iOS 16: Neueste Beta enthält Steve-Jobs-Easter-Egg

Am 9. Januar 2007 präsentierte Steve Jobs der Welt das allererste iPhone. In der aktuellen iOS 16 Beta 3 findet sich eine Erinnerung an diesen Moment. Es handelt sich um ein ganz spezielles Wallpaper.

Wer damals Steve Jobs' Präsentation des ersten iPhones gesehen hat, erinnert sich vielleicht noch an das Wallpaper des Smartphones. Zu sehen waren zwei Clownfische, die sich zwischen Seeanemonen versteckten. Das Hintergrundbild war später erneut in Apples bekanntem TV-Werbespot "Hello" zu sehen. Allerdings stand das Clownfisch-Wallpaper Nutzern des ersten iPhones nie zur Verfügung, wie Phonearena berichtet. Und auch in den späteren Generationen des iPhones fehlte von dem Hintergrundbild jede Spur – bis jetzt.

Clownfisch-Wallpaper endlich in iOS 16 Beta 3 verfügbar

15 Jahre, nachdem Steve Jobs das iPhone mit dem Clownfisch-Wallpaper präsentierte, scheint es nun – zumindest für einige Nutzer – in der dritten Beta von iOS 16 verfügbar zu sein. Entdeckt wurde das ikonische Hintergrundbild von Jack Roberts, einem Tech-Enthusiasten. Dieser fragte per Tweet, ob auch anderen iPhone-Nutzern mit iOS Beta 3 das neue Clownfisch-Wallpaper aufgefallen sei. Einige berichteten, dass sie ebenfalls das besagte Hintergrundbild auswählen können, bei anderen wiederum fehlte das Wallpaper.

Kommt der Clownfisch-Hintergrund in der finalen iOS-Version für alle?

Aktuell ist noch unklar, warum nur einige Nutzer mit iOS 16 Beta 3 Zugriff auf den ikonischen Hintergrund haben. Das Wallpaper scheint jedoch nicht an bestimmte iPhone-Modelle geknüpft zu sein, da mehrere Nutzer mit verschiedenen iPhones berichteten, dass der Hintergrund bei ihnen in der Auswahl auftaucht. Möglicherweise ist es momentan noch zufällig, wer zu welcher Zeit das Clownfisch-Wallpaper erhält. Ungewiss ist derzeit auch noch, ob es der Hintergrund in die finale Version von iOS 16 schafft, die in diesem September erscheinen soll.