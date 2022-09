iPhone 14: YouTuber testet Unfallerkennung – funktioniert sie?

Die ersten Tests zum iPhone 14 sind bereits da. Doch was bis dato noch niemand getestet hatte, war die Unfallerkennung. Ob das neue Feature wirklich funktioniert, wollte ein YouTuber in einem realitätsnahen Szenario herausfinden – und ließ das Apple-Smartphone einen Crash erleben.

Eines der neuen Features, die alle iPhone-14-Modelle mitbringen, ist die automatische Unfallerkennung. Dank des neuen Beschleunigungssensors, der g-Kräfte bis zu 256g erfasst, einem Gyrosensor mit hohem Dynamikbereich und weiteren Sensoren soll das iPhone schwere Autounfälle erkennen und automatisch den Notruf wählen. Ob dieses Feature tatsächlich funktioniert und was Apple wohl als schweren Autounfall versteht, wollte YouTuber TechRax herausfinden – und schnallte das iPhone 14 Pro für ein Video in ein Unfallauto.

Was gilt als schwerer Unfall?

Für seinen Test will YouTuber das iPhone in einem ferngesteuerten alten Auto auf einem freien Feld zunächst gegen eine ausgebrannte Autokarosserie fahren lassen. Doch diese bietet zu wenig Widerstand, das Testauto fährt einfach weiter und das iPhone erkennt keinen Unfall. Es muss also ein größeres Hindernis her.

iPhone 14 Pro aktiviert die Notruffunktion zuverlässig

Mit einer Barrikade aus mehreren Schrottautos und dem iPhone 14 Pro an die Kopfstütze des Testauto-Fahrersitzes geschnallt funktioniert es schließlich. Das Testauto fährt gegen die Wracks und wird von ihnen gestoppt. Mit einer Verzögerung von etwa zehn Sekunden erscheint der Notrufbildschirm auf dem iPhone. Es hat den Unfall erkannt und leitet einen Notruf in die Wege. Der YouTuber hat dann zehn Sekunden Zeit, den Notruf abzubrechen.

Bei einem zweiten Testcrash kommt er zu demselben Ergebnis: Wird das Auto vom Hindernis gebremst wird, erkennt das iPhone 14 Pro einen Unfall und will den Notruf wählen. Gut zu wissen: Es muss sich nicht zwangsweise um einen Unfall handeln, bei dem sich das Auto überschlägt. Das Apple-Smartphone dürfte also auch im Falle eines glimpflichen Auffahrunfalls aktiv werden.

Wichtig: Bitte nicht zu Hause nachmachen! Die Tests erfolgten ohne Personen an Bord auf einem freien Feld.