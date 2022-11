LED-Streifen: 6 verschiedene Varianten im Vergleich

Indirekte Lichtquellen sind der Hit für das richtige Ambiente im Raum. LED-Streifen bieten seit Jahren kreative Möglichkeiten, wenn es um eine stimmungsvolle Atmosphäre oder helle Ausleuchtung geht. Was sich auf dem Markt in den vergangenen Monaten getan hat, zeigen wir Dir hier mit aktuellen Modellen im Vergleich.

Ob am Arbeitsplatz, am coolen Gaming-Tisch zum Zocken oder in der Küche daheim, LED-Streifen sind vielseitig einsetzbar. Die Funktionen reichen je nach Modell von der Sprachsteuerung über einen WLAN-Anschluss bis zur Integration in das vorhandene Smart Home. Dabei gehen die Preise weit auseinander. Wir stellen Dir sechs Modelle vor, damit Dein Lieblingsort bald von der Decke bis zur Rückseite Deines Fernsehers perfekt ausgeleuchtet ist.

Gosund SL2 NiteBird 5m WLAN: LED-Streifen mit Sprachsteuerung

Als Hersteller von zahlreichen Smart-Home-Produkten lag es für Gosund wohl nahe, dass selbst ein 5 Meter langer LED-Streifen Deinen WLAN-Zugang nutzt. Das bringt hervorragende Funktionen mit sich, wie die integrierte Sprachsteuerung, ganz ohne Zusatzgerät. Statt mit einer herkömmlichen Fernbedienung wird der SL2 NiteBird bequem über Google Home, Alexa oder die Gosund-App gesteuert.

Wenn Du in Deinem Heimkino oder im Schlafzimmer stimmungsvolles Licht schaffen möchtest, ist das hier Dein Set! Die komplette Ausleuchtung von Küche oder Arbeitsplatz wird dieses LED-Band jedoch nicht leisten.

Ob Du wirklich eine Länge von 5 Metern benötigst, solltest Du vor dem Kauf klären. Falls Du mit weniger LED-Streifen auskommst, haben wir für Dich weiter unten ein kleineres Set als Preistipp.

Kleine Mankos dieses Modells: Die Bedienungsanleitungen des chinesischen Unternehmens könnten definitiv besser sein. Und beim WLAN-Adapter wurde zulasten des Preises gespart, denn er unterstützt nur das 2,4-GHz-Band. Wenn Dein WLAN Dich daheim via 5-GHz-Frequenzband mit dem Internet verbindet, werdet Du und der sonst überzeugende SL2 NiteBird leider keine Freunde.

Technische Daten:

Länge: 5 Meter

Farbspektrum: RGB, weiß, dimmbar

Steuerung: Gosund App, Sprachsteuerung

Sprachsteuerung: Alexa, Google Assistant

Klebe-Art: Set inkl. Klebeband

Zuschneiden: möglich

Pro Kontra + Integrierte Sprachsteuerung - WLAN-Adapter: nur 2,4-GHz-Band + Einfaches Zuschneiden - Keine helle Raumausleuchtung + Steuerung per Smartphone - Bedienungsanleitung mit Schwächen

Eve Light Strip: Smartes Ambiente für iPhone-Fans

Bei den Produkten des deutschen Unternehmens Eve Systems bist Du genau richtig, wenn Dein Smart Home im Apple-Universum zu Hause ist. Eve hat sich auf Apple-Geräte spezialisiert und tut dies seit 30 Jahren mit Erfolg. Zur Produktpalette gehört auch ein smarter LED-Streifen, der in gewohnter iPhone-Manier leicht bedienbar ist und sich auch vom Design her bestens in die Welt von Apple integrieren lässt.

Daher ist es auch kein Zufall, dass der Eve Light Strip vor allem über das Apple HomeKit angesteuert wird. Als Sprachassistent steht Dir Siri zur Verfügung. So kannst Du denkbar leicht das Licht bedienen, programmierte Effekte nutzen und mit dem eingebauten Dimmer den nächsten Filmeabend einleiten. Mit einem klaren weißen Licht kann zudem die Arbeitsfläche in der Küche ausgeleuchtet werden. Dieses LED-Band besitzt eine Lichtkraft, die andere Anbieter nicht erreichen.

Das Starterset inklusive des 2 Meter langen LED-Streifens ist mit dem umfangreichen Zubehör aus der Eve-Produktpalette erweiterbar. Diese reicht von smarten Steckdosen, Lichtschaltern und weiteren LED-Streifen bis zur Verbindung mit Smart-Speakern und Küchengeräten. Um lange Spaß mit dem Light Strip zu haben, solltest Du mit dem Klebeband bei der Befestigung nicht geizen, weil genau dort die unpraktische Schwachstelle dieses LED-Streifens liegt.

Vielleicht ist schon durchgedrungen, dass dieses Designprodukt nicht für überzeugte Android-User geeignet ist, weil derzeit lediglich Apple-Betriebssysteme unterstützt werden.

Technische Daten:

Länge: 2 Meter

Farbspektrum: RGB, weiß, dimmbar

Steuerung: Apple HomeKit, smarte Lichtschalter

Sprachsteuerung: Siri

Klebe-Art: Set inkl. Klebeband

Zuschneiden: nicht möglich

Pro Kontra + Helle Ausleuchtung - App-Steuerung nur über Apple-Geräte + Hochwertige Verarbeitung des LED-Streifens - Mitgeliefertes Klebeband löst sich schnell + Schlichtes Design

Paulmann 70513 SimpLED Motion: RGB-Effekte mit Fernbedienung

Als Fan schneller Lichteffekte mit simpler Steuerung kommst Du am Paulmann 70513 SimpLED Motion nicht vorbei. Den selbstklebenden LED-Streifen kannst Du einfach zuschneiden und im Handumdrehen montieren. Die mitgelieferte Fernbedienung kann jede LED separat ansteuern, die programmierten Lichteffekte sorgen jedoch bereits für ein abwechslungsreiches Ambiente.

Statt auf ein umfangreiches System zu setzen, hat Paulmann das LED-Band 70513 SimpLED Motion als simple Hintergrundbeleuchtung konzipiert. Erweitern kannst Du dieses Set leider nicht. Das Familienunternehmen aus Niedersachsen wollte vielmehr eine kostengünstige Möglichkeit schaffen, auf Knopfdruck ein buntes Farbenspiel in Dein Zuhause zu bringen. Auf technische Komplexität haben sie bewusst verzichtet.

Was Bastler abschrecken dürfte, freut Menschen mit wenig DIY-Talent: Dieser LED-Streifen ist mit ein paar Handgriffen montiert und liefert schnell und einfach ein individuelles Hintergrundlicht.

Technische Daten:

Länge: 5 Meter

Farbspektrum: RGB, weiß, dimmbar

Steuerung: Fernbedienung

Sprachsteuerung: keine

Klebe-Art: selbstklebend

Zuschneiden: möglich

Pro Kontra + Farbvielfalt auf Knopfdruck - Set nicht erweiterbar + Einfaches Zuschneiden - Keine Sprachsteuerung

Gosund SL1 NiteBird 2.8m WLAN: Der Preis-Leistungs-Sieger

Technisch und optisch sind die beiden Sets SL1 NiteBird und SL2 NiteBird von Gosund gleich. Wir listen es hier separat, weil dieser 2,8 Meter lange LED-Streifen mit seinem günstigeren Preis in den meisten Fällen genügt, um ein Zimmer farblich in den ganz persönlichen Wohlfühlraum zu verwandeln. Oft müssen es nicht die 5 Meter des SL2-Modells sein.

Anders als bei Eve kann der LED-Streifen von Gosund mit den Smart-Home-Systemen mehrerer Hersteller kombiniert und gesteuert werden. Die weitverbreiteten Systeme Google Home und Alexa decken viele Einsatzmöglichkeiten ab.

Technische Daten:

Länge: 2,8 Meter

Farbspektrum: RGB, weiß, dimmbar

Steuerung: Gosund App, Sprachsteuerung

Sprachsteuerung: Alexa, Google Assistant

Klebe-Art: Set inkl. Klebeband

Zuschneiden: möglich

Pro Kontra + Integrierte Sprachsteuerung - WLAN-Adapter: nur 2,4-GHz-Band + Einfaches Zuschneiden - Keine helle Raumausleuchtung + Steuerung per Smartphone - Bedienungsanleitung mit Schwächen

ISY ILG-5000-5: Einfacher LED-Streifen mit 16 Farben

Reduziert auf die grundlegenden Funktionen ist das LED-Band ILG-5000-5 von ISY. Der selbstklebende Streifen kann in 16 Farben leuchten, inklusive Weiß. Das entspricht nicht dem kompletten RGB-Farbumfang der anderen Modelle, genügt aber zur Ausleuchtung von Schränken und Regalen. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht es Dir, schnell die gewünschten Lichtakzente und Dimmstufen zu setzen.

Das Zuschneiden und Zusammenfügen des 5 Meter langen Streifens ist in der Bedienungsanleitung gut erklärt. Damit steht einem kleinen Heimwerkprojekt nichts im Wege, um Deine neue Lichtinstallation anzubringen. Durch das dezente Design des LED-Streifens fällt dieses Modell an Möbeln und Geräten kaum auf. Ein Vorteil an Stellen, die keine versteckte Anbringung ermöglichen.

Technische Daten:

Länge: 5 Meter

Farbspektrum: 16 Farben, weiß, dimmbar

Steuerung: Fernbedienung

Sprachsteuerung: keine

Klebe-Art: selbstklebend

Zuschneiden: möglich

Pro Kontra + Einfaches Zuschneiden - Kein RGB-Farbspektrum + Minimalistisches Design - Nicht erweiterbar

LIFX Lightstrip Starter-Kit: LED-Band zum kompletten Ausleuchten

Helles Licht und Stromsparen schließen sich nicht aus. Während alte Küchenlampen über der Arbeitsfläche viel Strom ziehen, kommen vergleichbare LED-Streifen denkbar günstig daher. Mit dem LIFX Lightstrip Starter-Kit ist der Anfang gemacht, falls Deine Küche (oder Werkstatt) eine neue Lampe benötigt. Dabei ist das gesamte RGB-Farbspektrum möglich.

Das Alleinstellungsmerkmal in unserem LED-Streifen-Vergleich: Dieses 2 Meter lange und selbstklebende LED-Band kann Bereiche im Weitwinkel hell ausleuchten. Darüber hinaus funktioniert der Lightstrip natürlich auch als Hintergrundbeleuchtung für TV, Möbel und Bilderrahmen an der Wand. Steuern kannst Du dieses Modell von LIFX per Smartphone-Apps, Sprachsteuerung und mit der beiliegenden Fernbedienung.

Technische Daten:

Länge: 2 Meter

Farbspektrum: RGB, weiß, dimmbar

Steuerung: LIFX-App, Fernbedienung, Google Home, Apple HomeKit, Samsung SmartThings, Sprachsteuerung

Sprachsteuerung: Google Assistant, Alexa, Siri

Klebe-Art: selbstklebend

Zuschneiden: möglich

Pro Kontra + Helle Ausleuchtung möglich - WLAN-Adapter: nur 2,4-GHz-Band + Erweiterbares Starterset + Steuerung per Smartphone

