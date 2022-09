iPhone 14 & iPhone 14 Pro: Preise, Farben & Release auf einen Blick

Wann gibt es iPhone 14 und iPhone 14 Pro zu kaufen und was werden die verschiedenen Modelle kosten? Hier bekommst Du die komplette Übersicht.

Gleich vier neue Smartphones hat Apple am Mittwoch im Rahmen seiner "Weiter voraus"-Keynote im Steve Jobs Theater vorgestellt: das iPhone 14, das iPhone 14 Plus, das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max. Wir verraten Dir alle Details zum Release, den verfügbaren Speicherkapazitäten, den dazugehörigen Preisen und den Farben, aus denen Du bei den diesjährigen iPhones wählen kannst.

iPhone 14: Preise, Vorbestellung und Release

Das günstigste der vier neuen Apple-Smartphones ist das iPhone 14 mit 6,1 Zoll großem Display. Die Preise für das Standardmodell starten in Deutschland bei 999 Euro.

iPhone 14 Preis 128 GB 999 Euro 256 GB 1.129 Euro 512 GB 1.389 Euro

Die Vorbestellungen für das iPhone 14 in den Farben Mitternacht, Blau, Polarstern, Violett und PRODUCT(RED) starten am Freitag, 9. September. Der Release erfolgt am Freitag, 16. September 2022.

iPhone 14 Plus: Preise, Vorbestellung und Release

fullscreen Das iPhone 14 Plus wird in den Farben Mitternacht, ... Bild: © Apple 2022 fullscreen ... Blau, ... Bild: © Apple 2022 fullscreen ... Polarstern, ... Bild: © Apple 2022 fullscreen ... Violett ... Bild: © Apple 2022 fullscreen ... und PRODUCT(RED) erhältlich sein. Bild: © Apple 2022

Das mit 6,7-Zoll-Display etwas größere iPhone 14 Plus wird in Deutschland zu Preisen ab 1.149 Euro erhältlich sein.

iPhone 14 Plus Preis 128 GB 1.149 Euro 256 GB 1.279 Euro 512 GB 1.539 Euro

Die Vorbestellungen für das iPhone 14 Plus in den Farben Mitternacht, Blau, Polarstern, Violett und PRODUCT(RED) starten am Freitag, 9. September. Der Release erfolgt am Freitag, 7. Oktober 2022.

iPhone 14 Pro: Preise, Vorbestellung und Release

Das iPhone 14 Pro mit 6,1 Zoll großem Always-on-Display und 48-Megapixel-Kamera startet in Deutschland zu Preisen ab 1.299 Euro. Es ist mit bis zu 1 TB internem Speicher erhältlich.

iPhone 14 Pro Preis 128 GB 1.299 Euro 256 GB 1.429 Euro 512 GB 1.689 Euro 1 TB 1.949 Euro

Die Vorbestellungen für das iPhone 14 Pro in den Farben Dunkellila, Silber, Gold und Space Schwarz starten am Freitag, 9. September. Der Release erfolgt am Freitag, 16. September 2022.

iPhone 14 Pro Max: Preise, Vorbestellung und Release

fullscreen Das iPhone 14 Pro Max wird in den Farben Dunkellila, ... Bild: © Apple 2022 fullscreen ... Silber, ... Bild: © Apple 2022 fullscreen ... Gold ... Bild: © Apple 2022 fullscreen ... und Space Schwarz erscheinen. Bild: © Apple 2022

Das iPhone 14 Pro Max kommt mit 6,7 Zoll großem Always-on-Display und zu Preisen ab 1.449 Euro auf den Markt. Wie das iPhone 14 Pro ist es mit bis zu 1 TB internem Speicher erhältlich.

iPhone 14 Pro MAX Preis 128 GB 1.449 Euro 256 GB 1.579 Euro 512 GB 1.839 Euro 1 TB 2.099 Euro

Die Vorbestellungen für das iPhone 14 Pro in den Farben Dunkellila, Silber, Gold und Space Schwarz starten am Freitag, 9. September. Der Release erfolgt am Freitag, 16. September 2022.