iPhone 14: Automatische Unfallerkennung bei Achterbahnfahrt aktiviert

Die iPhone-14-Modelle haben offenbar Probleme mit der automatischen Unfallerkennung. In einem Freizeitpark in den USA hat das neue Feature dafür gesorgt, dass beim Achterbahnfahren automatisch der Notruf gewählt wurde. Apple verspricht Verbesserungen.

In dem Freizeitpark Kings Island im US-Bundesstaat Ohio sorgt die automatische Unfallerkennung bei der iPhone-14-Serie aktuell für Aufsehen. Wie das Wall Street Journal und Coaster101 berichten, ist es vermehrt zu Zwischenfällen gekommen, in denen bei Achterbahnfahrten der Notruf verständigt wurde. Insgesamt gibt es laut Parkaussagen sechs Fälle, die entweder auf das iPhone 14 oder die Apple Watch Series 8 zurückzuführen sind.

Hinweisschilder für Besucher aufgestellt

Der Freizeitpark hat mittlerweile Schilder vor der Attraktion aufgestellt, dass Besucher ihre Smartphones und Smartwatches vor der Achterbahnfahrt abgeben sollen. So sollen weitere versehentliche Notrufe verhindert werden. Die US-amerikanische Technikjournalistin Joanna Stern hat auf Twitter einen der versehentlichen Notrufe gepostet.

Auf Nachfrage hat sich Apple nicht konkret zu den Vorfällen in dem Freizeitpark geäußert, allerdings wolle man weiter an dem Feature arbeiten. Die Zukunft wird zeigen, ob es noch mehr solcher Vorfälle in anderen Situationen geben wird oder ob Apple zeitnah ein Update für das iPhone und die Apple Watch zur Verfügung stellen wird.