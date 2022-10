iPhone SE 4: Renderbilder zeigen vom iPhone XR inspiriertes Design

Das iPhone SE 4 soll Anfang 2023 erscheinen – und wie eine moderne Version des iPhone XR aussehen. Wie Du Dir das vorstellen kannst, zeigen neue Renderbilder des bekannten Apple-Leakers Jon Prosser.

Das für Frühjahr 2023 erwartete iPhone SE 4 soll sich optisch weniger an seinem Vorgängermodell, dem iPhone SE 3, orientieren. Vielmehr wird Apple das Design des 2018 erschienenen iPhone XR aufgreifen. Dieses Gerücht verbreitete der bekannte Leaker und Apple-Experte Jon Prosser bereits im August. Jetzt bekräftigt er seine Aussagen erneut und liefert die passenden Renderbilder eines iPhone SE 4 im Look des iPhone XR via Front Page Tech gleich mit.

Face ID für das iPhone SE 4?

Während es sich beim aktuellen iPhone SE 3 quasi um eine Budget-Variante des iPhone 8 handelt, wird das iPhone SE 4 also voraussichtlich den Formfaktor des iPhone XR übernehmen. Die nächste Generation des Einstiegsmodells von Apple dürfte demzufolge auf einen Home-Button verzichten und ein 6,1 Zoll großes Display mit Notch und schmaleren Rändern mitbringen.

Unklar ist bislang, ob Apple Face ID in das günstige Modell integrieren wird, wie das beim iPhone XR der Fall war. Denkbar wäre auch, dass der Hersteller an Touch ID festhalten wird und beim iPhone SE 4 einen entsprechenden Sensor in den Button an der Gehäuseseite einbaut. Das würde die Herstellungskosten deutlich geringer halten. Obwohl Jon Prosser keine Details zum Innenleben des kommenden Apple-Smartphones teilte, kann man davon ausgehen, dass das iPhone SE 4 von einem aktuellen Chip der A-Serie angetrieben wird – wie das auch bei den vorherigen SE-Versionen der Fall war.

Erscheinen soll das iPhone SE 4 laut Jon Prosser Anfang 2023 in den Farben Midnight, Starlight und PRODUCT(RED).