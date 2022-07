iOS 16: Apple kündigt Lockdown Mode gegen Cyberattacken mit Spyware an

Mit dem Lockdown Mode kündigte Apple gestern eine neue Sicherheitsmaßnahme in iOS 16 gegen Cyberattacken an. Der Modus richtet sich an Menschen, die häufig Ziele von Spionage sind, wie etwa hochrangige Mitarbeiter von Firmen und Regierungen, Journalisten und Aktivisten.

Wie MacRumors berichtet, wird der Lockdown Mode auch für iPadOS und macOS Ventura erscheinen und ist bereits in der aktuellen dritten Beta der neuen Apple-Betriebssysteme integriert. Obwohl sich das Feature nur an eine kleine Personengruppe richtet, scheint es aktuell so, dass alle Nutzer den Sicherheitsmodus aktivieren können. Bei der Aktivierung des Lockdown Mode werden die Funktionen der Geräte auf ein Minimum reduziert. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden die Geräte bei der Aktivierung beziehungsweise Deaktivierung des Modus neu gestartet und das Nutzerpasswort muss eingegeben werden.

Eine "extreme" Sicherheitsstufe mit zahlreichen Limitierungen

Wie Apple erklärt, handelt es sich beim Lockdown Mode um eine "extreme" Sicherheitsstufe, bei der einige Features sowie die Funktionalität von Apps und Webseiten entweder stark limitiert oder sogar komplett abgeschaltet werden. Folgende Sicherheitsmaßnahmen werden im Lockdown Mode aktiviert:

Nachrichten: Die meisten Arten von Nachrichtenanhängen außer Bilder sind blockiert. Einige Funktionen, wie beispielsweise Link-Vorschauen, sind deaktiviert.

Internetsurfen: Bestimmte komplexe Webtechnologien, wie die Just-in-Time (JIT) JavaScript-Kompilierung, sind deaktiviert, es sei denn, Nutzer:innen schließen eine vertrauenswürdige Website vom Blockierungsmodus aus.

Apple Services: Eingehende Einladungen und Serviceanfragen, einschließlich FaceTime-Anrufe, werden blockiert, wenn Nutzer:innen den:die Initiator:in zuvor nicht angerufen oder eine Anfrage gesendet haben.

Kabelgebundene Verbindungen mit einem Computer oder Zubehör werden blockiert, wenn das iPhone gesperrt ist.