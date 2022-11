iPhone 14 Pro Max vs. Google Pixel 7 im Akku-Test: Ein klarer Sieger

Welches Smartphone hält länger durch: das iPhone 14 Pro Max oder das Google Pixel 7? Auf dem Papier hat das Pixel-Smartphone die Nase vorn. Aber kann es auch im Akku-Test bestehen? Das hat PhoneBuff auf die Probe gestellt – mit einem überraschenden Ergebnis.

Apple ist dafür bekannt, kleinere Akkus in seinen iPhones zu verbauen als viele Hersteller von Android-Smartphones. Die Unterschiede machen iPhones jedoch häufig durch optimal aufeinander abgestimmte Hard- und Software wett. Ob das auch bei Apples aktuellem Flaggschiffmodell, dem iPhone 14 Pro Max, der Fall ist, wollte der YouTube-Kanal PhoneBuff herausfinden – und ließ es im Akku-Test gegen das aktuelle Topmodell von Google, das Pixel 7, antreten.

iPhone 14 Pro Max hängt das Pixel 7 klar ab

Laut technischer Daten hat das Pixel 7 die Nase vorn: 5.000 mAh gegenüber 4.323 mAh beim iPhone 14 Pro Max. Beide Smartphones besitzen zudem ein 6,7 Zoll großes Display mit ähnlichen Auflösungen und Bilderwiederholungsfrequenzen.

Und trotzdem: In den vielen realitätsnahen Tests von PhoneBuff – darunter Telefonieren, Surfen, Social-Media-Nutzung, Abspielen von Videos und Musik sowie Gaming – zeigt sich Googles Chip Tensor G2 in Kombination mit Android 13 weniger energieeffizient als Apples A16 Bionic mit iOS 16.1. In allen Einzeltests schnitt das iPhone 14 Pro Max besser ab als das Google-Smartphone. Als sich das Pixel 7 mangels Energie ausschaltete, stand die Akkuanzeige des iPhones noch bei 21 Prozent.

Technische Daten sind nicht alles

Damit gab es einen klaren Gewinner: Das iPhone 14 Pro Max kam auf eine aktive Nutzungsdauer von 11 Stunden und 44 Minuten plus 16 Stunden Stand-by, das Pixel 7 auf 9 Stunden und 41 Minuten aktive Nutzung plus 16 Stunden Stand-by. Die Alltagsperformance eines Smartphones lässt sich nicht allein anhand seiner technischen Daten ablesen.