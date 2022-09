Mit Filtern und Effekten kannst Du bei Instagram Deine Storys unterhaltsam und kreativ gestalten. Hast Du einen lustigen Effekt auf einem Instagram-Account gefunden und möchtest ihn auch nutzen? Wir zeigen Dir, wie Du Story-Filter finden und verwenden kannst.

Filter in der Effektgalerie finden

fullscreen In der Effektgalerie findest Du zahlreiche Filter. Bild: © Screenshot TURN ON/Meta 2022

Für Deine Reels und Stories reichen Dir die Standardfilter und Effekte nicht? Über einen kleinen Umweg gelangst Du zur Effektgalerie. Hier hast Du Zugriff auf jede Menge Filter und Effekte.

Öffne den Kamerabereich bei Instagram, um eine Story oder ein Reel zu machen. Tippe einmal auf den Bildschirm, damit unten die Filterblasen erscheinen. Wische ganz nach rechts bis zum Lupen-Symbol "Effekte durchsuchen". Tippe auf die Lupe, um die Effektgalerie zu öffnen. Suche nach Filtern in verschiedenen Kategorien oder nutze die klassische Suchfunktion oben rechts. Tippe auf den gewünschten Filter und auf "Ausprobieren".

fullscreen Du kannst alle Filter bei Instagram vorher ausprobieren. Bild: © Screenshot TURN ON/Meta 2022

Damit Du den neuen Filter schneller findest, kannst Du ihn auch abspeichern. Tippe dafür neben "Ausprobieren" auf das Fahnen-Symbol. Du findest den Filter jetzt immer als Standardfilter in den Filterblasen ganz links. Außerdem ist er auch in der Effektgalerie unter "Gespeichert".

Story-Filter über Instagram-Profile finden

fullscreen Über das Sternchen-Symbol kannst Du auf fremden Instagram-Kanälen Story-Filter entdecken und anschließend ausprobieren. Bild: © Screenshot TURN ON/Meta 2022

Wenn Du auf anderen Instagram-Profilen witzige oder kreative Filter und Effekte entdeckt hast, kannst Du sie ganz einfach abspeichern und selbst ausprobieren. So klappt's:

Besuche das gewünschte Instagram-Profil. Tippe auf das Sternchen-Symbol. Suche Dir ein Video aus und tippe auf "Ausprobieren", damit du den Filter testen kannst.

Filter in Stories und Reels finden

Beim Scrollen durch Stories und Reels bei Instagram wirst Du mit Sicherheit schon auf verschiedene Filter und Effekte gestoßen sein. Sobald ein Filter verwendet wurde, kannst Du ihn auch ausprobieren.

Filter in Stories finden: Der Name des Filters (mit Sternchen) wird direkt unter dem Profilnamen angezeigt – sofern ein Filter verwendet wurde. Tippe neben dem Filternamen auf das "Größer als"-Symbol und anschließend auf "Ausprobieren". Du kannst auch auf "Effekt speichern" tippen. Der Filter wird dann künftig als Standardfilter in den Filterblasen oder in der Effektgalerie unter "Gespeichert" angezeigt.

Filter in Reels finden: Der Name des Filters (mit Sternchen) wird über dem Namen des Instagram-Profils angezeigt – sofern ein Filter verwendet wurde. Tippe auf den Namen und anschließend unten auf "Effekt verwenden". Du kannst auch auf das Fähnchen-Symbol oben rechts tippen. Dann wird der Filter künftig als Standardfilter in den Filterblasen oder in der Effektgalerie unter "Gespeichert" angezeigt.

