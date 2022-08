iPhone SE 4 soll Design des iPhone XR übernehmen

Wird Apple mit dem Release des iPhone SE 4 im Frühjahr 2023 das Ende des Home-Buttons einläuten? Das und mehr würde es bedeuten, wenn sich die neuesten Gerüchte über ein Design im Stile des iPhone XR bewahrheiten.

Das iPhone SE 3 ist das bislang letzte Smartphone von Apple, das noch über einen Home-Button verfügt. Es ist auch das kleinste, misst die Displaydiagonale doch weniger als beim iPhone 13 mini. Eine Anpassung an das Design des iPhone XR würde bedeuten, dass das Display größer und der Touch-ID-Button abgeschafft wird.

Woher stammt diese Information?

Am 29. August äußerte Andru Edwards im Geared Up Podcast mit Jon Rettinger seine Hoffnung, dass das neue iPhone SE 4 keinen Home-Button mehr haben werde. Lieber solle es dem iPhone 13 mini ähneln. Jon Prosser, der in dieser Episode zu Gast war, entgegnete daraufhin, dass das iPhone SE 4 – seinem Verständnis nach – schlicht das iPhone XR sei.

Im Jahr 2020 galt Jon Prosser zunächst als reputabler Analyst. Seine Vorhersagen bestätigten sich häufig und seine Bekanntheit wuchs rasant. Wie sich Macwelt entnehmen lässt, hat seine Glaubwürdigkeit jedoch seither unter einer Reihe falscher Prognosen stark gelitten. Wieviel Insiderwissen hinter der Aussage zum iPhone SE 4 steckt, bleibt unklar. Prosser nennt keine Quelle für seine Informationen.

Design des iPhone SE 4 womöglich noch nicht entschieden

Ein iPhone SE 4 in Anlehnung an das XR hätte Potenzial, zum Kassenschlager zu werden. Während sich das iPhone 13 mini zuletzt geringer Beliebtheit erfreute, war das iPhone XR im Jahr 2019 das meistverkaufte Smartphone weltweit. Bis 2023 bleibt Prossers Ankündigung aber Spekulation. Womöglich steht noch überhaupt nicht fest, wie das nächste Modell des günstigsten Smartphones von Apple aussehen wird.