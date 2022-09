iPhone 14 und iPhone 14 Plus sind da: Alter Prozessor und neue Kamera

Apple bringt in diesem Jahr neben dem iPhone 14 auch ein größeres iPhone 14 Plus auf den Markt. Beide Modelle setzen auf den "alten" A15-Bionic-Prozessor. Einige Features bleiben zudem vorerst US-Kunden vorbehalten.

Am Mittwochabend hat Apple sein neues iPhone 14 vorgestellt. Das Modell orientiert sich wie erwartet optisch und technisch stark am Vorgänger, dem iPhone 13. So besitzt es den gleichen 6,1-Zoll-Screen, inklusive der Notch für Frontkamera und Face ID, und das gleiche Design. Neu ist in diesem Jahr allerdings das größere Modell iPhone 14 Plus, das technisch weitgehend identisch zum iPhone 14 ist, aber über ein 6,7-Zoll-Display verfügt.

Alter Prozessor mit neuem Kamera-Setup

Beide Modelle werden vom gleichen A15-Bionic-Prozessor angetrieben, der schon im iPhone 13 seinen Dienst verrichtet. Neu ist aber die Hauptkamera mit einem 12-Megapixel-Sensor und einer besonders lichtstarken f/1.5-Blende. Apple gibt an, dass sich dadurch vor allem die Performance bei Nacht um bis zu 49 Prozent verbessern soll. Zusätzlich gibt es wieder einen zweiten Sensor mit einer Ultraweitwinkeloptik. Die Frontkamera verfügt laut Hersteller erstmals über einen Autofokus.

Unfallerkennung und Satellitennotruf

Ebenso wie die neuen Apple-Watch-Modelle sollen auch die neuen iPhones über eine Unfallerkennung verfügen, bei der automatisch die Notfallkontakte einer Person alarmiert werden. Zudem gibt es mit dem optionalen Satellitennotruf sogar eine ganz neue Notruffunktion, mit der das iPhone selbst dann ein Signal absetzen kann, wenn keine klassische Funkzelle in der Nähe ist. Der Dienst soll jedoch extra kosten und zunächst nur in Nordamerika verfügbar sein.

Speziell für den US-Markt gibt es eine weitere Neuerung. Dort verzichtet Apple erstmals auf den Slot für SIM-Karten und setzt vollständig auf eSIM. Hierzulande werden iPhone 14 und iPhone 14 Plus jedoch einen SIM-Slot aufweisen.

Preislich soll das iPhone 14 bei 999 Euro (UVP) starten und ab dem 16. September erhältlich sein, während das iPhone 14 Plus mit satten 1.149 Euro (UVP) zu Buche schlägt und am 7. Oktober in den Verkauf geht.