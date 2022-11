iPhone 15 bekommt wohl modernen Sony-Kamerasensor

Die Sony Group hat kürzlich angekündigt, Apple mit einem "hochmodernen Kamerasensor" zu beliefern. Dieser wird vermutlich bereits in der nächsten iPhone-Generation zum Einsatz kommen. Der Sony-Kamerasensor soll vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen glänzen.

Wie die Zeitung Nikkei Asia berichtet, hat Sonys Halbleiterabteilung Sony Semiconductor Solutions einen neuen Fotosensor entwickelt, den das Unternehmen nun an Apple und weitere Smartphone-Hersteller ausliefert. Der Sony-Sensor soll den Sättigungssignalpegel in jedem einzelnen Pixel etwa verdoppeln. Damit kann er deutlich mehr Licht als bisherige Sensoren einfangen. So lässt sich in bestimmten Situationen eine Über- und Unterbelichtung vermeiden.

Der Sony-Sensor sei somit in der Lage, schreib Nikkei Asia, selbst bei starkem Gegenlicht eine deutliche Aufnahme eines Gesichts zu ermöglichen.

Kann Sony Samsung als Apples Kamerazulieferer verdrängen?

Apples Entscheidung, einen Sony-Sensor in zukünftigen iPhones zu verbauen, ist ein enormer Erfolg für das japanische Unternehmen. Bisher stattet nämlich Samsung die Kalifornier mit Kamerasensoren aus. Bisher ist allerdings noch unklar, ob Apple plant, komplett auf Kamerasensoren von Sony umzusteigen.

Möglicherweise könnte der moderne Sony-Sensor nur in den Pro-Modellen des iPhone 15 Verwendung finden. Seit den letzten iPhone-Generationen etabliert Apple immer deutlichere Unterschiede zwischen den Standard- und Pro-Modellen bei Ausstattung und Features. Merklich bessere Fotosensoren in den Pro-Modellen der nächsten iPhone-Generation könnten noch deutlich mehr Menschen zum Kauf des iPhone 15 Pro beziehungsweise iPhone 15 Pro Max verleiten.

Ob der Sony-Sensor im iPhone 15 wirklich merklich bessere Fotos produziert als die aktuellen Samsung-Sensoren, wird sich zum Release der neuen Generation im Herbst 2023 zeigen.