufens oder reBuy. Einfach Handy-Modell angeben, Fragen zum Zustand des Gerätes beantworten und schon verrät der Anbieter, was er maximal zu zahlen bereit ist. Den tatsächlichen Verkaufspreis erfährt man allerdings erst, nachdem das Smartphone eingeschickt wurde. Fällt der Erlös doch niedriger aus als erwartet, kann man sich das Gerät wieder zurückschicken lassen.

Smartphone bei SATURN eintauschen In einigen SATURN-Filialen kannst Du Dein altes Smartphone an speziellen PHONE Sell&Go-Automaten auch gegen Einkaufsgutscheine eintauschen. Dafür legst Du Dein Smartphone in den Automaten, gibst seine Produktmerkmale ein und der Automat prüft den Zustand des Smartphones. Danach wird Dir ein SATURN-Gutschein in entsprechender Höhe für Dein Smartphone angeboten.

Mittlerweile bieten aber auch schon viele Smartphone-Hersteller wie Samsung oder Apple selbst Eintauschmöglichkeiten für ältere Handys an. Im Gegenzug erhältst Du entweder einen Warengutschein beim jeweiligen Hersteller oder einen Direktrabatt beim Kauf eines neueren Smartphone-Modells. In jedem Fall lohnt es sich aber, die Angebote verschiedener Anbieter im Vorfeld zu prüfen. Denn nur so erfährst Du, wer Dir das meiste Geld für Dein Smartphone bietet.

Handy spenden

fullscreen Auch Dein altes Nokia 3310 kann noch Gutes tun. Bild: © YouTube/PFT 2017

Ist das Mobiltelefon zu alt oder lohnt der Verkauf aus anderen Gründen nicht, gibt es noch die Möglichkeit, Gutes zu tun. Zahlreiche gemeinnützige Organisationen sammeln Geld, indem sie alte Handys im großen Stil an Recyclingfirmen oder ins Ausland verkaufen. Der Naturschutzbund Deutschland beispielsweise hat das Projekt "Handys für Hummel, Biene und Co." ins Leben gerufen, bei dem die Erlöse in den NABU-Insektenschutzfonds fließen. Einen Überblick über aktuelle Spenden- und Sammelaktionen alter Handys und Smartphones findest Du auf der Webseite Handyverkauf.net.

Selber entsorgen: Aber richtig!

Wer sich nicht die Mühe machen möchte, das passende Projekt und die entsprechende Sammelstelle ausfindig zu machen, kann sein ausgedientes Smartphone natürlich auch selber entsorgen. In den normalen Hausmüll darf das Handy allerdings nicht. Wegen teils giftiger Stoffe und den wertvollen Rohstoffen hat das Mobiltelefon in der einfachen Mülltonne nichts verloren. In Anbetracht der Tatsache, dass sich rund 95 Prozent der Edelmetalle eines Mobiltelefons wiederverwerten lassen, ist das Handy-Recycling ein nicht zu unterschätzender Beitrag für den Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Ein geeigneter Abnehmer für alte Smartphones sind beispielsweise örtliche Recyclinghöfe. Wo sich deine nächste Sammelstelle befindet, erfährst Du bei Recyclinghof.net. Aber auch die meisten Netzbetreiber und Handy-Shops nehmen Altgeräte kostenlos zurück und kümmern sich um Entsorgung oder die Wiederaufbereitung (Refurbishing).

Vor Verkauf oder Entsorgung: Daten löschen!

fullscreen Bevor Du Dein Handy verkaufst, abgibst oder recyceln lässt, solltest Du alle persönlichen Daten löschen. Bild: © Google/ Screenshot: TURN ON 2021

Egal ob das alte Smartphone einen neuen Besitzer findet oder verschrottet werden soll, zuvor solltest Du alle privaten Daten von Deinem Handy löschen. Um sicherzugehen, dass sich nicht doch noch irgendwo Bilder, Kontakt- oder Zugangsdaten auf dem Gerät befinden, empfiehlt es sich, das Smartphone in den Werks- beziehungsweise Auslieferungszustand zurückzusetzen (Factory Reset). Dabei löscht das Gerät sämtliche persönlichen Daten im Gerätespeicher. Ist noch eine externe Speicherkarte vorhanden, dann sollte diese vor dem Recycling unbedingt entnommen werden.

Zusammenfassung