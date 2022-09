iPhone 14: Pro-Modelle könnten größere Akkus als Vorgänger bekommen

Möglicherweise spendiert Apple den Pro-Modellen des iPhone 14 größere Akkus als ihren Vorgängern. Der Grund: Die höhere Kapazität soll den gesteigerten Energieverbrauch der Always-on-Displays kompensieren. Außerdem könnte Apple schon bald auf den SIM-Karten-Slot im iPhone verzichten.

Wie der Apple-Experte Mark Gurman in der neuesten Ausgabe seines Power-On-Newsletters (via Macrumors) berichtet, bekommen das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max angeblich größere Akkus als ihre Vorgänger. Daraus resultiere, dass beide Pro-Modelle "insgesamt etwas größer" werden als im letzten Jahr. Die erhöhte Kapazität soll unter anderem den höheren Stromverbrauch der Always-on-Displays kompensieren. Das Feature kommt in diesem Jahr erstmals in den Pro-Modellen des iPhone 14 zum Einsatz.

Widersprüchliche Daten zur Akkukapazität aus China

Daten zur Kapazität der Akkus liefert Gurman nicht. Allerdings sind auf der chinesischen Social-Media-Plattform Baidu (via 9to5Mac) schon konkrete Zahlen aufgetaucht, die sich aber teilweise mit Gurmans Behauptung widersprechen. Ob die Werte korrekt sind, ist jedoch fraglich. Einem Post auf Baidu zufolge soll das iPhone Pro 14 einen 3.200-mAh-Akku bieten, beim iPhone 13 Pro beträgt die Kapazität 3.095 mAh – ein Zuwachs von gut drei Prozent.

Der Akku des iPhone 14 Pro Max soll eine Kapazität von 4.323 mAh bieten. Das wären allerdings 29 mAh weniger als beim Vorgänger. Laut des Posts auf der chinesischen Plattform soll die Akkukapazität des Standardmodells ebenfalls steigen. Das iPhone 14 könnte mit einen 3.279-mAh-Akku kommen. Gegenüber dem iPhone 13 mit 3.227-mAh-Akku wäre das eine minimale Steigerung.

Wie hoch die Akkukapazitäten der iPhone-14-Modelle am Ende wirklich sind, zeigt sich am 7. September. Dann stellt Apple die nächste Generation offiziell vor.

Kommen einige iPhone-14-Modelle ohne SIM-Karten-Steckplatz?

In seinem Newsletter spricht Gurman noch ein weiteres interessantes Thema an. Laut dem Experten könnte Apple bei einigen Modellen des iPhone 14 auf den SIM-Karten-Slot verzichten. Gurman hält es jedoch für wahrscheinlicher, dass Apple mit dem Verzicht noch bis zur 15. Generation wartet. Statt einer physischen SIM-Karte müssten Nutzer dann eine eSIM, also eine digitale SIM-Karte, nutzen.

Der Verzicht auf physische SIM-Karten im iPhone wäre keine große Überraschung. Das eSIM-Modell ist mittlerweile recht verbreitet und der fehlende SIM-Karten-Steckplatz würde für zusätzlichen Platz im iPhone sorgen. Diesen könnte Apple etwa für größere Akkus oder Kamerasensoren nutzen.