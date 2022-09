Laptop mit Touchscreen: 7 empfehlenswerte Modelle

Laptops mit Touchscreen bieten die Bedienfreundlichkeit eines Tablets ohne Einbußen bei der Leistung. Zur Auswahl stehen Notebooks im klassischen Design genauso wie flexibel verstellbare Convertibles. Wir stellen Dir sieben Modelle vor, die Dein Geld wert sind.

Mit Tastatur: Microsoft Surface Laptop 3

Im Gegensatz zum Surface Pro baut Microsoft bei der Laptop-Ausführung die Tastatur direkt an den Bildschirm an. Abnehmen ist also nicht möglich. Der Surface Laptop ist ein klassisches Notebook mit Touchscreen. Entsprechend ist auch der zugehörige Stylus, der Surface Pen, nur als separates Accessoire erhältlich und nicht ab Werk im Paket. Wem die aktuelle Generation der Geräte zu teuer ist, sollte einen Blick auf die Vorgänger werfen. Auch die bieten nach wie vor viel Leistung bei leichtem Gepäck.

Technische Daten Bildschirm: 13,5 Zoll (2.256 x 1.504 Pixel)/15 Zoll (2.496 x 1.664 Pixel)

13,5 Zoll (2.256 x 1.504 Pixel)/15 Zoll (2.496 x 1.664 Pixel) Betriebssystem: Windows 10 Pro

Windows 10 Pro Prozessor: bis zu Intel Core i7

bis zu Intel Core i7 Arbeitsspeicher: bis zu 16 GB

bis zu 16 GB Speicherkapazität: bis zu 1 TB

bis zu 1 TB Grafik: Intel Iris Plus/AMD Radeon Vega 9 oder RX Vega 11

Der Grenzgänger: Microsoft Surface Pro 7

Bei Microsofts Surface-Pro-Serie verschwimmen die Grenzen zwischen Laptop und Tablet. Durch den Standfuß am Rücken wirkt das Pro wie ein Tablet-PC. In Sachen Hardware kann die siebte Generation der Surface-Serie jedoch mit Notebooks mithalten. Dies gilt übrigens auch für die Tastatur –allerdings sind Keyboard und Surface Pen nur separat erhältlich. Das Surface Pro 7 ist das leichteste und schmalste Gerät in unserer Liste und bleibt auch mit Tastatur bei einem Gewicht von unter einem Kilogramm.

Technische Daten Bildschirm: 12,3 Zoll (2.736 x 1.824 Pixel)

12,3 Zoll (2.736 x 1.824 Pixel) Betriebssystem: Windows 10 Home (64-bit)

Windows 10 Home (64-bit) Prozessor: bis zu Intel Core i7

bis zu Intel Core i7 Arbeitsspeicher: bis zu 16 GB

bis zu 16 GB Speicherkapazität: bis zu 1 TB

bis zu 1 TB Grafik: Intel UHD Grafik/Intel Iris Plus

Chrome OS statt Windows: Asus Chromebook Flip CX3

Dieses 14-Zoll-Convertible mit Touchscreen setzt nicht auf Windows 10, sondern auf Googles Chrome OS. Optisch lässt das Gerät dies jedoch kaum vermuten. Das Metallgehäuse weckt eher Assoziationen zum MacBook oder Surface Laptop. Edel wirken auch die schmalen Bildschirmränder, durch die das 14-Zoll-Display zur Geltung kommt. Der Bildschirm des Asus-Rechners lässt sich komplett auf den Rücken drehen. Ein eigener Stylus fehlt allerdings.

Technische Daten Bildschirm: 14 Zoll (1.920 x 1.080 Pixel)

14 Zoll (1.920 x 1.080 Pixel) Betriebssystem: Chrome OS

Chrome OS Prozessor: Intel Core i3

Intel Core i3 Arbeitsspeicher: 8 GB

8 GB Speicherkapazität: 128 GB

128 GB Grafik: Intel UHD Grafik

Klassisches Design: HP Envy x360

Auf den ersten Blick sieht das Envy 360 wie ein konventioneller Laptop von HP aus. So dezent sind die Scharniere des Convertibles gehalten. Dennoch lässt sich das Display des Envy komplett umklappen, im Zelt-Stand oder auch im Tablet-Modus nutzen. Zwei Größen stehen zur Auswahl: 13,3 und 15,6 Zoll. Außerdem bietet HP Käufern die Wahl zwischen Intel- oder AMD-Prozessor. Wer zusätzlich einen Stift nutzen will, muss ihn als Zubehör erwerben.

Technische Daten Bildschirm: 13,3 Zoll und 15,6 Zoll (1.920 x 1.080 Pixel)

13,3 Zoll und 15,6 Zoll (1.920 x 1.080 Pixel) Betriebssystem: Windows 10 Home oder Windows 11 Home

Windows 10 Home oder Windows 11 Home Prozessor: bis zu Intel Core i7/AMD Ryzen 7

bis zu Intel Core i7/AMD Ryzen 7 Arbeitsspeicher: bis zu 16 GB

bis zu 16 GB Speicherkapazität: bis zu 1 TB

bis zu 1 TB Grafik: AMD Radeon Grafik/Intel Core i5 & i7/Nvidia GeForce RTX 2050/Intel Iris Xe Graphics

Mit Precision Pen 2: Lenovo Yoga 9i

Wer auf der Suche nach einem Notebook mit Touchscreen und Stift ist, sollte einen Blick auf das Yoga 9i von Lenovo werfen. Ähnlich wie bei Stylus-Smartphones und -Tablets ist der Lenovo Precision Pen 2 zum Bedienen des Yoga 9i direkt im Gehäuserand des Convertibles integriert. Das flexible Scharnier des Geräts ermöglicht zudem eine Nutzung im Tablet-Modus wie in Zelt-Form. Das Gerät gibt es entweder als 14- oder 15,6-Zoll-Variante – entweder in Full-HD- oder 4K-Auflösung.

Technische Daten Bildschirm: 14 Zoll und 15,6 Zoll (1.920 x 1.080 Pixel/3.840 x 2.160 Pixel)

14 Zoll und 15,6 Zoll (1.920 x 1.080 Pixel/3.840 x 2.160 Pixel) Betriebssystem: Windows 10 Home/Windows 11 Home

Windows 10 Home/Windows 11 Home Prozessor: bis zu Intel Core i9

bis zu Intel Core i9 Arbeitsspeicher: bis zu 16 GB

bis zu 16 GB Speicherkapazität: bis zu 1 TB

bis zu 1 TB Grafik: Intel UHD Grafik 960/Nvidia GeForce GTX 1650/Intel Iris Xe Grafik

Extra schmaler Rand: Dell XPS 13 (9380)

fullscreen Eine Besonderheit des neuesten Dell XPS 13? Die schmalen Ränder! Bild: © Dell 2019

Die neueste Version der XPS-Serie von Dell glänzt mit einem nahezu randlosen Display. Speziell die linken und rechten Ränder des 13,3 Zoll messenden Bildschirms fallen im Vergleich zur Konkurrenz schmal aus. Ansonsten setzt Dell auf ein klassisches Notebook-Design. Umklappen und wie ein Tablet nutzen lässt sich das Modell nicht. Der Touchscreen ist außerdem lediglich eine Option, die auf Wunsch hinzugebucht werden kann. Auch davon abgesehen bietet Dell zahlreiche Konfigurationsoptionen, durch die sich die gewünschte Leistung und Ausstattung des Rechners individuell zuschneiden lässt.

Technische Daten Bildschirm: 13,3 Zoll (3.840 x 2.160 Pixel/1.920 x 1.080 Pixel)

13,3 Zoll (3.840 x 2.160 Pixel/1.920 x 1.080 Pixel) Betriebssystem: Windows 10 Home (64-bit)

Windows 10 Home (64-bit) Prozessor: bis zu Intel Core i7

bis zu Intel Core i7 Arbeitsspeicher: bis zu 16 GB

bis zu 16 GB Speicherkapazität: bis zu 2 TB

bis zu 2 TB Grafik: Intel UHD Grafik 620

Convertible in zwei Größen: HP Spectre x360

Das Besondere am Spectre x360 von HP sind die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. So lässt sich der Touchscreen auf den Rücken des Geräts klappen, um es im Tablet-Modus mit Fingern oder Stift zu bedienen. Das Convertible ist also auch für den kreativen Einsatz ausgerüstet, HP liefert allerdings keinen Stylus mit. Das Accessoire muss separat erworben werden. Käufer müssen sich außerdem entscheiden, welche Displaygröße für die eigenen Zwecke geeignet ist. 13,3 und 15,6 Zoll stehen zur Auswahl.