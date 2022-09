Leak: Specs des Pixel 7 unterscheiden sich wohl kaum vom Vorgänger

Mit Spannung wird das neue Google Pixel 7 erwartet. Laut eines vertrauenswürdigen Leaks sollen die Neuerungen gegenüber des Vorgängers Pixel 6 allerdings nur marginal ausfallen.

Offenbar sind die Specs zur neuen Pixel-Generation bekannt. Der Leaker Yogesh Brar, der schon in der Vergangenheit ein Gespür für vertrauenswürdige Leaks hatte, hat auf seinem Twitter-Profil interessante Infos zum neuen Pixel 7 veröffentlicht. Demnach sollen sich die Spezifikationen aber zum großen Teil kaum vom Pixel 6 unterscheiden.

Hauptkamera gleich, Display schrumpft

Das Motto könnte "The same procedure as every year" lauten. So bleibt zum Beispiel laut Leaker Brar die Hauptkamera unverändert. Google setzt wie schon beim Vorgänger auf eine 50-MP-Hauptkamera. Auch die Ultraweitwinkel-Kamera soll weiterhin Bilder in 12-Megapixel-Auflösung schießen. Beim Thema Speicher sieht's ähnlich aus: So soll das Pixel 7 angeblich erneut mit 8 GB RAM und mit 128 GB bis 256 GB Flash-Speicher auf den Markt kommen.

Was sich aber anscheinend ändern könnte, ist die Größe des Displays. So plant Google offenbar für das Pixel 7 ein kleineres 6,3-Zoll-Display. Zum Vergleich: Das Pixel 6 hat einen 6,4 Zoll großen Bildschirm. Weiterhin gleichbleiben soll aber das 1.080p+-OLED-Panel mit einer Bildfrequenz von 90 Hertz.

Neue Selfie-Kamera, Akku und Tensor-Chip

Was ist noch neu? Laut des Leaks soll das Pixel 7 eine neue Selfie-Kamera spendiert bekommen. Statt 8 Megapixel soll die neue Frontkamera angeblich 11 Megapixel bieten. Gut möglich, dass Google damit den Weg für die Gesichtserkennung frei machen möchte. Der Akku verbessert sich marginal auf 4.700 mAh. Geladen wird wie gehabt über USB-C mit bis zu 30 Watt.

Das Google Pixel 7 soll mit dem neuen Tensor G2 ARM-Chip ausgestattet werden. Der Chip besteht aus zwei performanten Cortex-X1 Kernen, zwei Cortex-A76-Kernen und vier effizienten Cortex-A55-Kernen. Allerdings soll dieser laut eines weiteren Leaks auf Twitter nur geringfügig schneller sein als der Tensor-Chip der ersten Generation. Was an den Gerüchten dran sein wird, erfahren wir bei der offiziellen Präsentation der neuen Pixel-Geräte am 8. Oktober.