LED-Lichterkette für den Weihnachtsbaum: 5 Modelle im Vergleich

Das Fest der Liebe wird bei vielen Menschen immer moderner. Stromsparende LED-Lichterketten für den Weihnachtsbaum stehen als saisonale Deko hoch im Kurs. Damit dein Schmuck zum Weihnachtsfest garantiert der richtige ist, vergleichen wir hier fünf verschiedene Modelle für jeden Geschmack.

Längst sind die energiesparenden Leuchtmittel im Alltag angekommen und können es mit den herkömmlichen Lampen aufnehmen. Deine neue LED-Lichterkette kann dir dank ihres geringen Stromverbrauchs sogar beim Sparen helfen.

Die neuen kabellosen Modelle mit Batteriebetrieb bieten zudem eine hohe Flexibilität: Bist Du unsicher, wie lang Deine Lichterkette sein sollte, hast Du ohne Kabel deutlich mehr Möglichkeiten. Und durch den geringeren Energiebedarf müssen Batterien nicht annähernd so oft gewechselt werden wie bei herkömmlichen Lampen.

FHS 09205 Star-Max: Der Klassiker als LED-Lichterkette

Beginnen wir unseren Vergleich mit einem wahren Klassiker. Die LED-Lichterkette FHS 09205 Star-Max ist die zeitgemäße Variante mit grünem Kabel, weißen Kerzen und transparenter Spitze. Sie leuchtet warmweiß und bietet somit vollstes Retrofeeling am Weihnachtsbaum.

Mit einer Kabellänge von ca. 10 Metern und einer Zuleitung von 5 Metern kannst du die meisten Baumgrößen problemlos dekorieren. Bei Weihnachtsbäumen mit großem Umfang stößt die FHS 09205 Star-Max jedoch an ihre Grenzen. In diesem Fall ist die kabellose Version dieses Modells eine gute Alternative – wir stellen sie weiter unten im Text vor. Das Standardmodell verzichtet auf zusätzliche Funktionen und hat damit ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ideal für den schmalen Geldbeutel.

Technische Daten:

Lichtquellen, -farbe: 30 Kerzen, warmweiß

Betriebsart: Netzbetrieb

Anwendungsbereich: innen, außen

Fernsteuerung: keine

Programme: keine

Länge: ca. 10 Meter Lichterkette, 5 Meter Zuleitung

Pro Kontra + Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Keine wählbaren Programme + Auch für den Außenbereich geeignet + Klassisches Kerzendesign mit grünem Kabel

H-basics LED Kerzenzauber: Kabelloser Allrounder mit Timer

Mit seiner hohen Flexibilität kann der H-basics LED Kerzenzauber überzeugen. Da die zehn LED-Kerzen nicht mit einem Kabel verbunden sind, lassen sie sich ganz individuell am Weihnachtsbaum befestigen. Dazu dienen Clips, die einen drehbaren Kopf haben, sodass jede Kerze bis zu 45 Grad geneigt werden kann, wenn Zweige oder Nadeln es nicht anders zulassen.

Die mitgelieferte Fernbedienung schaltet den Kerzenzauber nicht nur ein und aus, sondern bietet auch eine praktische Timer-Funktion bis zu 4 Stunden. So vergisst Du nie wieder, die Lichterkette auszuschalten – und vermeidest unnötigen Stromverbrauch. Das erhöht auch die Batterielaufzeit der Lichter und sorgt für ein gutes Gefühl. Das warme Licht in Kerzenform verleiht dem Raum ein wohliges Flair.

Technische Daten:

Lichtquellen, -farbe: 10 Kerzen, gelb

Betriebsart: Batterie

Anwendungsbereich: innen

Fernsteuerung: Fernbedienung

Programme: leuchten, flackern, dimmen, Timer

Länge: kabellos

Pro Kontra + Weihnachtliches Design - Nur wenige LED-Kerzen im Set + Fernbedienung mit Timer-Funktion + Hochwertige Verarbeitung

Slabo LED Lichterkette 1500: Wenn viele Lichter angehen

Die 30 Meter lange und mit 1.500 LED-Leuchten bestückte Lichterkette von Slabo vermag im Innenbereich so ziemlich alles zum Leuchten zu bringen, was du willst. Perfekt als LED-Lichterkette für große und kleine Weihnachtsbäume, die rundum funkelnd strahlen sollen. Wählbare Programme sorgen zudem für Abwechslung an den Feiertagen.

Leider ist die Slabo LED Lichterkette 1500 nicht für den Außenbereich geeignet. Außerdem sind die LEDs nicht austauschbar. Doch durch das minimalistische Design ohne Bezug auf Weihnachten kannst du sie auch an Ostern, an Geburtstagen oder für andere Feiern nutzen.

Technische Daten:

Lichtquellen, -farbe: 1.500 Dioden, warmweiß

Betriebsart: Netzbetrieb

Anwendungsbereich: innen

Fernsteuerung: keine

Programme: 8 Effekte

Länge: 30 Meter Lichterkette

Pro Kontra + Lange LED-Lichterkette - Nur für den Innenbereich + Mehrere Programme einstellbar - LEDs nicht austauschbar + Funkelnde Atmosphäre für alle Festlichkeiten

FHS 13868 Star-Max: Kabellose LED-Kerzen für kleine Weihnachtsbäume

Wer es schlicht mag, aber nicht auf ein Kabel angewiesen sein möchte, ist bei der FHS 13868 Star-Max genau richtig. Sie entspricht der weiter oben vorgestellten FHS 09205 Star-Max – hier findest Du die kabellose Variante. Du steuerst die Kerzen mit einer simplen Ein/Aus-Fernbedienung.

Das warmweiße Licht der zehn LED-Kerzen im Set schafft eine kuschelige Atmosphäre an Weihnachten. Zudem verspricht das Design ein bisschen Beständigkeit am Weihnachtsbaum. Die dunkelgrünen Clips mit Kerzentellern wirken vertraut und wecken Erinnerungen an Kindheitstage.

Technische Daten:

Lichtquellen, -farbe: 10 Kerzen, warmweiß

Betriebsart: Batterie

Anwendungsbereich: innen

Fernsteuerung: Fernbedienung

Programme: keine

Länge: kabellos

Pro Kontra + LED-Kerzen in Wachsoptik - Nur wenige LED-Kerzen im Set + Warmweißes Licht - Keine Programme wählbar

Konstsmide 3612-110: Weihnachtsdeko für Wohnzimmer und Garten

Energiesparen geht auch bei der Außenbeleuchtung. Den Nadelbaum in Deinem Garten kannst Du mit der Konstsmide 3612-110 LED-Lichterkette kurzerhand zum Weihnachtsbaum umfunktionieren. Stolze 29 Meter Länge reichen dabei auch für einen größeren Baumumfang.

Genauso gut funktionieren die 120 LEDs aber auch im heimischen Wohnzimmer, um die stillen Feiertage in ein warmes Ambiente zu hüllen.

Technische Daten:

Lichtquellen, -farbe: 120 Dioden, warmweiß

Betriebsart: Netzbetrieb

Anwendungsbereich: innen, außen

Fernsteuerung: keine

Programme: keine

Länge: ca. 29 Meter Lichterkette

Pro Kontra + Lange LED-Lichterkette - LEDs nicht austauschbar + Auch für den Außenbereich geeignet - Keine Programme wählbar + Außentrafo inklusive

