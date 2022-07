iPhone 14 Pro soll schnelleren RAM bekommen – aber ebenfalls nur 6 GB

Einem älteren Gerücht zufolge soll das iPhone 14 Pro angeblich 8 GB RAM bekommen. Neue Informationen der Zulieferer deuten nun jedoch darauf hin, dass alle iPhone-14-Modelle sehr wahrscheinlich über 6 GB Arbeitsspeicher verfügen werden. Die Pro-Modelle sollen allerdings schnelleren RAM erhalten.

Das Gerücht um den 8 GB großen Arbeitsspeicher im iPhone 14 Pro, das im Februar 2022 kursierte, ist höchstwahrscheinlich falsch. Wie die Digitimes Asia (via Appleinsider) von Zulieferern erfahren haben will, sollen nämlich alle iPhone-14-Modelle 6 GB RAM erhalten. Einen Unterschied zwischen den Standard- und den Pro-Modellen soll es dennoch geben. Während im iPhone 14 und iPhone 14 Max LPDDR4X-RAM verbaut sein wird, erhalten das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max voraussichtlich den schnelleren LPDDR5-RAM.

Die Unterschiede zwischen Standard- und Pro-Modellen werden größer

Der LPDDR5-Arbeitsspeicher in den Pro-Modellen des iPhone 14 sollte aber nicht nur für eine bessere Performance sorgen, er ist gleichzeitig auch etwas energieeffizienter als LPDDR4X-RAM. Der ältere RAM-Typ kam in einer 4-GB- sowie 6-GB-Variante schon in der iPhone-13-Serie zum Einsatz.

Die verschiedenen Arbeitsspeicher-Typen sind ein weiteres Indiz dafür, dass sich die Pro-Modelle des iPhones zukünftig wohl stärker von den Standard-Modellen unterscheiden werden. Schon in diesem Jahr werden wohl nur das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max den neuen A16-Chip erhalten. Die Standard-Modelle sollen weiterhin mit dem älteren A15-Chip ausgestattet werden.

Mit einer stärkeren Hardware-Ausstattung könnte Apple versuchen, die Pro-Modelle im Vergleich zu den Standard-Modellen für Käufer attraktiver zu machen. Ähnliches deutet sich auch jetzt schon beim iPhone 15 an. Da soll angeblich nur das iPhone 15 Pro Max eine Periskop-Kamera erhalten.