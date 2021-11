Hex-Code für Farben: Alles über hexadezimale Farbdefinition

In der digitalen Welt werden Farben häufig über einen sogenannten Hex-Code definiert. Damit lassen sich über 16 Millionen unterschiedliche Farben und Farbtöne darstellen. Wie genau die hexadezimale Farbdefinition funktioniert und wie Du den Hex-Code einer bestimmten Farbe herausfinden kannst, erfährst Du in diesem Ratgeber.

Kurzer Exkurs: das Hexadezimalsystem

Um zu verstehen, wie genau Hex-Codes für Farben funktionieren, machen wir zunächst einen kleinen Ausflug in das Hexadezimalsystem, denn das Wort "Hex" in Hex-Code steht für Hexadezimalzahl.

Im Alltag nutzen wir fast ausschließlich das Dezimalsystem zum Rechnen. Dies besteht aus zehn Ziffern (0 bis 9). Erreicht eine Zahl einen höheren Wert als neun, wird eine neue Stelle "geöffnet", um die Zahl darstellen zu können, wie beispielsweise bei der Zahl 13. Es handelt sich also um ein Zahlensystem zur Basis 10.

Im Hexadezimalsystem werden hingegen Zahlen in einem Stellenwertsystem zur Basis 16 dargestellt. Es besteht aus 16 Hexadezimalziffern. Hier gibt es eine Besonderheit. Da unser indo-arabisches Zahlensystem nur zehn Ziffern kennt, können die fehlenden sechs Hexadezimalziffern über neun nicht mit einer Zahl dargestellt werden. Deshalb werden dafür die Buchstaben A bis F genutzt. Die Hexadezimalzahl A ist umgerechnet in das Dezimalsystem also 10, B ist 11 und F ist 15.

Das Hexadezimalsystem kommt bevorzugt in der elektronischen Datenverarbeitung zum Einsatz. Als vierte Zweierpotenz (2^4 = 16) eignet sich das Hexadezimalsystem nämlich gut für die komfortable Verwaltung des Binärsystems.

Wie funktioniert Hex-Code für Farben?

Da Du nun weißt, wie das Hexadezimalsystem funktioniert, können wir uns nun anschauen, wie Hexadezimalzahlen bei der Farbdefinition zum Einsatz kommen. Der Hex-Code für Farben besteht aus sechs Ziffern, vor denen in der Regel noch eine Raute (#) steht. Jeweils zwei Ziffern geben im Hex-Code die Mischverhältnisse der Farben Rot, Grün und Blau (RGB) an. Ein Hex-Code für eine Farbe hat also folgendes Schema: #RRGGBB.

An jeder Stelle im Code kann eine von 16 Hexadezimalziffern stehen. Da die drei Farben jeweils über zwei Stellen definiert werden, ergeben sich jeweils 256 Zustände (16 x 16 Ziffern) pro Farbe. Kombinieren wir nun jedes mögliche Mischverhältnis der drei Farben miteinander, erhalten wir 16.777.216 Farben (256 x 256 x 256). Hierbei spricht man auch von einer Farbtiefe von 24 Bit (2^24 = 16.777.216).

Beispiele für Farben im Hex-Code-Format

In der folgenden Tabelle findest Du nun einige Grund- und Mischfarben und ihren zugehörigen Hex-Code. Daneben findest Du außerdem noch die Farbcodierung im Dezimalsystem im RGB-Format.

Farbe Hexwert RGB-Dezimal Schwarz #000000 0 | 0 | 0 Weiß #FFFFFF 255 | 255 | 255 Grau #888888 136 | 136 | 136 Rot #FF0000 255 | 0 | 0 Grün #00FF00 0 | 255 | 0 Blau #0000FF 0 | 0 | 255 Cyan #00FFFF 0 | 255 | 255 Magenta #FF00FF 255 | 0 | 255 Gelb #FFFF00 255 | 255 | 0 Blaugrün #00FF88 0 | 255 | 136 Himmelblau #0088FF 0 | 136 | 255 Violett #8800FF 136 | 0 | 255 Rosé #FF0088 255 | 0 | 136 Orange #FF8800 255 | 136 | 0 Gelbgrün #88FF00 136 | 255 | 0

So ermittelst Du den Hex-Code für eine bestimmte Farbe

fullscreen Der Hex-Code für die Hintergrundfarbe beim Schriftzug "von SATURN" ist beispielsweise 25A8D4. Bild: © TURN ON 2021

Möchtest Du nun beispielsweise beim Programmieren in HTML oder in einer Bildbearbeitungssoftware eine ganz bestimmte Farbe nutzen, ist es sehr hilfreich ihren Hex-Code zu kennen. Besitzt Du ein Bild, auf dem die gewünschte Farbe zu sehen ist, kannst Du mithilfe der Webseite Image-Color den exakten Hex-Code für die Farbe herausfinden und anschließend selber nutzen.

Dazu musst Du das Bild zunächst auf der Seite hochladen. Anschließend klickst Du im hochgeladenen Bild mit dem Cursor auf die gewünschte Farbe und die Webseite verrät Dir den entsprechenden Hex-Code.

Zusammenfassung