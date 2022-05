iOS 15.5 & iPadOS 15.5 sind da: Eine Neuerung und viele Bugfixes

iOS 15.5 sowie iPadOS 15.5 stehen ab sofort zum Download bereit. Es könnte sich um die letzte Aktualisierung für Version 15 handeln. In Deutschland kommt mit dem Update ein neues Feature.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat Apple iOS 15.5 und iPadOS 15.5 an Nutzer ausgerollt. Wie gewohnt beheben die Updates wieder jede Menge Bugs, schließen Sicherheitslücken und bringen auch kleinere Verbesserungen mit. In Deutschland beschränken sich die Neuheiten allerdings auf ein einziges Feature für die Apple-Podcasts-App. In den USA hat iOS 15.5 noch ein nützliches Feature für Apple Cash-Nutzer an Bord.

Nur ein neues Feature für deutsche Nutzer

Der Changelog für Verbesserungen in iOS 15.5 fällt recht mager aus, lediglich die folgenden beiden Änderungen sind dort zu finden.

iOS 15.5 Changelog In Apple Podcasts steht eine neue Einstellung zur Verfügung, die die Anzahl der auf dem iPhone gespeicherten Folgen begrenzt und ältere automatisch löscht.

Ein Problem wird behoben, bei dem Automationen für das Zuhause fehlschlagen können, wenn Personen das Zuhause betreten oder verlassen.

In den USA steckt im iOS-Update noch ein weiteres nützliches Feature für Apple-Cash-Nutzer. Diese können ab iOS 15.5 direkt aus der Wallet-App Geld senden und empfangen. Sollte Apple Cash irgendwann auch hierzulande erscheinen, dürfte die Funktion auch für deutsche Nutzer direkt verfügbar sein.

Unter der Haube von iOS 15.5 und iPadOS 15.5 hat sich allerdings eine ganze Menge getan. Apples Entwickler schlossen in dem Update über 25 Sicherheitslücken. Außerdem hat die Funktion Universelle Steuerung, mit der Nutzer ein einziges Eingabegerät wie eine Maus und Tastatur an mehreren Macs und iPads nutzen können, in iPadOS 15.5 die Beta verlassen und ist nun ein vollwertiger Bestandteil des Systems.

Das letzte Update vor iOS 16?

Empfehlung des Autors: Tech Apple kündigt WWDC 2022 an: iOS 16 wird wohl am 6. Juni enthüllt

Möglicherweise könnten iOS 15.5 und iPadOS 15.5 die letzten Aktualisierungen der aktuellen Betriebssystemversion sein. Denn bereits Anfang Juni auf der WWDC 2022 wird Apple mit großer Wahrscheinlichkeit iOS 16, iPadOS 16 sowie weitere neue Versionen seiner Betriebssysteme vorstellen. Erscheinen dürften die neuen Betriebssysteme dann wie üblich im kommenden Herbst.