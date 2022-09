Laptop für Senioren: Empfehlenswerte Notebooks für ältere Menschen

Mit den Enkeln in Kontakt bleiben, Bankgeschäfte online erledigen, alte Freunde wiederfinden, sich weiterbilden, Fotos bearbeiten, Memoiren schreiben – es gibt viele Dinge, die Senioren mit einem Laptop erledigen können. Viele handelsübliche Notebooks sind auch für ältere Menschen geeignet, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wir verraten Dir, worauf es bei Laptops für Senioren ankommt.

Acer Chromebook (CB317-1HT-CO5D): Großer Laptop mit Chrome OS

Laptops mit dem Google-Betriebssystem Chrome OS punkten mit einer einfach gehaltenen Bedienoberfläche und Software, die darauf ausgelegt ist, schnell zum Ziel zu führen. Für Streaming, Surfen im Netz, E-Mails und Videotelefonie sind solche Chromebooks bestens geeignet, Chrome OS arbeitet zudem sehr schnell.

Das Acer Chromebook CB317 ist das erste Chrome-OS-basierte Notebook mit einem 17,3 Zoll großen und entspiegelten Full-HD-Display. Obwohl der Celeron-Prozessor von Intel nicht der schnellste Chip und der 128 GB große eMMC-Speicher knapp bemessen ist, genügt diese Konfiguration für Chrome OS vollkommen aus. Weitere Pluspunkte des Acer-Chromebook sind die beleuchtete Tastatur, vier USB-Ports (zweimal USB-C), eine hochwertige Webcam und der schnelle WLAN-Standard Wi-Fi 6.

Pro: Kontra: + Erstes Chromebook mit 17-Zoll-Display - Relativ langsame Hardware (CPU und Flash-Speicher) + Hochwertige Stereolautsprecher - Eingeschränkte Offline-Nutzung + Beleuchtete Tastatur

Asus Vivobook 17: Schick, groß und leistungsstark

Das Vivobook 17 von Asus besitzt ebenfalls einen 17,3 Zoll großen Full-HD-Bildschirm, dennoch ist der seniorentaugliche Laptop überraschend kompakt. Auffällig ist das elegante Design. Mit seinem Intel Core i7-Prozessor (10. Generation), 8 GB RAM und der 512 GB großen SSD besitzt das Gerät genügend Leistung für nahezu alle Einsatzgebiete. Es verfügt darüber hinaus über vier USB-Ports (inklusive einmal USB-C) und einen HDMI-Ausgang zum Anschluss an einen Monitor oder Fernseher.

Das schicke Vivobook 17 ist ein wahres Arbeitstier, Vieltipper profitieren vom vollständigen Ziffernblock. Eine Webcam mit integriertem Mikrofon ist ebenfalls vorhanden.

Pro: Kontra: + Leistungsstarker Laptop - Displayhelligkeit könnte höher sein + Sehr großes 17,3-Display mit Full-HD-Auflösung + Viele Anschlüsse + Attraktives Design

Acer Swift 3 (SF316-51-72YJ): Style trifft Hightech

Der stylishe Laptop Acer Swift 3 wirkt für ein Modell mit 16 Zoll großem Display recht klein, was an dem schlanken Metallgehäuse und dem extrem schmalen Rahmen um den Bildschirm herum liegt. Außerdem ist das Gerät nur 1,7 Kilogramm schwer.

Das Acer Swift 3 ist ein Laptop für Menschen mit hohen Ansprüchen. Bild- und Videobearbeitung sind dank 16 GB Arbeitsspeicher, einer 1 TB großen SSD und einem aktuellen Intel Core i7-Prozessor kein Problem, mit der starken Ausstattung sind Nutzer für die Zukunft gewappnet.

Pro: Kontra: + Schlankes Metallgehäuse - Ausstattung womöglich überdimensioniert + Erstklassige Ausstattung für anspruchsvolle Anwendungen + Beleuchtete Tastatur und Fingerabdrucksensor + Viele Anschlüsse (Klinke, USB-C, HDMI)

Apple MacBook Pro (MK183D/A): Starkes Stück Technik

Ein großes MacBook Pro ist ebenfalls sehr gut für Senioren geeignet. Das Betriebssystem macOS macht es leicht, sich zu orientieren und all das zu nutzen, was einem wichtig ist. Schon das günstigste MacBook Pro mit 16,2-Zoll-Display besitzt überragende Technik, der Preis ist aber auch entsprechend hoch. Für Wenignutzer kann ein MacBook unverhältnismäßig kostspielig sein.

Das MacBook Pro bietet ein fantastisches Retina-XDR-Display mit einer hohen Bildauflösung (3.456 x 2.234 Pixel) und den mächtigen M1-Chip von Apple. Er garantiert eine erstaunliche Performance und ist sehr energieeffizient.

Tipp: Ist ein kleinerer Bildschirm vorstellbar, könnte das preislich attraktive MacBook Air mit M1-Chip und 13,3-Zoll-Display eine Alternative sein.

Pro: Kontra: + Sehr einsteigerfreundliches Betriebssystem - Hochpreisig + Herausragende Technik + Hochwertige Qualität

Darauf solltest Du beim Kauf eines Laptops für Senioren achten

Wichtige Aspekte sind Größe und Helligkeit des Displays sowie das Betriebssystem und die Bedienung.

Bildschirm: Aktuellen Studien zufolge tragen über 90 Prozent der Deutschen über 60 Jahre eine Brille. Für ein angenehmes Lesen und Arbeiten ist es daher ratsam, zu einem Laptop mit einem ausreichend großen Bildschirm zu greifen. Displaydiagonalen ab 15 Zoll sind sinnvoll, für die Augen angenehmer erweisen sich 17 Zoll.

Mit dem steigenden Alter erhöht sich der Lichtbedarf, um Objekte – zum Beispiel auf einem Bildschirm – gut zu erkennen. Empfehlenswert ist daher ein Gerät mit hoher Displayhelligkeit und gutem Kontrast. Je höher die Bildschirmauflösung, desto besser ist außerdem die Bildqualität. Full HD sollte es mindestens sein

Betriebssystem: macOS von Apple ist bekannt für seine eingängige und einsteigerfreundliche Bedienung. Allerdings sind die Laptops von Apple teuer – und Windows 11 ist ebenfalls ein komfortables Betriebssystem, das sich für ältere Nutzer gut eignet. Zudem gibt es für Windows-Rechner das größte Angebot an Anwendungen. Benötigen Senioren ein Laptop ausschließlich für Internet, Videotelefonie und Office-Anwendungen, kann ebenso ein sogenanntes Chromebook mit dem Betriebssystem Chrome OS in Betracht kommen.

Leistung: Wenn Senioren keine Bild- oder Videobearbeitung vornehmen und mit dem Laptop nicht aufwendige Videogames spielen möchten, benötigen sie nicht den schnellsten Prozessor und keine leistungsstarke Grafikkarte. Trotzdem sollte der Rechner eine gute Performance bieten. Mindestens 8 GB Arbeitsspeicher, eine SSD (HDD- und eMMC-Speicher sind im Vergleich langsamer) mit wenigstens 256 GB und ein Prozessor mit mehreren Rechenkernen empfehlen sich. Besonders geeignet sind Chips von Intel (Core i3 oder besser) oder AMD (Ryzen 4000er-Reihe oder höher).

Ausstattung: Zwar sind die Wünsche und Vorstellungen für einen Laptop für Senioren individuell verschieden, doch es gibt diverse praktische Ausstattungsmerkmale.

USB-Anschlüsse : Genügend Ports für USB-Typ-A und/oder Typ-C zum Verbinden mit externen Festplatten, Speichersticks etc. sollten vorhanden sein.

: Genügend Ports für USB-Typ-A und/oder Typ-C zum Verbinden mit externen Festplatten, Speichersticks etc. sollten vorhanden sein. Webcam : Eine Kamera ist bei vielen Laptops bereits integriert, das dazugehörige Mikrofon ebenfalls. Alternativ lässt sich eine USB-Webcam für Videotelefonie nachrüsten.

: Eine Kamera ist bei vielen Laptops bereits integriert, das dazugehörige Mikrofon ebenfalls. Alternativ lässt sich eine USB-Webcam für Videotelefonie nachrüsten. Speicherkartenslot : Darüber kann der Speicher des Notebooks erweitert werden.

: Darüber kann der Speicher des Notebooks erweitert werden. Bluetooth : Per Funktechnologie lassen sich Geräte wie Kopfhörer und Smartphones schnurlos mit dem Laptop verbinden.

: Per Funktechnologie lassen sich Geräte wie Kopfhörer und Smartphones schnurlos mit dem Laptop verbinden. Beleuchtete Tastatur : Sie erhöht den Bedienkomfort in dunkleren Umgebungen – und die Beleuchtung sieht schick aus.

: Sie erhöht den Bedienkomfort in dunkleren Umgebungen – und die Beleuchtung sieht schick aus. Lautsprecher: Sie sind in jedem Laptop fest verbaut, bei Bedarf lassen sich externe Lautsprecher für einen bessere Klangqualität anschließen.

Bedienbarkeit: Kommen Senioren mit der Notebook-Tastatur nicht klar, können sie via USB oder Bluetooth ein externes Keyboard mit extragroßen Tasten anschließen. Verwenden Nutzer zudem eine separate Maus statt des Trackpads, erhöht das den Bedienkomfort zusätzlich.

Tablet oder Laptop: Eine mögliche Alternative zu einem Notebook ist ein Tablet, solche Geräte haben allerdings in der Regel einen deutlich kleineren Bildschirm (7 bis 12 Zoll). Sie werden per Touchscreen bedient, was eventuell gewöhnungsbedürftig ist. Für viele Tablets wie die Modelle aus Samsungs Galaxy Tab S8-Serie und das iPad Pro von Apple sind aber optional externe Tastaturen erhältlich.