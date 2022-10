iPhone-14-Zubehör: Alles aus dem Apple-Smartphone rausholen

Das neue Apple-Smartphone bietet eine Fülle von nützlichen Apps und Features. Du willst es noch persönlicher, sicherer und praktischer gestalten? Wir zeigen das beste iPhone-14-Zubehör, mit dem das geht.

Ohne Kabel laden: Ladegerät mit Induktion

Das iPhone 14 wird ohne Ladekabel und Netzstecker ausgeliefert. Apple setzt darauf, dass Du beides bereits besitzt. Falls nicht, solltest Du Dir ein robustes Kabel und einen USB-Steckdosenadapter zulegen.

Das iPhone 14 kannst Du aber auch kabellos laden. Dazu brauchst Du nur ein Induktionsladegerät. Dieses platzierst Du beispielsweise auf dem Schreib- oder Nachttisch und legst künftig Dein Smartphone zum Laden darauf ab. Wenn Dich der Kabelsalat Deiner anderen Charger in den Wahnsinn treibt, macht ein solches Gerät den Ladeprozess deutlich komfortabler.

iPhone-14-Hülle mit MagSafe

fullscreen Apple bietet seine Original Cases für das iPhone in vielen Farben an. Bild: © Apple 2022

Um seine Lebensdauer zu erhöhen und es vor Kratzern und Macken zu schützen, willst Du Deinem iPhone 14 vielleicht eine Schutzhülle anlegen. Je nach Modell kann ein solches Case Dein Handy auch mit weiteren Funktionen ausrüsten. Die kleine MagSafe-Wallet von Apple funktioniert beispielsweise als Kartenhalter, den Du auf der Rückseite des iPhone 14 befestigst.

Die Schutzhüllen von Apple aus Leder oder Silikon haben eine MagSafe-Funktion. Dabei garantieren Magneten, dass die Hülle stets richtig am iPhone 14 befestigt ist. Außerdem kannst Du das Smartphone in der Hülle per MagSafe- oder Qi-zertifiziertem Ladegerät laden. Das geschieht über Induktion und Du musst kein Kabel in das iPhone stecken.

Display & Kameras mit gehärtetem Schutzglas schützen

fullscreen Einmal installiert, dauerhaft geschützt: Panzerglas auf dem Display des iPhone 14 anbringen. Bild: © AdobeStock/NorGal 2022

Eine gehärtete Glasscheibe wird häufig auch "Panzerglas" genannt. Sie wird auf das Display oder die Kameras des iPhone 14 geklebt und bewirkt, dass im Alltag keine Kratzer und Risse auf der Smartphone-Oberfläche entstehen. Bei der Anbringung solltest Du aber vorsichtig sein: Wenn Schmutz oder Luftbläschen unter dem Panzerglas eingeschlossen werden, sieht das einfach nicht besonders schön aus.

Handy-Halterung: Im Auto oder am Fahrradlenker

Beim Autofahren und Radfahren solltest Du natürlich die Finger vom Handy lassen. Aber viele nutzen ihr Smartphone als Navigationsgerät. Damit Du das iPhone 14 für diesen Zweck immer parat hast und gleichzeitig die Hände am Steuer beziehungsweise Lenker behalten kannst, gibt es jeweils passende Halterungen für das Auto und Fahrrad.

Powerbank als Energiereserve

fullscreen Mit einer Powerbank verlängerst Du die Laufzeit Deines iPhone 14. Bild: © Adobe Stock/marketlan 2022

Der Akku des iPhone 14 reicht – je nach Verwendung – für 16 bis 80 Stunden. Bist Du einmal länger unterwegs und hast keinen Zugang zu einer Steckdose, verlängert eine Powerbank die Nutzungsdauer des Smartphones. Auf einer mehrtägigen Wanderung, Fahrradtour oder einer langen Reise hast Du so eine Energiereserve dabei.

Apple Airpods: Die perfekten Kopfhörer für das iPhone 14

fullscreen Die Apple Airpods der 3. Generation kommen im handlichen MagSafe-Ladecase. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Ob im Zug, Flugzeug oder beim Spazieren. Überall, wo Du Dein Smartphone nicht über die Lautsprecher verwenden willst, brauchst Du gute Kopfhörer. Apple Airpods sind die In-Ears, die am besten auf das iPhone 14 abgestimmt sind. Der Wechsel zwischen dem Musikhören über Lautsprecher und Kopfhörer gelingt nahtlos. Telefonate führst Du mit ihnen dank integrierten Mikrofonen freihändig.

Das MagSafe-Ladecase kannst Du mit demselben Induktionsladegerät wie Dein iPhone aufladen. Der kleine Behälter funktioniert dann selbst wie eine Powerbank und versorgt die Kopfhörer mit zusätzlichen Aufladungen. So kommst Du insgesamt auf eine Wiedergabezeit von bis zu 30 Stunden.

