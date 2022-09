iOS 16 kommt am 12. September: Das musst Du wissen

Apple hat am Mittwochabend nicht nur die neuen iPhone-14-Modelle vorgestellt, sondern auch den offiziellen Release-Termin für iOS 16 angekündigt. Am 12. September wird das Software-Update bereitgestellt. Allerdings wird es das neue Betriebssystem nicht für alle iPhones geben.

Auf seiner "Weiter voraus"-Keynote am 7. September hat Apple die neue iPhone-14-Serie, die Apple Watch Series 8 und die AirPods Pro 2 enthüllt. Außerdem hat der Hersteller verraten, wann die Software offiziell erscheinen wird, auf der die neuen Funktionen – wie die intelligente Unfallerkennung – der iPhone-14-Modelle basieren. Während die Smartphones am 16. September in den Handel kommen werden, wird iOS 16 ab dem 12. September zum Download zur Verfügung stehen.

iOS 16: Das ist neu

iOS 16 wurde für das iPhone 14 entwickelt und beinhaltet allem voran einen neu gestalteten Sperrbildschirm. Dieser wird persönlicher, ansprechender und praktischer mit neu gestalteten Widgets. Ein mehrschichtiger Effekt für Hintergründe und Uhrzeit rückt Deine Fotos in den Vordergrund.

In der Nachrichten-App haben Nutzer und Nutzerinnen künftig mehr Möglichkeiten: Sie können gesendete Nachrichten bearbeiten oder zurückrufen und Konversationen als ungelesen markieren, um später zu antworten.

Darüber hinaus gibt es künftig eine geteilte iCloud-Fotomediathek für das einfache Teilen von Fotosammlungen mit der Familie und einen verbesserten Live-Text für die Texterkennung in Videos, das Umrechnen von Währungen und schnelle Übersetzungen. Weitere Neuerungen von iOS 16 findest Du in dieser Übersicht.

Für diese iPhones gibt es das Update

Das Update auf iOS 16 wird ab dem 12. September allen Besitzern und Besitzerinnen eines iPhone 8 oder neuer bereitgestellt. Du erhältst dann eine Benachrichtigung auf Dein Smartphone. Die iPhone-14-Modelle werden ab dem 16. September mit dem neuen Betriebssystem ausgeliefert. Wer ein iPhone 7 oder älter besitzt, wird nicht mehr in den Genuss von iOS 16 kommen.