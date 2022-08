iPhone 14: Preis-Leak – So teuer soll das neue Apple-Smartphone werden

Obwohl die Preise für die Komponenten steigen, könnte das iPhone 14 zum selben Preis verkauft werden wie das iPhone 13. Damit will Apple angeblich die Verkäufe ankurbeln und der sinkenden Nachfrage auf dem globalen Smartphone-Markt entgegentreten.

Schon im kommenden Monat will Apple das iPhone 14 vorstellen – genauer gesagt, vier Varianten der neuen Smartphone-Generation. Das Standardmodell soll dann zum Release einige Wochen später zum selben Preis erhältlich sein wie das iPhone-13-Standardmodell vor einem Jahr. Das behauptet ein Nutzer unter dem Account yeux112 (via MacRumors) auf dem koreanischen Blog Naver. Diese Entscheidung wurde seinen Angaben zufolge auf höchster Führungsebene getroffen – und das, obwohl Apple mit steigenden Produktionskosten und Unsicherheiten in der Zulieferungskette zu kämpfen hat.

Preise für das iPhone 14 sollen bei 799 US-Dollar starten

Wird das iPhone 14 nun erneut zum Preis von 799 US-Dollar verkauft, wird dies bereits das zweite Jahr in Folge, dass der Preis für die neue Smartphone-Generation von Apple nicht angehoben wird. Schon das iPhone 12 startete 2020 zum Preis von 799 US-Dollar. Größter Unterschied in diesem Jahr dürfte der Wegfall der mini-Variante sein. Während Apple im vergangenen Jahr das iPhone 13 mini zum günstigeren Preis von 699 US-Dollar anbot, dürfte das iPhone-14-Standarmodell mit 799 US-Dollar in diesem Jahr die günstigste Variante sein.

Das iPhone-14-Line-up soll in diesem Jahr das 6,1 Zoll große iPhone 14, das 6,1 Zoll große iPhone 14 Pro, das 6,7 Zoll große iPhone 14 Max sowie das 6,7 Zoll große iPhone 14 Pro Max umfassen. Bleiben die deutschen Preise ebenfalls stabil, wird das iPhone 14 hierzulande 899 Euro kosten. Die größeren und die Pro-Varianten dürften entsprechend teurer sein.

Ob der koreanische Blogger Recht behält, wird sich im September zeigen. In der Vergangenheit lag er mit Gerüchten um das iPad mini 6 und das iPhone SE 3 richtig, andere Behauptungen traten hingegen nicht ein.