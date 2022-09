iPhone 15: USB-C statt Lightning & Ultra-Modell mit 8K-Video?

Kaum ist das iPhone 14 da, wird schon über das iPhone 15 spekuliert. Das nächste Apple-Flaggschiff soll einige spannende Neuerungen mitbringen, die Android-Nutzer bereits seit Jahren kennen – darunter 8K-Video, einen größeren Akku und USB-C. Auch ein neuer Name für das Flaggschiffmodell ist im Gespräch.

Das iPhone 14 ist am Freitag offiziell in den Apple Stores angekommen. Allerdings bringen die beiden Standardmodelle weniger Neuerungen mit, als sich viele Apple-Fans erhofft hatten. Das soll sich mit der nächsten Generation ändern. Nicht nur soll das neue "Dynamic Island"-Feature der iPhone-14-Pro-Modelle auf alle iPhone-15-Versionen ausgedehnt werden. Auch der Wegfall des Lightning-Anschlusses zugunsten von USB-C und ein größerer Akku wurden von LeaksApplePro ins Gespräch gebracht. Angeblich strebt der Hersteller drei bis vier Stunden längere Akkulaufzeiten an.

iPhone 15 Ultra mit 8K-Video

Interessant ist auch, dass der Leaker von einem neuen Namen für die Pro-Max-Variante ausgeht. So soll das am besten ausgestattete Modell im kommenden Jahr den Namen iPhone 15 Ultra tragen und ein lang ersehntes Feature als Alleinstellungsmerkmal bekommen. Angeblich wird nur das iPhone 15 Ultra in der Lage sein, 8K-Videos aufzunehmen. Das iPhone 15 Pro soll sich den A17-Prozessor mit der Ultra-Version teilen, aber keine 8K-Videoaufnahme bieten.

Damit könnte Apple seine übliche Zweiteilung in kleines und großes Standardmodell sowie kleines und großes Pro-Modell noch weiter aufgliedern. Das iPhone 15 Pro wäre dann der Mittelweg zwischen iPhone 15 und iPhone 15 Ultra.

Die neuen Features wird sich Apple auch bezahlen lassen. Den Gerüchten zufolge ist beim iPhone 15 Ultra mit einem Preisanstieg um 100 US-Dollar zu rechnen.

Wie aussagekräftig sind die Gerüchte?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es natürlich schwierig, den Wahrheitsgehalt dieser frühen Spekulationen zu beurteilen. Was allerdings gar nicht so unwahrscheinlich ist, ist der Wegfall des Lightning-Anschlusses. Schließlich wird USB-C für alle neuen Geräte in der EU ab 2024 zur Pflicht. Auch das Ausweiten des "Dynamic Island"-Features auf alle Modelle ist durchaus denkbar. So etwas hat Apple in der Vergangenheit beispielsweise mit der Notch gemacht, die ursprünglich dem iPhone X vorbehalten war.