iPhone 14 Pro: Always-on-Display funktioniert bald wie bei Android

Das Always-on-Display des iPhone 14 Pro soll bald funktionieren, wie Du es von Android-Smartphones kennst: dass es nur die Uhrzeit auf schwarzem Hintergrund anzeigt. Entsprechende Einstellungen finden sich in der Entwickler-Beta von iOS 16.2. Apple reagiert damit auf Kritik von mehreren Seiten.

Da wollte Apple wohl zu viel des Guten – und rudert nun zurück. Im September freuten sich Apple-Fans zunächst, dass das iPhone 14 Pro endlich ein lang ersehntes Feature mitbrachte: das Always-on-Display. Doch die Apple-Version unterschied sich deutlich von dem, was man bereits seit Langem von Android-Smartphones kennt. Das iPhone zeigt auf dem Always-on-Display standardmäßig nicht nur die Uhrzeit, sondern auch eine gedimmte Version des gewählten Hintergrundbildes sowie Benachrichtigungen an. Viele Tester und Nutzer finden das zu viel.

iOS 16.2 lässt Dich das Always-on-Display anpassen

Die Entwickler-Beta 3 von iOS 16.2 ermöglicht jetzt eine Einstellung zum Anpassen des Always-on-Displays. Unter "Anzeige und Helligkeit" findet sich ein Menüpunkt namens "Always On Display". Darin kannst Du die Option per Schieberegler ein- oder ausschalten. Neu in iOS 16.2 Beta 3 ist die Option, wahlweise den Hintergrund und/oder die Benachrichtigungen auf dem Always-on-Display zu deaktivieren.

Mit deaktiviertem Wallpaper und ohne Benachrichtigungen bleibt das Always-on-Display schwarz und zeigt nur noch die Uhrzeit sowie Deine Sperrbildschirm-Widgets an – genauso, wie Android-Smartphones das machen.

fullscreen In den Einstellungen der iOS-16.2-Beta lassen sich Wallpaper und Benachrichtigungen für das Always-on-Display deaktivieren. Bild: © 9to5Mac 2022

Diese neue Option, die mit iOS 16.2 aufs iPhone 14 Pro kommen soll, ist eine Reaktion auf Beschwerden einiger Nutzer und Tester. Bislang gab es nur einen Workaround, um den Hintergrund auf dem Always-on-Display zu deaktivieren. Im "Bitte nicht stören"-Modus lässt sich das Always-on-Display so weit dimmen, dass das Wallpaper kaum noch zu erkennen ist.