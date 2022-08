iPhone 14: Tag für das Launch-Event durchgesickert

Der Termin für das Launch-Event des iPhone 14 scheint endlich in Stein gemeißelt zu sein. Am 7. September soll Apple neben der 14. Generation des iPhones auch die Watch Series 8 vorstellen. Wahrscheinlich wird es noch ein zweites Herbst-Event geben, auf dem neue iPads und ein Mac Pro mit Apple-Chips präsentiert werden.

Eigentlich rechneten Apple-Experten und Leaker damit, dass Apple das iPhone 14 am 6. September vorstellen wird. Anscheinend lassen sich die Kalifornier nun jedoch einen Tag mehr Zeit und präsentieren das neue iPhone und die Watch Series 8 erst am 7. September, berichtet Apple-Kenner Mark Gurman für Bloomberg (via MacRumors). Der Termin für das Launch-Event weicht allerdings vom üblichen Apple-Muster ab. In der Regel stellt das Unternehmen seine neuen Produkte dienstags vor – nun ist es allerdings ein Mittwoch geworden.

Offizieller Verkaufsstart wahrscheinlich am 16. September

Für gewöhnlich trudeln die Einladungen für Apple-Events eine Woche zuvor ein. Ende August dürfte Apple den Launch also auch offiziell kommunizieren. Wie Gurman berichtet, soll das Unternehmen seinen Mitarbeitern in den Stores auch mitgeteilt haben, dass sie sich für den Verkauf von neuen Produkten am 16. September vorbereiten sollen. Somit scheint auch der offizielle Verkaufsstart der neuen iPhones und Apple Watches bestätigt zu sein.

Vorgestellt werden am 7. September das iPhone 14 und iPhone 14 Pro (jeweils 6,1 Zoll Displaydiagonale) sowie das iPhone 14 Max und iPhone Pro Max (jeweils 6,7 Zoll Displaydiagonale). Den neuen A16-Chip werden allerdings nur die Pro-Modelle erhalten. Außerdem enthüllt Apple drei neue Smartwatches: die Apple Watch Series 8, eine überarbeitete Apple Watch SE sowie eine Apple Watch Pro, mit der insbesondere Extremsportler angesprochen werden sollen.

Neue iPads und Mac Pro wohl erst fürs zweite Herbst-Event geplant

Die Vorstellung der neuen iPads und eines frischen Mac Pro soll sich Apple für ein zweites Herbst-Event aufgehoben haben. Das soll wahrscheinlich im Oktober stattfinden. Dort zeigen die Kalifornier mit hoher Wahrscheinlichkeit ein günstiges Einsteiger-iPad, überarbeitete iPad-Pro-Modelle und einen Mac Pro mit aktuellem Apple-Chip.