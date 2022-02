iPhone 14 Pro soll 8 GB RAM bekommen und mit Galaxy S22 gleichziehen

Apple will den Arbeitsspeicher für das neue iPhone 14 Pro offenbar aufstocken – und 8 GB RAM integrieren, womit das neue Apple-Flaggschiff mit dem Galaxy S22 gleichzöge. Es wäre damit das Apple-Handy mit dem größten Arbeitsspeicher.

Das jedenfalls sei aus Zuliefererkreisen zu hören, meldet MacRumors mit Verweis auf einen Nutzer namens "yeux1122" im koreanischen Blog Naver. Demnach sei die Arbeitsspeicherkomponente für das iPhone 14 Pro mittlerweile bestätigt. Auch der Zeitplan für die Massenproduktion werde nunmehr beschleunigt, heißt es.

Sollte das stimmen, würde Apple den Arbeitsspeicher von 6 GB im iPhone 12 Pro und iPhone 13 Pro auf dann 8 GB im neuen iPhone 14 Pro erhöhen. Mehr Arbeitsspeicher hat es in einem iPhone noch nie gegeben. Die iPhone-14-Modelle ohne Pro-Zusatz dürften jedoch etwas weniger Arbeitsspeicher bekommen.

iPhone 13 beherrscht Benchmarks auch ohne 8 GB RAM

Damit würde Apple die RAM-Ausstattung der kürzlich vorgestellten Galaxy-S22-Serie von Samsung erreichen, die in allen Modellen mindestens 8 GB Arbeitsspeicher bietet. Dass der RAM nicht unbedingt entscheidend für die Gesamtleistung sein muss, zeigen Benchmark-Tests immer wieder – und in denen liegt selbst das iPhone 13 noch vor dem Galaxy S22 (via PC Mag). Bis auch ein iPhone mit 16 GB Arbeitsspeicher bestückt sein wird – wie etwa das iPad Pro konfiguriert werden kann –, dürfte noch einige Zeit ins Land ziehen.

Apple wird die neue iPhone-14-Serie wohl wie üblich im Herbst vorstellen und erneut vier Modelle zeigen. Ein iPhone 14 mini wird es laut aktuellem Stand aber nicht geben. Stattdessen rechnen Beobachter mit folgenden Modellen: iPhone 14 und iPhone 14 Pro mit 6,1 Zoll großem Display und iPhone 14 Max und iPhone 14 Pro Max mit jeweils 6,7 Zoll. Wer auf ein kompaktes Apple-Handy hofft, sollte den Blick auf die bevorstehende März-Keynote von Apple richten: Auf dieser soll das iPhone SE 3 seinen Launch feiern, mutmaßlich mit einem Bildschirm von weniger als 6 Zoll.

iPhone 13 Jetzt kaufen bei