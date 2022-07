Kabellose Bodenstaubsauger von Rowenta: Technik, die begeistert

Kabelgebundene Bodenstaubsauger und kabellose Akkusauger haben ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Rowenta will das Beste aus beiden Welten vereinen. Das Ergebnis sind die neuen Modelle X-Ô 90 IX7767 und X-Ô 160 IX7777, die mit ihrer Power und ihrer Handhabung gleichermaßen überzeugen.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit Rowenta.

fullscreen Bequem unter dem Sofa saugen: Das klappt dank des Flex-Gelenks mit den neuen X-Ô-Modellen von Rowenta. Bild: © ROWENTA 2022

Die beiden Modelle X-Ô 90 IX7767 und X-Ô 160 IX7777 von Rowenta bringen frischen Wind in den Staubsaugermarkt. Zum einen punkten sie mit der starken Leistung ähnlich der eines kabelgebundenen Bodenstaubsaugers, zum anderen überzeugen sie mit der Mobilität und Wendigkeit eines Akkustaubsaugers.

Dank ihrer integrierten Akkus benötigen sie keine Dauer-Verbindung zur Steckdose und verursachen so keinen lästigen Kabelsalat. Wir stellen die beiden Geräte genauer vor.

Rowenta X-Ô 90 IX7767 Jetzt kaufen bei

Leistung und Laufzeit mit Wow-Effekt

Akkustaubsauger sind im Vergleich zu Kabelstaubsaugern deutlich flexibler einsetzbar und handlicher. Nur bei der Leistung hängen sie oft hinterher. Nicht bei Rowenta: Die beiden Modelle X-Ô 90 IX7767 und X-Ô 160 IX7777 haben laut Hersteller den kraftvollsten DigitalForce-Motor an Bord, den es im Hause Rowenta gibt. Sie verfügen über eine Saugkraft von bis zu 230 Air Watt und können damit locker mit modernen Kabelstaubsaugern mithalten. Heißt für Dich: keine Abstriche bei der Leistung.

Die Sauger eignen sich sowohl für Hartböden (Parkett oder Fliesen) als auch für klassische Teppichböden. Mit dem Pedalschalter auf der Bodendüse kannst Du zwischen den beiden Optionen wechseln. Auch Tierhaare sind für die Sauger ein Kinderspiel.

fullscreen Teppichböden sind für die Rowenta-Sauger kein Problem. Bild: © ROWENTA 2022

Mit den neuen X-Ô-Modellen kannst Du außerdem Staubsaugerbeutel von Deiner Einkaufsliste streichen. Denn beide Modelle sind beutellos. Ihre Staubbehälter haben ein Fassungsvermögen von je einem Liter. Der Behälter ist voll? Dann kannst Du ihn am Griff herausnehmen und entleeren. Wann der Behälter voll ist, kannst Du an der "Max"-Anzeige auf dem Behälter erkennen.

Das Premiummodell X-Ô 160 IX7777 hält laut Hersteller dank zwei herausnehmbarer Lithium-Akkus bis zu 2 Stunden und 40 Minuten durch (im Eco-Modus). Das kleinere Schwestermodell hat einen Einzelakku und saugt laut Rowenta im Eco-Modus bis zu 90 Minuten ohne Pause.

Flexibles Saugerlebnis dank Flex-Gelenk und 58 Rädern

fullscreen Wie praktisch: Das Flex-Gelenk lässt sich einknicken – und zwar um bis zu 180 Grad. Bild: © ROWENTA 2022

Das Highlight der X-Ô-Modelle von Rowenta ist das abknickbare Flex-Gelenk. Es ist mit der Bodendüse verbunden und lässt sich um 180 Grad einknicken. Die Funktion aktivierst Du, indem Du auf die Flex-Taste in der Mitte des Saugrohrs drückst. Dank des Flex-Gelenks kannst Du problemlos unter Schränken, Sofas und anderen Möbeln saugen – ganz ohne unangenehmes Bücken. Rückenschmerzen nach dem Staubsaugen gehören mit den X-Ô-Modellen also der Vergangenheit an.

Rowenta X-Ô 160 IX7777 Jetzt kaufen bei

Dass die X-Ô-Staubsauger von Rowenta so wendig und flexibel sind, hat zwei Hauptgründe: Es gibt kein störendes Kabel und mit dem abknickbaren Flex-Gelenk kommst Du auch an schwer erreichbare Stellen. Die Sauger verfügen zudem über 58 Räder am Korpus (vier große Räder und 54 kleine seitliche Räder). Damit gleitet das Gerät perfekt über die unterschiedlichsten Bodenbeläge. Rowenta nennt das "360-Grad-Bewegungsfreiheit".

Effektives Saugen in angenehmer Lautstärke

fullscreen Mit den Rowenta-Saugern störst Du nicht einmal schlafende Haustiere. Bild: © ROWENTA 2022

Manchmal musst Du Staub und Schmutz auch in den Abendstunden zu Leibe rücken. Mit dem X-Ô 90 IX7767 und dem X-Ô 160 IX7777 kannst Du auch noch zu später Stunde saugen, ohne dass Du Mitbewohner oder Nachbarn störst. Denn die X-Ô-Modelle sind besonders leise. Im Eco-Modus erreichen die Sauger laut Rowenta gerade einmal 61 Dezibel. Das ist leiser als ein Alltagsgespräch.

Vier Betriebsmodi für jeden Anspruch

fullscreen Mit der Fernbedienung kannst Du verschiedene Betriebsmodi wählen. Bild: © ROWENTA 2022

Beide Rowenta-X-Ô-Modelle verfügen über vier unterschiedliche Betriebsmodi und eine Pauseoption. Über die mitgelieferte Fernbedienung kannst Du die verschiedenen Modi anwählen und den Sauger bei Bedarf pausieren lassen.

In der Regel steckt die Fernbedienung in einer Halterung am Griff des Saugers, wo Du sie problemlos bedienen kannst. Bei Bedarf kannst Du die Fernbedienung herausnehmen und in der Hosentasche verschwinden lassen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn Du Saugrohr und Bodendüse abnehmen möchtest – beispielsweise für die Autoreinigung draußen.

Die Betriebsmodi im Detail:

Boost : für hartnäckigen Schmutz. Du musst die Boost-Taste gedrückt halten.

: für hartnäckigen Schmutz. Du musst die Boost-Taste gedrückt halten. Max : für eine intensive Reinigung. Besonders für Teppiche geeignet.

: für eine intensive Reinigung. Besonders für Teppiche geeignet. High : für die Grundreinigung. Empfiehlt sich für Hartböden.

: für die Grundreinigung. Empfiehlt sich für Hartböden. Eco: für leicht verschmutzte Böden und Oberflächen.

Hast Du Dich für einen Betriebsmodus entschieden, leuchtet die entsprechende LED auf dem Korpus des Saugers grün. Saugst Du im Boost-Modus, leuchten die Max-, High- und Eco-LEDs gleichzeitig grün.

LEDs helfen bei der Übersicht

Auf dem Korpus des kugelförmigen Saugers findest Du neben dem An-/Aus-Knopf auch einige LEDs. Sie zeigen Dir, welcher Betriebsmodus (siehe oben) aktiviert ist. Direkt darunter siehst Du drei weitere LEDs, die den Batteriestand anzeigen.

Drei blaue LEDs leuchten : Akku ist zu 100 Prozent geladen

: Akku ist zu 100 Prozent geladen Zwei blaue LEDs leuchten : Akku ist zu 60 Prozent geladen

: Akku ist zu 60 Prozent geladen Eine blaue LED blinkt : Gerät muss aufgeladen werden

: Gerät muss aufgeladen werden Eine blaue LED blinkt einige Male hintereinander: Akku ist komplett leer

Rowenta-X-Ô-Modelle kaufen: Lieferumfang und Zubehör

Das ist beim X-Ô 90 IX7767 dabei:

Kabelloser Staubsauger Rowenta X-Ô

Polsterdüse

Fugendüse

2 integrierte Easy-Bürsten

1 herausnehmbarer Akku

Ladegerät

Fernbedienung

Bedienungsanleitung

Das ist beim X-Ô 160 IX7777 dabei: