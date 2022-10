Jetzt also doch? Elon Musk ist wieder am Kauf von Twitter interessiert

Elon Musk will jetzt doch Twitter kaufen. Bereits im Frühjahr hatte der Milliardär dem Unternehmen ein Angebot in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar gemacht. Im Sommer zog Musk das Angebot allerdings zurück – jetzt die Kehrtwende.

Eigentlich war der Twitter-Kauf von Tesla-Chef Elon Musk vom Tisch. Nach seinem Angebot im Frühjahr zog er im Sommer sein Milliarden-Angebot zurück. Der Grund: Angeblich habe man ihn falsch über die genaue Anzahl an Fake-Konten beim Kurznachrichtendienst informiert. Danach hatten sich beide Seiten verklagt. Am 17. Oktober sollte der Gerichtsprozess im US-Bundesstaat Delaware losgehen.

Schnelle Twitter-Übernahme denkbar

Elon Musk hat Twitter in einem Brief über das erneute Kaufangebot informiert. Die Summe bleibt unverändert: 44 Milliarden US-Dollar. Als Bedingung nannte Musk die Beendigung des Rechtsstreits. Für diese Woche war eigentlich eine eidesstattliche Aussage von Musk angesetzt.

Laut der Rechtsprofessorin Ann Lipton von der Tulane University in New Orleans könnte die Twitter-Übernahme im zweiten Anlauf schnell und reibungslos über die Bühne geben. Das sagte sie im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. So werde Twitter – bevor die Klage fallen gelassen wird – sicherstellen wollen, dass es für Musk keinen Weg zurück gibt. Es gebe einfach viel Misstrauen zwischen den beiden Seiten, so Lipton weiter.