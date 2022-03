iPhone 13: Diese Kamera-Tipps musst Du kennen

Mit jeder Neuauflage seines iPhones verbessert Apple nicht nur die Kameratechnik des Smartphones, sondern spendiert ihm auch stetig neue Funktionen. Mit unseren Tipps zur Kamera des iPhone 13 wirst du spielend zum Starfotografen.

Von Sebastian Weber

Wer sein neues iPhone 13 auspackt, dem fallen auf der Rückseite des Smartphones vor allem die Kameralinsen auf. Je nach Modell stehen hier zwei Objektive (iPhone 13 und iPhone 13 Mini) oder sogar drei Stück (iPhone 13 Pro) zur Verfügung, um großartige Bilder oder Videos aufzunehmen. Wir geben Dir hier einige Tipps an die Hand, wie Du das Beste aus der Kamera Deines iPhone 13 herausholst.

Makroufnahmen im Handumdrehen

fullscreen Aufnahme mit dem iPhone 13 Pro. Bild: © TURN ON 2021

Wer sich für Makrofotografie interessiert, hat mit dem iPhone 13 eine ordentliche Kamera zur Hand. Makroaufnahmen sind solche Bilder, in denen sehr kleine Objekte oder Details gestochen Scharf im Bild festgehalten werden, etwa das Innere einer Blüte, eine Spinne und ähnliches.

Für reguläre Spiegelreflexkameras gibt es hier spezielle Objektive, die solche Aufnahmen erst überzeugend möglich machen. Doch das iPhone 13 kann hier als Kamera aus der Hosentasche mit überraschend guter Qualität überzeugen.

Um ein Makrofoto oder -video zu erstellen, öffnest Du die Kamera und wählst den jeweiligen Modus aus. Dann gehst du mit der Linse so nah an das Objekt heran, wie Du möchtest, und das iPhone 13 erkennt automatisch, dass es auf eine Makroaufnahme umschalten soll, indem es entsprechend fokussiert.

Im Foto-Modus kannst Du dies unterstützen, indem du den Zoom von 1x auf 0,5x umstellst. Außerdem ist es in manchen Fällen hilfreich, auf dem Display des iPhone 13 mit dem Finger dorthin zu klicken, wo der Fokus des Bildes liegen soll, falls Dein Smartphone dies nicht korrekt erkennt.

Kinoreife Videos dank Cinematic Mode

Eine beeindruckende neue Funktion des iPhone 13 ist der sogenannte Cinematic Mode oder auf Deutsch Kino-Modus, mit dem Dein iPhone 13 während des Filmens den Fokus automatisch verändern kann.

Um diesen zu verwenden, stellst Du Dein iPhone 13 in der Kamera-App auf Kino (eine Option links neben Video) und drückst wie gewohnt den Aufnahme-Knopf. Im Kino-Modus erkennt Dein iPhone 13 nun selbstständig, auf welcher Person oder welchem Objekt der Fokus liegen soll. Alles andere im Hintergrund erscheint leicht unscharf.

Wenn während des Filmens eine neue Person oder ein neues Objekt vor der Linse auftaucht, wechselt das iPhone 13 automatisch dorthin, sodass eben dies scharf erscheint. Doch keine Bange: Videos, die im Kino-Modus aufgenommen werden, lassen sich im Nachgang in der Fotos-App nachbearbeiten, falls die automatische Fokus-Wahl nicht gefällt. Dort öffnest Du das Video, wählst Bearbeiten und suchst Dir die Stelle des Filmchens aus, wo Du den Fokus ändern möchtest. Anschließend klickst du mit dem Finger dorthin, wohin er verschoben werden soll.

Fotografische Stile für bessere Bilder

Viele Fotos lassen sich nach der Aufnahme mit Bildbearbeitungsprogrammen verbessern, indem man den Kontrast verändert und ähnliches. Das iPhone 13 erlaubt Dir diese Bearbeitung bereits innerhalb der Kamera-App mit verschiedenen wählbaren Stilen.

Dazu wischst Du in der Kamera-App von unten nach oben, wenn Du im Foto-Modus bist, um die Einstellungen zu erhalten wie Blitz und Co. Dann wählst du die vierte Option von links (drei Vierecke) und hast anschließend die Wahl aus den folgenden Stilen, deren Effekte sich zusätzlich über die Reiter "Ton" und "Wärme" noch steuern lassen:

Standard

Kontrastreich : Farben wirken intensiver, der Kontrast wird erhöht und Schatten kommen ebenfalls mehr zur Geltung.

: Farben wirken intensiver, der Kontrast wird erhöht und Schatten kommen ebenfalls mehr zur Geltung. Leuchtend : Sorgt für leuchtendere Farben.

: Sorgt für leuchtendere Farben. Warm : Sorgt mit goldenen Untertönen für ein wärmeres Gesamtbild.

: Sorgt mit goldenen Untertönen für ein wärmeres Gesamtbild. Kalt: Verstärkt die blauen Untertöne, was das Bild etwas kälter wirken lässt.

Videos im Foto-Modus aufnehmen

Wer kennt das nicht: Eigentlich will man ein Bild schießen, doch dann wäre ein Video in der Situation viel besser. Doch bis man die Funktion umschaltet, ist der lustige Moment vergangen.

Dein iPhone 13 ist hier flexibel genug, um genau solche Situationen dennoch einzufangen. Drücke und halte den Auslöser im Foto-Modus gedrückt, dann erkennt das iPhone 13, dass du ein Video aufzeichnen willst und filmt so lange, bis Du den Auslöser loslässt.

Nützliche Kamera-Einstellungen

Abseits dieser praktischen Funktionen gibt es auch einige Einstellungen für die Kamera-App, welche hilfreich für so manches Bild sein können. Dazu wechsle in die Einstellungen und dort in den Unterpunkt Kamera:

Schnelle Aufnahmen priorisieren : Diese Option solltest Du einschalten, falls du gerne viele Bilder hintereinander knipsen möchtest. Dein iPhone 13 regelt die Bildqualität dann automatisch so, dass es mit dem Speichern hinterherkommt.

: Diese Option solltest Du einschalten, falls du gerne viele Bilder hintereinander knipsen möchtest. Dein iPhone 13 regelt die Bildqualität dann automatisch so, dass es mit dem Speichern hinterherkommt. Einstellungen beibehalten : In diesem Untermenü kannst du festlegen, welche Einstellungen sich Dein iPhone 13 merken soll. Je nachdem, was Du hier aktivierst, behält Dein iPhone 13 fortan die Vorgaben für Belichtung und ähnliches bei, auch wenn Du die Kamera-App schließt und später wieder neustartest.

: In diesem Untermenü kannst du festlegen, welche Einstellungen sich Dein iPhone 13 merken soll. Je nachdem, was Du hier aktivierst, behält Dein iPhone 13 fortan die Vorgaben für Belichtung und ähnliches bei, auch wenn Du die Kamera-App schließt und später wieder neustartest. Frontkamera spiegeln: Wenn Du ein Selfie aufnimmst, dann spiegelt Dein iPhone 13 das Bild automatisch, entsprechend sieht das Foto nicht so aus, wie Du es in der Vorschau gezeigt bekommst. Um das zu verhindern, kannst Du die Aufnahme spiegeln lassen.

