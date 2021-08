iPhone 13 soll mit Satellitenkommunikation unabhängiger von 5G werden

Das iPhone 13 könnte mittels LEO-Satellitenkommunikation unabhängiger vom Mobilfunknetz werden. Das wäre vor allem in schwach ausgebauten 4G- und 5G-Regionen vorteilhaft. Und vielleicht beim Abenteuerurlaub in der Wildnis.

Möglich machen soll das die Technologie Low Earth Orbit (LEO), schreibt MacRumors. Dabei handelt es sich um einen Satelliten in niedriger Umlaufbahn von 200 bis 2000 Kilometern. Der bekannte Apple-Analyst Ming Chi-Kuo teilte jetzt gegenüber Investoren mit, dass die Hardware des iPhone 13 sich mit LEO-Satelliten verbinden könne.

In Kombination mit entsprechender Software könnten iPhone-13-Besitzer auch ohne aktive Mobilfunkverbindung Telefonate führen und Nachrichten versenden. Gerüchten zufolge soll ein angepasster Qualcomm-X60-Baseband-Chip im Inneren verbaut sein, der die Kommunikation über Satelliten unterstützen soll.

iPhone 13: Release noch im September?

In jüngster Zeit hat die LEO-Satellitenkommunikation vor allem durch das Starlink-Internet von SpaceX Schlagzeilen gemacht. Apple hingegen dürfte für dieses Projekt jedoch am ehesten mit Satellitenbetreiber Globalstar zusammenarbeiten, heißt es. Qualcomm wiederum hat zusammen mit Globalstar daran gearbeitet, die n53-Frequenz mit dem kommenden X65-Baseband-Prozessor zu unterstützen. Gerüchten zufolge warten andere Smartphone-Hersteller bis zur Verfügbarkeit des Chips in 2022, um die Satellitenkommunikation in ihre Geräte zu integrieren.

Neben dem iPhone 13 dürfte die LEO-Satellitenkommunikation in zahlreiche weitere Geräte verbaut werden, darunter in Apples Mixed-Reality-Headset, aber auch in E-Autos und Smart-Home-Geräten. Ob die Technik tatsächlich schon im iPhone 13 zum Einsatz kommt, wird sich schon bald zeigen – noch im September könnte das neue iPhone 2021 auf den Markt kommen.