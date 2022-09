iPhone 14 Pro im Test: Ein würdiger Nachfolger!

Das iPhone 14 Pro bietet den neuen A16-Chip, eine exzellente Kamera und die neue Dynamic Island. Warum Apples neues Top-Smartphone einen Blick wert ist und welche Vorteile es gegenüber dem Vorgänger hat, erfährst Du in unserem Test.

Design und Display: Premiere für die Dynamic Island

fullscreen Die neue Dynamic Island gibt es nur beim iPhone 14 Pro und Pro Max. Bild: © Apple 2022

Optisch setzt Apple beim iPhone 14 Pro auf das gewohnt hochwertige und zugleich kantige Design – Fans des iPhone 5 werden sich freuen. Wie schon beim iPhone 13 Pro hat die 14er-Version einen Rahmen aus Edelstahl. Das sieht besonders schick aus, ist aber anfällig für Fingerabdrücke. Uns hat das nicht gestört.

Das iPhone 14 Pro bringt 206 Gramm auf die Waage (iPhone 13 Pro: 203 Gramm). Die kleine Gewichtszunahme lässt sich aber beim besten Willen nicht feststellen. Wie schon der Vorgänger hat das iPhone 14 Pro eine IP68-Zertifizierung. Bedeutet: Das Smartphone übersteht laut Hersteller ein Untertauchen in einer Wassertiefe von sechs Metern für maximal 30 Minuten. Das Display ist erneut mit dem Ceramic Shield geschützt, das besonders kratz- und bruchfest ist. Außerdem lässt sich die Glasrückseite ab sofort separat austauschen – für den Fall der Fälle durchaus praktisch.

iPhone 14 Pro Jetzt kaufen bei

Die offensichtlichste Neuerung beim iPhone 14 Pro (und Pro Max) ist die Dynamic Island. Die Zeit der klassischen Kamera-Notch ist damit vorbei. In der neuen pillenförmigen Aussparung am oberen Bildschirmrand sind weiterhin die Frontkamera und spezielle Face-ID-Sensoren untergebracht. Doch hinzu kommt: In der "dynamischen Insel" werden jetzt auch Informationen wie der Ladestatus von gekoppelten AirPods, die Route via Apple Maps oder eingehende Anrufe angezeigt. Bei der Musikwiedergabe wird die Dynamic Island sogar zum Medienplayer. Je nach App ändert sich die Form und die Größe der Dynamic Island. Das hat uns im Test des iPhone 14 Pro sehr gut gefallen – bisher unterstützen aber nur wenige Apps dieses Feature.

Bei der Displaygröße heißt es: "Same procedure as last year". Das iPhone 14 Pro hat ein 6,1 Zoll großes Super-Retina-XDR-Display mit ProMotion und einer butterweichen 120-Hz-Bildwiederholrate. Die Auflösung liegt bei 2.556 × 1.179 Pixeln (460 ppi). Das sorgt wie gewohnt für gestochen scharfe Bilder und tolle Animationen.

Das Highlight ist aber die deutlich verbesserte Helligkeit. Denn: Im Gegensatz zum Vorgänger kommt das Display des iPhone 14 Pro zum Beispiel bei der HDR-Wiedergabe auf bis zu 1.600 Nits (iPhone 13 Pro: 1.200 Nits). Vor allem unterwegs im Freien hat uns das Display überzeugt: Trotz direkter Sonneneinstrahlung war das Display gut ablesbar. Hier schafft das iPhone 14 Pro eine Spitzenhelligkeit von beeindruckenden 2.000 Nits.

Empfehlung des Autors: Tech iPhone 14 Pro: In diesen Szenarien ist das Always-on-Display aus

Das iPhone 14 Pro bietet endlich das Always-on-Display, das sich viele Fans gewünscht haben. Der durchgängig eingeschaltete Sperrbildschirm zeigt Dir Informationen wie die Uhrzeit oder Benachrichtigungen von Apps an. Um Strom zu sparen, schaltet sich das Always-on-Display aber dennoch ab – zum Beispiel wenn der Stromsparmodus aktiviert ist oder sich das Gerät in der Hand- oder Hosentasche befindet. Das ist praktisch und gut gelöst. Wer dieses Feature nicht braucht, kann das Always-on-Display in den Einstellungen (Anzeige & Display) ausschalten.

Leistung und Akku: Power dank A16-Chip

fullscreen Der neue A16-Chip des iPhone 14 Pro bietet eine bessere Performance. Bild: © TURN ON 2022

Nutzer des iPhone 14 Pro und des iPhone 14 Pro Max kommen in den Genuss des neuen A16-Chips. Er besteht aus sechs CPU-Kernen (zwei Performance- und vier Effizienzkerne), fünf GPU-Kernen und 16 Kernen für die Neural Engine. Auf den ersten Blick gibt es hier keine Unterschiede zum A15-Chip im iPhone 13 Pro. Allerdings hat Apple den A16-Chip im 4-Nanometer-Verfahren gefertigt. Das bedeutet: bessere Performance und höhere Effizienz.

Im Test lief unser iPhone 14 Pro superschnell und ruckelfrei. Verzögerungen beim Starten von Apps gab es nicht. Dank der Chip-Power macht auch High-End-Gaming auf dem Smartphone großen Spaß. Und mit der 120-Hz-Bildwiederholrate sieht das Ganze ausgesprochen geschmeidig aus.

Das iPhone 14 Pro bekommst Du mit vier unterschiedlichen Speicherkapazitäten. Wie schon beim Vorgängermodell hast Du die Wahl zwischen 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB. Foto-Enthusiasten sollten zur großen 1-TB-Variante greifen. Das Modell mit dem größten Speicher lohnt sich vor allem beim Knipsen im verlustfreien ProRAW-Format (dazu später mehr). Hier spielt der neue 48-Megapixel-Sensor der Hauptkamera sein volles Potenzial aus.

Die Akkuleistung hat sich im Vergleich zum iPhone 13 Pro leicht verbessert. Das Gerät soll laut Apple bei der Videowiedergabe (ohne Streaming) statt 22 jetzt 23 Stunden durchhalten. Identisch bleibt die Akkulaufzeit hingegen bei der Wiedergabe gestreamter Videos und Musik. Hier werden für beide Geräte bis zu 20 bzw. 75 Stunden angegeben. In unserem Test hat das iPhone 14 Pro bei durchschnittlicher Nutzung locker einen ganzen Tag durchgehalten.

Das iPhone 14 Pro kannst Du wie seinen Vorgänger mit 20 Watt schnellladen. Innerhalb von 30 Minuten kommst Du damit von 0 auf 50 Prozent Akku.

Kamera: Bilder auf Profi-Niveau und beeindruckender Action Mode

fullscreen Knipsen macht mit dem iPhone 14 Pro besonders viel Spaß. Bild: © TURN ON 2022

Erstmals seit dem iPhone 6s stattet Apple ein iPhone mit einer 48-Megapixel-Hauptkamera aus. Das sorgt beim iPhone 14 Pro für eine deutlich bessere Bildqualität, die uns im Test richtig gut gefallen hat. Wichtig: Machst Du Fotos mit den voreingestellten Werkseinstellungen, werden die Bilder wie gehabt als 12-Megapixel-Datei abgelegt. Das liegt am sogenannten Pixel-Binning-Verfahren. Hier werden vier Pixel zu einem Pixel verschmolzen. Dieses Verfahren verbessert die Fotoqualität bei schlechten Lichtverhältnissen. Foto-Enthusiasten sollten bei gutem Licht aber unbedingt auch den ProRAW-Modus nutzen. Damit belegen die Bilder zwar mehr Speicher, dafür bekommst Du die vollen 48 Megapixel. Und das Ergebnis sieht deutlich schärfer und detailreicher aus als bei Fotos mit Pixel-Binning.

fullscreen Mit dem iPhone 14 Pro werden auch Vierbeiner toll in Szene gesetzt. Bild: © TURN ON 2022

Neu ist auch der Autofokus für die Selfiekamera. Damit knipst Du von Dir und Freunden noch bessere Bilder – in diesem Fall mit 12 Megapixeln. Dank einer Blendengröße von f/1.9 statt f/2.2 sehen die Selfies auch bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich besser aus als beim Vorgängermodell. Nichts getan hat sich hingegen bei den anderen Kameras: Die Auflösung des Ultraweitwinkelsensors liegt wie beim iPhone 13 Pro bei 12 Megapixeln. Lediglich die Blendengröße hat sich von f/1.8 auf f/2.2 verkleinert. Das Teleobjektiv (12 Megapixel) bietet weiterhin einen dreifachen optischen Zoom.

fullscreen Ein Highlight: die neue 48-Megapixel-Hauptkamera. Bild: © TURN ON 2022

Auch die Videoaufnahmen mit dem iPhone 14 Pro überzeugen. Der Kinomodus mit geringer Tiefenschärfe ist wieder mit an Bord – und kann sogar noch mehr: Das iPhone 14 Pro nimmt Videoclips in 4K, HDR und mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde auf. Komplett neu ist der Action Mode für eine bessere Bildstabilisierung. Er ist wirklich beeindruckend: Hektische Bewegungen beim Filmen werden komplett ausgeglichen, sodass Dein Video ruckelfrei läuft. Du kannst also getrost auf ein Gimbal verzichten. In unserem Test hat der Action Mode tadellos funktioniert. Videos in diesem Modus nimmst Du entweder in HD- oder in 2,8K-Auflösung und mit 30 bzw. 60 Bildern pro Sekunde auf.

Neu: Autounfallerkennung (und Notruf-SOS)

Ein weiteres neues Feature des iPhone 14 Pro ist die automatische Autounfallerkennung. Das iPhone 14 Pro und das Pro Max arbeiten hierfür beide mit dem neuen Dual-Core-Beschleunigungssensor. In Kombination mit dem neuen dynamischen Gyrosensor erkennt das Smartphone, wenn der Besitzer des iPhones einen schweren Autounfall hat. Reagiert er daraufhin nicht mehr, wird automatisch der Rettungsdienst kontaktiert.



In den USA und Kanada bieten die neuen iPhone-14-Modelle noch eine neue Funktion: ein SOS-Feature via Satellit. Im Fall der Fälle sollst Du damit auch einen Notruf absetzen können, wenn das iPhone 14 Pro keine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung hat. Ob wir in Deutschland jemals in den Genuss dieser Funktion kommen, ist noch unklar.

Fazit: Das beste iPhone auf dem Markt

fullscreen Das iPhone 14 Pro hat uns im Test optisch und technisch überzeugt. Bild: © TURN ON 2022

Mit dem iPhone 14 Pro bekommen Apple-Fans wieder einmal das beste iPhone auf dem Markt. Die Optik ist hochwertig, das Display scharf, der neue A16-Chip überzeugt mit viel Power und auch bei Foto- und Videoaufnahmen liefert das Smartphone erstklassige Qualität. Allerdings schöpft die neue 48-Megapixel-Hauptkamera ihr volles Potenzial nur im ProRAW-Modus aus. Dank des neuen Action Mode werden Videoaufnahmen butterweich dargestellt – egal, wie unruhig Deine Hand beim Filmen war.

Empfehlung des Autors: Tech Die Reihenfolge vom ersten iPhone bis zum iPhone 14

"Time to say goodbye" heißt es für die klassische Kamera-Notch. Und wir finden es gut. Die Dynamic Island für das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max mag auf den ersten Blick wie Spielerei wirken – im Alltag hat sie uns aber gut gefallen. Die Zukunft wird zeigen, wie gut sie von Drittanbietern angenommen wird. Schließlich müssen sie ihre Apps daran anpassen.

Sinnvoll ist auch die automatische Autounfallerkennung – und die Notruf-SOS-Funktion via Satellit, falls sie irgendwann nach Deutschland kommt. Einziger echter Wermutstropfen: Apple setzt weiterhin auf seinen Lightning-Anschluss. Dabei ist eine USB-C-Buchse längst überfällig. Spätestens ab Herbst 2024 muss Apple sich umstellen, denn dann ist der USB-C-Anschluss in der EU Pflicht.

iPhone 14 Pro Jetzt kaufen bei