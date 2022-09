iPhone 14 Pro: "Fake-Notch" soll Privatsphäre-Anzeige beherbergen

Aus zwei mach eins: Die heiß diskutierten zwei Punch-Holes der iPhone-14-Pro-Modelle sollen doch wieder zu einer großen Notch werden, wenn Du das Display einschaltest. In der optisch an eine Pille erinnernden Aussparung werden dann angeblich die Privatsphäre-Anzeigen für Mikrofon und Kamera unterkommen.

Schon länger ist ein überarbeitetes Design der Notch, der mit dem iPhone X eingeführten Aussparung im Display, für die iPhone-14-Pro-Modelle im Gespräch. Die Flaggschiffversionen des diesjährigen iPhones sollen statt einer großen zwei kleinere Ausstanzungen im Display besitzen, hinter denen die Sensoren für die Kamera und für Face ID versteckt werden. Allerdings: Schaltest Du das Display ein, werden die zwei kleineren Aussparungen zu einer großen, pillenförmigen Notch verschmelzen, berichtet MacRumors.

iPhone 14 Pro bekommt "Fake-Notch"

Apple will offenbar Software nutzen, um die Hardware-Cutouts beim iPhone 14 Pro miteinander verschmelzen zu lassen. Der Platz zwischen den einzelnen Aussparungen, der bei eingeschaltetem Display dann schwarz erscheint, wird angeblich für die Privatsphäre-Anzeigen von Mikrofon und Kamera genutzt – also für die LEDs, die leuchten, wenn Mikrofon oder Kamera von einer App aktiviert wurden. Das will 9to5Mac von einer mit Apples Plänen vertrauten Quelle erfahren haben.

Mehr Aufmerksamkeit für Privatsphäre-Anzeigen

Mit diesem Schritt, die LEDs mittig in der pillenförmigen, schwarzen "Fake-Notch" unterzubringen, bekommen die Privatsphäre-Anzeigen vermutlich mehr Aufmerksamkeit. Dort fallen sie jedenfalls mehr ins Auge als an ihrem jetzigen Ort neben der Notch. Ebenfalls neu: Beide LEDs sollen künftig auch gleichzeitig leuchten können. Bislang wurde nur die grüne Anzeige aktiviert, wenn Kamera und Mikrofon von einer App genutzt wurden. Außerdem sollen Nutzer die neuen Anzeigen antippen können, um Informationen darüber zu erhalten, welche Apps Mikrofon und Kamera kürzlich genutzt haben.

Das Nutzen der Frontkamera von iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max könnte somit künftig an den Mac erinnern. Auch dort leuchtet eine grüne Anzeige-LED neben der Kamera dauerhaft beim Verwenden der Webcam.