LEGO® Super Mario™: Mit Luigi neue Welten entdecken

Die Welt von LEGO® Super Mario™ wächst weiter. In den neuen Sets erleben Mario und sein Bruder Luigi Abenteuer am Strand und in einer Geistervilla. Wir verraten Dir, was Dich in den Erweiterungen erwartet und wie Dir der Einstieg in die Welt von LEGO® Super Mario™ gelingt.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit LEGO®.

Was ist LEGO® Super Mario™?

Mit LEGO® Super Mario™ erwachen Nintendos beliebtester Spielcharakter und sein Bruder in der realen Welt zum Leben. Mit Deinem LEGO® Mario™ oder Luigi™ hüpfst Du durch bekannte Spielwelten und sammelst in 60 Sekunden so viele Münzen und Power-Ups wie möglich. Und das Beste daran: Du kannst die Level ganz nach Deinen Vorstellungen zusammenbauen und sogar verschiedene LEGO Sets miteinander kombinieren.

Wie in den Mario-Games üblich stellen sich Dir in der LEGO® Variante Gegner wie Gumbas und Bob-ombs in den Weg. Lavasteine und knifflige Plattformpassagen schrauben den Schwierigkeitsgrad weiter nach oben.

Die Anzahl Deiner gesammelten Münzen musst Du Dir übrigens nicht merken, die LEGO® Super Mario™-App auf Deinem Smartphone zeichnet automatisch jeden Durchlauf eines Levels auf und wertet ihn aus. In der App findest Du zudem Konstruktionsanleitungen für Figuren und Level.

Allein durch selbst gebaute Level zu hüpfen, sorgt bereits für jede Menge Spielspaß. Untermalt wird das Ganze von kleinen Animationen auf LCD-Bildschirmen auf den Figuren und Soundeffekten. Mario und Luigi verfügen über mehr als 100 unterschiedliche Reaktionen, die bei Interaktionen mit der Spielwelt und Figuren abgespielt werden.

So leicht steigst Du in die Welt von LEGO® Super Mario™ ein

Um in die Welt von LEGO® Super Mario™ einzutauchen, benötigst Du nicht viel. Schon mit einem der Startersets "Abenteuer mit Mario" und "Abenteuer mit Luigi" kannst Du Deine ersten Abenteuer erleben. Die Sets enthalten die Spielfigur Mario beziehungsweise Luigi und jeweils genug Steine, um ein komplettes Level mit Gegnern und Hindernissen zu erschaffen. Besitzt Du beide Startersets, kannst Du Deine Level sogar im Zwei-Spieler-Koop spielen.

fullscreen Diese LEGO® Steine sind im Luigi-Starterset "Abenteuer mit Luigi" enthalten. Bild: © LEGO 2022 fullscreen Mit Mario macht das Luigi-Starterset noch mehr Spaß. Bild: © LEGO 2022 fullscreen Die Startersets lassen sich wie gewohnt miteinander kombinieren. Bild: © LEGO 2022

Das Starterset "Abenteuer mit Luigi" möchten wir Dir genauer vorstellen, da es neben der Spielfigur Luigi einige interessante Bauteile enthält. Dazu zählen die drehbare Wippe, auf der Luigi (und Mario) jede Menge Münzen verdienen kann, und der Fragezeichen-Block, der dem Klempner die Kräfte des Supersterns verleiht.

Neben Luigi befinden sich noch ein Knochen-Gumba und der Mini-Boss Bumm Bumm im Set, die Luigi auf verschiedene Weise besiegen kann. Mit dem pinken Yoshi steht Luigi aber auch ein guter Freund zur Seite.

Ab ins nächste Level: So erweiterst Du die Welt von LEGO® Super Mario™

Der Spielspaß hört bei den Startersets lange nicht auf, mit den zahlreichen Erweiterungssets kannst Du für Mario und Luigi viele neue Level und sogar ganze Welten kreieren. Einige aktuelle Erweiterungssets stellen wir Dir jetzt vor.

Gruselspaß in der Geistervilla

Wenn Du gern auf der Switch mit Luigi auf Geisterjagd geht, wirst Du das Erweiterungsset "Luigi's Mansion™: Eingang" lieben. Hier erhältst Du einen Friedhof sowie die Pforte zur berühmten Gruselvilla aus "Luigi's Mansion". Das Set enthält außerdem die Figuren Herr Finsterling und Buu Huu. Luigis treuer Gefährte, der Polterpinscher, darf ebenfalls nicht fehlen. Für den knuddeligen Geisterhund kannst Du sogar einen goldenen Knochen erspielen.

fullscreen Da scheint ein Geist Luigi einen gehörigen Schrecken eingejagt zu haben! Bild: © LEGO 2022 fullscreen Mit dem Schreckweg 08/16 geht Luigi auf Geisterjagd. Bild: © LEGO 2022 fullscreen Im Set "Gruseliges Versteckspiel" ist es nicht so einfach, den richtigen Weg zu finden. Bild: © LEGO 2022 fullscreen Mit allen drei "Luigi's Mansion™"-Sets von LEGO ist die Geisterjagd ein riesiger Spaß. Bild: © LEGO 2022

Noch spannender wird das Gruselabenteuer mit der Erweiterung "Luigis's Mansion™: Labor und Schreckweg". Sie enthält Luigis berühmten Geistersauger Schreckweg 08/16, mit dem sich Luigi und Mario auf die Jagd nach dem goldenen Geist begeben können. Ebenso im Set enthalten sind ein Gifttrank und ein Gegengifttrank sowie der verrückte Professor I. Gidd.

Komplettiert wird die Geisterjagd durch das Erweiterungsset "Luigi’s Mansion™: Gruseliges Versteckspiel". Dort musst Du in verschiedenen Räumen nach Juwelen suchen, den Mülltonnen- und den Greifergeist besiegen und den armen Toad aus einem Gemälde befreien. Beim großen Finale gilt es, König Buu von seinem Turm zu stoßen.

Abenteuer am Strand

Wenn Du Lust auf einen Ausflug an den Strand hast, ist das Erweiterungsset "Maxi-Iglucks Strandausflug" die ideale Wahl. In dem Set müssen Mario und Luigi auf einer Brücke fliegenden Cheep Cheeps ausweichen, können von einem Sprungbrett ins Meer hüpfen oder eine wilde Fahrt in der Delfin-Achterbahn wagen. Neben den Cheep Cheeps stellt sich den Mario Bros. auch der Seestern Maxi-Igluck in den Weg. Und vergiss auf keinen Fall, dem gelben Yoshi einen Besuch abzustatten.

fullscreen Marios Runde auf der Delfin-Achterbahn haut Maxi-Igluck richtig um. Bild: © LEGO 2022 fullscreen Die Suche nach den 1-2-3-Würfeln macht Mario sichtlich Spaß. Bild: © LEGO 2022 fullscreen Wenn Du beide Strandsets von LEGO® Super Mario™ kombinierst, kannst Du ein echt großes Level bauen. Bild: © LEGO 2022

Weitere Abenteuer am Strand bietet die Erweiterung "Dorries Strandgrundstück". Das Set enthält den berühmten Wasserdinosaurier Dorrie, auf dem Mario und Luigi reiten können. Am Strand suchen die Brüder nach den 1-2-3-Würfeln, sollten sich dabei aber unbedingt vor Karl Krabbe in Acht nehmen. Den schalten sie am besten mit dem Panzerkatapult aus.

Inspirationen für neue Level gewünscht?

Mit den Sets kannst Du unzählige LEGO® Super Mario™-Level erschaffen, aber vielleicht fehlen Dir ein paar gute Ideen für weitere kreative Konstruktionen. Wir bei TURN ON haben uns bereits zweimal an extravagante Projekte mit LEGO® Super Mario™ gewagt, die Dir als Inspiration dienen können.

Bei unserem ersten Projekt haben wir das erste Level aus "Super Mario Bros." originalgetreu aus insgesamt 8.102 LEGO® Steinen nachgebaut – eine echte Mammutaufgabe!

Bei unserem zweiten Projekt haben wir noch mehr LEGO® Steine in die Hand genommen (mehr als 20.000!) und in Zusammenarbeit mit dem LEGO® Fanclub Stein Hanse mehrere Level zu seiner riesigen LEGO® Super Mario™-Spielwelt kombiniert. Womöglich liefert Dir das eine oder andere Level aus unserer XXL-Welt ja Ideen für eigene coole Kreationen.