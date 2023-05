In eigener Sache: TURN ON zieht um!

Hallo liebe TURN ON-Leser! Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist hier auf der Website im Moment wenig los. Das hat einen guten Grund: Wir ziehen um! Ab sofort findet ihr unsere Ratgeber, Toplisten und Lifehacks im MediaMagazin. Alle wichtigen Infos zum Umzug lest ihr hier.

Legt euer Lesezeichen für turn-on.de zu den Akten! Ab sofort findet ihr unsere neuesten Artikel aus den Bereichen Tech, Play und Smart Living im MediaMagazin. Und unser Name kommt selbstverständlich auch mit, denn mit dem abgeschlossenen Umzug wird das MediaMagazin in TURN ON umgetauft – TURN ON 2.0 sozusagen. Dort stehen euch die bekannten Gesichter von TURN ON weiterhin mit ihrer Tech-Expertise zur Seite.

TURN ON: Mehr als nur eine Website

Wie viele von euch wissen, steckt hinter dem Namen TURN ON weit mehr als nur eine Website. Wir sind und bleiben auch auf YouTube und in den sozialen Medien aktiv. Auf unserem YouTube-Kanal TURN ON bleibt alles beim Alten. Hier versorgen euch Jens und Vera weiterhin mit spannenden Videos aus der großen Welt der Technik.

Im Bereich Gaming dürft ihr euch über Zuwachs freuen. Wir sind mit unserer Schwester-Marke GAMEZ zusammengewachsen und haben den GAMEZ-YouTube-Channel in unseren Magazin-Kosmos integriert. Auf TURN ON Games testet Wolf für euch die neuesten Spiele, diskutiert heiße Topics aus der Gaming-Welt und natürlich kommen auch Wolfs geliebte Horror-Games auf dem Kanal nicht zu kurz. Lasst uns gern ein Abo da!

Wenn ihr in Sachen TURN ON immer auf dem Laufenden bleiben möchtet, lohnt es sich, ein Abo bei unseren Social-Media-Kanälen dazulassen. Ihr findet uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Neben Infos zu neuen Artikeln und Videos findet ihr dort auch interessante Infografiken, Storys und Blicke hinter die Kulissen.

Das war TURN ON ...

Bevor turn-on.de seine Pforten endgültig schließt, hier noch ein paar Fakten zur Webseite:

Der erste Artikel auf turn-on.de ging am 4. Mai 2014 online und trägt den Titel " Vom iPhone 6 zum iPhone 7: Das muss Apple besser machen" .

online und trägt den Titel " . Mehr als 30 Redakteure haben Artikel für TURN ON produziert.

haben Artikel für TURN ON produziert. Insgesamt wurden 17.136 Artikel auf turn-on.de veröffentlicht.

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal für eure jahrelange Treue und hoffen, dass wir uns auf der neuen Website wiedersehen. Bis dann!