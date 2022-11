LED-Streifen verbinden: Schritt für Schritt erklärt

Mit LED-Streifen sorgst Du für individuelle Beleuchtung in Deiner Wohnung. Sie sind einfach zu installieren und lassen sich ganz nach Deinen Wünschen kombinieren und anbringen – zum Beispiel, indem Du zwei oder mehrere LED-Streifen miteinander verbindest. Wir zeigen Dir Schritt für Schritt, wie das geht.

Der Zuschnitt ist nicht bei allen LED-Streifen möglich

Wichtig: Du kannst nicht alle LED-Streifen in mehrere Teile zerschneiden. Informationen dazu findest Du auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung. Ist das Zerschneiden bei Deinem Modell möglich, schau auf dem LED-Streifen nach einem kleinen Messer- oder Scheren-Symbol: Nur an diesen Stellen darfst Du schneiden – ansonsten machst Du den LED-Strip unbrauchbar.