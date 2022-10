Infrarotheizung: Vor- und Nachteile & empfehlenswerte Modelle

Schnell und effizient zur gewünschten Raumtemperatur: Eine Infrarotheizung bietet viele Vorzüge. Aber nicht immer ist der Einsatz sinnvoll. Im Folgenden stellen wir einige empfehlenswerte Modelle vor und erklären, was Du bei Infrarotheizungen beachten solltest.

Von Sven Wernicke

Eine Infrarotheizung ist ein Heizsystem, das Räume innerhalb kurzer Zeit und sehr gleichmäßig erwärmen kann. Im Gegensatz zu anderen Geräten wie etwa Heizlüftern arbeitet dieses System deutlich effizienter. Ein weiterer Pluspunkt: Aufgrund der Bauweise kannst Du eine Infrarotheizung wie ein Bild oder einen Spiegel an der Wand oder Decke anbringen, sodass sie kaum auffällt. Außerdem sind Infrarotheizungen relativ günstig und schnell installiert. Viele lassen sich sogar mit dem Smartphone steuern.

Im Folgenden stellen wir einige ausgewählte Infrarotheizungen vor.

Heidenfeld HF-HP100-2: Leistungsstarkes Modell mit separatem Temperatursensor

fullscreen Die HF-HP100-2 bietet eine Lebensdauer von 100.000 Stunden. Bild: © Heidenfeld 2022

Der Hersteller Heidenfeld steht zu seinen Produkten: Auf die Infrarotheizung bekommst Du zehn Jahre Garantie. Die Lebensdauer beträgt mehr als 100.000 Stunden. Das sollte für viele kalte Winter reichen.

Das 1.000-Watt-Modell der HF-HP100-2 ist für Räume mit bis zu 25 Quadratmetern ausgelegt. Steuern kannst Du die Heizung praktischer Weise mit dem Smartphone. Dafür brauchst Du die Tuya-App, eine Anwendung, die smarte Geräte verschiedener Hersteller unterstützt und zentral steuern kann.

Heidenfeld legt der Heizung einen Temperatursensor bei, den Du in dem Zimmer platzierst, das Du heizt. So hast Du die tatsächliche Raumtemperatur stets im Blick. Dank IP44-Zertifizierung kannst Du die Infrarotheizung auch im Bad verwenden, denn sie ist spritzwassergeschützt.

Pro Kontra + Einfache App-Steuerung - Ohne Heizungsthermostat + Montagezubehör im Lieferumfang + Separater Temperatursensor + IP44-Zertifizierung

Heidenfeld HF-HP100-2 Jetzt kaufen bei

Klarstein Wonderwall Air Art Smart: Infrarotheizung als Kunstwerk

fullscreen Die Infrarotheizung von Klarstein ist ein echter Hingucker. Bild: © Klarstein 2022

Ein Vorteil moderner Infrarotheizungen: Sie fügen sich in verschiedene Einrichtungsstile ein und lassen kaum darauf schließen, dass es sich um eine Heizung handelt. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Wonderwall Air Art Smart von Klarstein: Diese Infrarotheizung sieht aus wie ein kunstvolles Bild. Hänge sie einfach an die Wand, wo sie schön zur Geltung kommt.

Schön an der Wonderwall ist nicht nur die Optik. Sie zeigt sich auch sehr flexibel. Du kannst sie über das Thermostat, eine Fernbedienung oder über die Klarstein-Smartphone-App steuern. Ein Wochentimer erlaubt Dir die individuelle Programmierung.

Maximal kommt die Klarstein-Infrarotheizung auf eine Leistung von 700 Watt und ist damit für Raumgrößen bis 15 Quadratmeter geeignet. Dank der IP44-Zertifizierung mit Schutz vor Spritzwasser ist sie auch für den Betrieb im Bad geeignet.

Pro Kontra + Bedienung über Thermostat, Fernbedienung oder App - Kabellänge (1,5 Meter) etwas kurz + Attraktive Optik im Stil eines Kunstwerks + Verschiedene Motive erhältlich + Montagezubehör im Lieferumfang

Klarstein Wonderwall Air Art Smart Jetzt kaufen bei

Viesta H320-SP: Infrarotheizung im Spiegel

fullscreen Die Infrarotheizung von Viesta ist gleichzeitig ein Spiegel und eignet sich somit perfekt für ein Badezimmer. Bild: © Viesta 2022

Unauffälliger geht es kaum: Die Viesta H320-SP sieht aus wie ein dezenter Wandspiegel, ist aber eine vollwertige Infrarotheizung für das Bad, den Flur oder das Schlafzimmer. Mit einer Leistung von 350 Watt eignet sie sich für kleine Räume bis 7 Quadratmeter.

Du steuerst die Infrarotheizung H320-SP über das mitgelieferte Thermostat TH12 von Viesta. Das lässt sich für alle Wochentrage programmieren und punktet mir verschiedenen Modi, etwa Komfort, Eco und Urlaubsmodus.

Dank IP54-Zertifizierung ist diese Spiegel-Infrarotheizung auch für Nassräume geeignet. Im Gegensatz zu Geräten mit der Schutzklasse IP44 ist sie sogar noch besser gegen das Eindringen von Staub geschützt.

Pro Kontra + Infrarotheizung als Spiegel - Für größere Räume mehrere Geräte oder größeres Modell nötig + IP54-Zertifizierung + Thermostat inklusive + Montagematerial inklusive

Viesta H320-SP Jetzt kaufen bei

Infrared4you IWF 350-WIFI: Infrarotheizung mit Sprachsteuerung

fullscreen Die IWF 350-WIFI kannst Du auch mit Alexa oder dem Google Assistant steuern. Bild: © INFRARED4YOU 2022

"Stelle die Heizung auf 24 Grad!" Solche Sprachbefehle kannst Du mit der IWF 350-WIFI von Infrared4you nutzen, um die Raumtemperatur zu regeln. Voraussetzung ist die Einbindung in Dein Smart Home mittels WLAN. Die Infrarotheizung unterstützt sowohl die Assistentin Alexa als auch den Google Assistant. Alternativ bedienst Du das Gerät mithilfe des seitlich angebrachten Thermostats oder mit der Smartphone-App von Infrared4you.

Der Hersteller empfiehlt die 350-Watt-Infrarotheizung für Räume mit bis zu 8 Quadratmetern. Du kannst sie dank IP44-Schutzklasse auch im Bad nutzen. Sie ist nur für die Wandmontage geeignet – das Montagematerial musst Du selbst besorgen.

Pro Kontra + Unterstützung von Alexa und Google Assistant - Nur für kleine Räume geeignet + Clever platziertes Thermostat - Montagematerial nicht enthalten + Fernsteuerung via Smartphone-App

Infrared4you IWF 350-WIFI Jetzt kaufen bei

Könighaus P1000 Infrarotheizung: Individuell anpassbar

fullscreen Mit einer Leistung von 1.000 Watt eignet sich die P1000 auch für größere Räume. Bild: © Könighaus 2022

Die P1000 des Herstellers Könighaus ist schlicht, effizient und flexibel. Ob Du die Infrarotheizung im Hoch- oder Querformat anbringst, ist Dir überlassen. Die Kabelführung lässt sich auf der Rückseite anpassen. Außerdem hast Du die Wahl, ob Du die Heizung an der Wand oder an der Decke befestigst – oder sie mobil nutzt: Hierfür gibt es separat erhältliche Standfüße.

Mitgeliefert wird ein normales Thermostat für die Steuerung am Gerät. Du kannst bei Bedarf ein smartes Thermostat nachrüsten oder direkt dazu bestellen. Damit kannst Du die Infrarotheizung in Dein Smart Home einbinden und per Smartphone über die App Könighaus Smart Home steuern.

Die P1000 punktet mit einer maximalen Heizleistung von 1.000 Watt. Damit kann sie Räume mit bis zu 25 Quadratmetern heizen. Im Bad kannst Du dieses Modell ebenfalls nutzen, es ist tropfwassergeschützt.

Pro Kontra + Flexible Montage - Aufgrund der hohen Leistung auch höherer Stromverbrauch + Mobil nutzbar + Unauffälliges, ansprechendes Design + Auch für große Räume geeignet

Könighaus P1000 Jetzt kaufen bei

Wie funktioniert eine Infrarotheizung?

Infrarotheizungen arbeiten anders als klassische Heizkörper, die nach dem Prinzip der Konvektion die kühle Raumluft erhitzen. Die namensgebenden Infrarotwellen erwärmen nicht die Luft, sondern die angestrahlten Objekte in einem Raum, beispielsweise Möbel, Böden, Wände und Decken. Die Gegenstände nehmen die Infrarotstrahlung auf und geben die Wärme gleichmäßig an den Raum ab.

Besonderes Merkmal einer Infrarotheizung ist, dass sich die Wärme ähnlich wie Sonnenstrahlen anfühlt – und das hinterlässt einen sehr natürlichen Eindruck. Das ist angenehmer als zum Beispiel ein Heizlüfter.

Wie viel Leistung sollte meine Infrarotheizung haben?

Die Leistung einer Infrarotheizung (in Watt angegeben, kurz: W) gibt an, wie viel Wärme sie abgeben kann. Je höher der Wert, desto größer die Fläche, die das Modell beheizen kann. Als grobe Faustregel gilt: Für große Räume mit mehr als 20 Quadratmetern benötigst Du ein Gerät mit 1.000 Watt (oder mehr). Für kleine Zimmer unter 10 Quadratmeter genügen 300 Watt.

Wie viel Watt eine Infrarotheizung speziell für Deine Bedürfnisse braucht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Hier spielen das Raumvolumen und die Dämmung des Gebäudes eine wesentliche Rolle.

Das Raumvolumen berechnet sich wie folgt:

Wohnfläche (in m²) × Raumhöhe (in m) = Volumen des Raumes (in m³)

Bei der Wahl der richtigen Infrarotheizung solltest Du zudem auch die Isolierung des Gebäudes berücksichtigen. Die Experten von Infrarot Arena geben folgende Richtwerte für die unterschiedlichen Gebäudetypen an:

Bauart/Baustoff Leistung pro m³ Altbau/Massivholz 27 Watt Altbau/Ziegel 29 Watt Altbau/Gasbeton 30 Watt Altbau/Trockenbau 27 Watt Neubau/Massivholz 22 Watt Neubau/Ziegel 20 Watt Neubau/Gasbeton 20 Watt Neubau/Trockenbau 18 Watt Niedrigenergiehaus 16 - 19 Watt Passivhaus 7 - 10 Watt Wintergarten 30 - 45 Watt Werkstatt/Lager 10 - 30 Watt

Experten empfehlen den Einsatz von Infrarotheizungen vorrangig für sehr gut gedämmte Häuser, sogenannte Niedrig- oder Passivenergiehäuser. Sie haben einen besonders niedrigen Heizwärmebedarf (HWB). Ob das Gebäude, in dem Du wohnst, in diese Kategorien fällt, kannst Du beim Vermieter erfragen oder in den Bauunterlagen zu Deinem Haus nachschlagen.

Beispiel: Für einen 10 Quadratmeter großen Raum mit einer Deckenhöhe von 2,50 Metern in einem verziegelten Altbau würdest Du eine Heizleistung von 725 Watt (10 m² x 2,5 m x 29 W/m³) benötigen. Empfehlenswert ist es, eine gewisse Reserveleistung zu addieren. Eine Heizung mit 800 Watt könnte demnach für den beschriebenen Raum geeignet sein. Bei größeren Räumen ist der Einsatz mehrerer Geräte möglich.

Vor- und Nachteile von Infrarotheizungen

Infrarotheizungen haben viele Vorzüge. Aber einen wesentlichen Nachteil haben sie auch: Sie laufen mit Strom und verbrauchen sehr viel Energie. Trotz mittlerweile sehr guter Wirkungsgrade ist der dauerhafte Betrieb in der Regel teurer als beispielsweise eine Gasheizung. Deshalb sollte eine Infrarotheizung immer nur eine temporäre oder zusätzliche Heizlösung sein.

Die Vor- und Nachteile moderner Infrarotheizungen im Überblick: