iPhone 14 Pro Max vs. Samsung Galaxy S22 im Drop-Test: Wer gewinnt?

Was hält das neue iPhone 14 Pro Max alles aus? Genau so viel wie die Konkurrenz in Gestalt des Galaxy S22 Ultra? Oder sogar noch mehr? Das hat ein YouTuber im Drop-Test untersucht. Die Ergebnisse sind wenig überraschend.

Kaum ist ein neues iPhone da, wird es erst einmal auf Herz und Nieren geprüft, auseinandergenommen und fallen gelassen. Das iPhone 14 bildet da keine Ausnahme. YouTuber PhoneBuff hat sich das neue Flaggschiff von Apple, das iPhone 14 Pro Max, geschnappt und es im Drop-Test gegen einen seiner größten Konkurrenten, das Samsung Galaxy S22 Ultra antreten lassen.

Bessere Voraussetzungen für das iPhone 14 Pro Max

Schaut man sich die Voraussetzungen für den Drop-Test an, scheint das iPhone 14 Pro Max etwas besser aufgestellt zu sein. Das Apple-Smartphone besitzt ein flaches Display im Gegensatz zum Galaxy S22 Ultra mit seinem Curved-Design und einen Rahmen aus rostfreiem Stahl statt aus Aluminium wie beim Samsung-Handy. Außerdem behauptet Apple, dass seine "Ceramic Shield"-Verglasung die beste bei einem Smartphone überhaupt sei – und damit auch dem Gorilla Glass Victus+ des Galaxy S22 Ultra überlegen.

Beide Smartphones tragen deutlichen Schaden davon

Die erste Testrunde startet jedoch nicht sehr vielversprechend für das iPhone. Beim Sturz auf die Rückseite nimmt das Glas des iPhone 14 Pro Max optisch mehr Schaden als das des Galaxy S22 Ultra. Zudem bekommt auch die Rückkamera einen deutlichen Kratzer ab. Die gute Nachricht jedoch: Beide Displays bleiben heil und die Smartphones funktionieren weiterhin.

Der Vergleich beim Sturz auf eine Ecke geht hingegen unentschieden aus. Beide Smartphones nehmen kleinen Schaden, der die Funktionalität jedoch nicht beeinträchtigt. Deutlicheren Schaden nehmen beide Modelle dann im anschließenden Sturz aufs Display. Bei beiden Handys bricht das Display-Glas – beim Galaxy S22 Ultra über die gesamte Breite hinweg, beim iPhone 14 Pro Max vornehmlich in der oberen rechten Ecke. Dennoch scheint Face ID weiterhin zu funktionieren, dafür zeigt die Frontkamera im Anschluss ungewollte Lens-Flares. Beim Galaxy S22 Ultra ist der Fingerabdrucksensor unter dem Display nach dem Sturz nicht mehr benutzbar.

Aus dem Duell geht keines der beiden Smartphones als deutlicher Sieger hervor. Beide Modelle tragen deutlichen Schaden davon und bräuchten im Anschluss ein neues Display. Daher ist es auf jeden Fall ratsam, ein neues Smartphone mit einem guten Case zu schützen.